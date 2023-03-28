Diễn viên Phương Oanh thả đường cong trong bộ ảnh mới, Shark Bình liền có bình luận khiến dân mạng đỏ mặt

Động thái mới trên mạng xã hội của cặp đôi đã gây nhiều sự chú ý.

Thời gian qua, chuyên tình yêu của Shark Bình và diễn viên Phương Oanh đã đổ dồn không ít sự chú ý của dư luận. Đặc biệt là thông tin nữ diễn viên chính là "tiểu tam" phá hoại tổ ấm của người khác. Dù vậy, cặp đôi vẫn vượt qua mọi lời công kích và thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Cặp đôi vượt qua mọi lời công kích và thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau - Ảnh: FBNV Mới đây nhất, dân mạng còn được phen hóng hớt màn thả thính qua lại của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình. Cụ thể, khi nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, nam doanh nhân đã không tiếc lời khen ngợi bạn gái ngay dưới bình luận.

Khi nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, nam doanh nhân đã không tiếc lời khen ngợi bạn gái ngay dưới bình luận - Ảnh: FBNV Theo đó, cô nàng "xả kho" loạt ảnh đi du lịch cùng dòng chia sẻ: "Ôm phản lao ra biển". Shark Bình đã nhanh chóng để lại bình luận: "Xinh xinh hẳn, ngon ngon hẳn". Đáp lời bạn trai, diễn viên Phương Oanh cũng dí dỏm: "Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng". Shark Bình đã nhanh chóng để lại bình luận: "Xinh xinh hẳn, ngon ngon hẳn" - Ảnh: Chụp màn hình Dòng bình luận ngay lập tức nhận nhiều sự chú ý của dân mạng. Không ít ý kiến tỏ ra ganh tị với tình yêu của cặp đôi, số khác vẫn còn nhắc về ồn ào "tiểu tam" để mỉa mai Phương Oanh.

rước đó Shark Bình cũng chia sẻ hình ảnh check-in tương tự với diễn viên Phương Oanh - Ảnh: FBNV Cách đây chưa lâu, Shark Bình còn chia sẻ khoảnh khắc các con của mình cùng đi ăn uống vui vẻ với diễn viên Phương Oanh. Được biết, sau khi ly hôn cùng vợ cũ, các con của vị "cá mập" hiện đang sống cùng mẹ - doanh nhân Đào Lan Hương. Cách đây chưa lâu, Shark Bình còn chia sẻ khoảnh khắc các con của mình cùng đi ăn uống vui vẻ với diễn viên Phương Oanh - Ảnh: FBNV Kể từ ngày công khai chuyện hẹn hò với Phương Oanh, nhất cử nhất động của cả hai đều nhận được sự quan tâm từ netizen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-phuong-oanh-tha-uong-cong-trong-bo-anh-moi-shark-binh-lien-co-binh-luan-khien-dan-mang-o-mat-567253.html