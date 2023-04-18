Động thái của Phương Oanh trước nghi vấn "bỏ nghề" sau loạt ồn ào

Xuất hiện trên khắp các mặt báo với loạt ồn ào tình cảm, thế nhưng Phương Oanh gần như vắng bóng khỏi các dự án phim ảnh hay sự kiện.

Gần đây, Phương Oanh trở lại trên trang cá nhân với loạt ảnh vi vu Nhật Bản. Hầu như, Phương Oanh xuất hiện trước công chúng thời gian gần đây qua các hình ảnh du lịch cùng Shark Bình trên trang cá nhân. Thời gian gần đây, Phương Oanh hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh - Ảnh: FBNV Sau khi công khai chuyện hẹn hò, mối quan hệ của Shark Nguyễn Hòa Bình và diễn viên Phương Oanh trở thành tâm điểm chú ý trong suốt thời gian dài. Ngoài việc một người là doanh nhân giàu có còn một người là nữ diễn viên nổi tiếng, quá trình giải quyết ly hôn của Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương cũng gây ra nhiều tranh cãi.

Sau loạt ồn ảo tình cảm và đôi co với fan trên mạng xã hội, khán giả ngầm đặt câu hỏi liệu Phương Oanh đã ngầm giải nghệ sau scandal?

Phương Oanh thả dáng trên đường phố Nhật Bản - Ảnh: FBNV Dưới bài viết khoe chuyến đi Nhật Bản 2 tuần của Phương Oanh, khán giả có phần xuýt xoa với sự thay đổi phong cách của cô. Một khán giả bình luận thể hiện sự tiếc nuối khi Phương Oanh rời xa màn ảnh, cụ thể người này viết: "Luôn yêu thích Phương Oanh đóng phim, thật tiếc khi bạn bỏ nghề diễn".



Trước bình luận bày tỏ sự tiếc nuối của khán giả, Phương Oanh chỉ có động thái "thả tim" bình luận này khiến dân tình tiếp tục đưa ra nghi vấn nữ diễn viên đang ngầm thừa nhận chuyện "giải nghệ".

Động thái của Phương Oanh ngầm thừa nhận chuyện "bỏ nghề" ? - Ảnh: FBNV Phương Oanh sinh năm 1989, quê Hà Nam, nổi tiếng với các phim truyền hình: 'Quỳnh Búp Bê', 'Cô gái nhà người ta', 'Hương vị tình thân'...Thời gian qua, ồn ào tình cảm của Phương Oanh và Shark Bình tốn không ít giấy mực của báo chí. Cũng từ đây, cô đánh mất không ít thiện cảm từ phía công chúng.

Hiện tại, Phương Oanh chưa có câu trả lời chính thức về nghi vấn giải nghệ - Ảnh: FBNV

Phương Oanh thay đổi ngoại hình thế nào mà được cộng đồng mạng tặng 'cơn mưa' lời khen? Diện mạo khi trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc kín đáo của Phương Oanh lại nhận được phản ứng tích cực của cộng đồng mạng hơn trước.

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