Mặc dân tình bàn tán xôn xao, Shark Bình và Phương Oanh lại tiếp tục 'dắt nhau' đi du lịch đầy lãng mạn?

Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình và Phương Oanh đồng loạt xả kho ảnh đầy mộng mơ tại Nhật Bản thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Sau khi công khai mối hệ tình cảm, dù vướng không ít chỉ trích nhưng thời gian gần đây, Shark Bình và Phương Oanh vẫn thoải mái 'thả thính' nhau trên mạng xã hội. Mới đây nhất, dân tình lại xôn xao trước loạt ảnh chứng tỏ cặp đôi đang đi du lịch cùng nhau để tận hưởng hạnh phúc lứa đôi. Dân tình xôn xao trước loạt ảnh chứng tỏ cặp đôi đang đi du lịch cùng nhau để tận hưởng hạnh phúc lứa đôi - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, trên trang cá nhân, Shark Bình và Phương Oanh đồng loạt xả kho ảnh đầy mộng mơ tại Nhật Bản. Đáng chú ý, dù không đứng chung khung hình nhưng cảnh quang trong bức ảnh chụp của cả 2 tương đồng nhau thấy rõ.

Đáng chú ý, dù không đứng chung khung hình nhưng cảnh quang trong bức ảnh chụp của cả 2 tương đồng nhau thấy rõ - Ảnh: FBNV Chi tiết này cũng được dân mạng nhanh chóng phát hiện và không ít người đã liên tục đặt ra câu hỏi bên dưới bài đăng của Shark Bình và Phương Oanh rằng: "Không có ảnh chụp cùng nhau à chị ơi thấy anh cũng vừa đăng", "Sao lại trùng hợp đến thế", "Tình cờ thật sự ạ. bài chị Oanh ngay trên luôn".... Shark Bình đã có động thái ngầm khéo léo thừa nhận đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng cùng Phương Oanh - Ảnh: Chụp màn hình Trước sự thắc mắc của cư dân mạng, Shark Bình đã có động thái ngầm khéo léo thừa nhận đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng cùng Phương Oanh thông qua việc chỉ ra một điểm khác biệt trong ảnh: "Khác nhau cái thuyền đánh cá kìa".

Cuối tháng 3 vừa qua, Shark Bình và Phương Oanh cũng được cho là cùng nhau tận hưởng chuyến đi du lịch tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) - Ảnh: FBNV Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi bị phát hiện chụp ảnh tương đồng nhau. Vào cuối tháng 3 vừa qua, Shark Bình và Phương Oanh cũng được cho là đã ngầm khoe việc đi du lịch cùng nhau tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-dan-tinh-ban-tan-xon-xao-shark-binh-va-phuong-oanh-lai-tiep-tuc-dat-nhau-i-du-lich-ay-lang-man-570347.html