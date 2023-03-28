Diễn viên Phương Oanh thả đường cong trong bộ ảnh mới, Shark Bình liền có bình luận khiến dân mạng đỏ mặt

Hậu trường 28/03/2023 16:07

Động thái mới trên mạng xã hội của cặp đôi đã gây nhiều sự chú ý.

Thời gian qua, chuyên tình yêu của Shark Bình và diễn viên Phương Oanh đã đổ dồn không ít sự chú ý của dư luận. Đặc biệt là thông tin nữ diễn viên chính là "tiểu tam" phá hoại tổ ấm của người khác. Dù vậy, cặp đôi vẫn vượt qua mọi lời công kích và thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. 

Diễn viên Phương Oanh thả đường cong trong bộ ảnh mới, Shark Bình liền có bình luận khiến dân mạng đỏ mặt - Ảnh 1
Cặp đôi vượt qua mọi lời công kích và thoải mái chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, dân mạng còn được phen hóng hớt màn thả thính qua lại của diễn viên Phương Oanh và Shark Bình. Cụ thể, khi nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, nam doanh nhân đã không tiếc lời khen ngợi bạn gái ngay dưới bình luận. 

Diễn viên Phương Oanh thả đường cong trong bộ ảnh mới, Shark Bình liền có bình luận khiến dân mạng đỏ mặt - Ảnh 2
 Khi nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, nam doanh nhân đã không tiếc lời khen ngợi bạn gái ngay dưới bình luận - Ảnh: FBNV

Theo đó, cô nàng "xả kho" loạt ảnh đi du lịch cùng dòng chia sẻ: "Ôm phản lao ra biển". Shark Bình đã nhanh chóng để lại bình luận: "Xinh xinh hẳn, ngon ngon hẳn". Đáp lời bạn trai, diễn viên Phương Oanh cũng dí dỏm: "Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng".

Diễn viên Phương Oanh thả đường cong trong bộ ảnh mới, Shark Bình liền có bình luận khiến dân mạng đỏ mặt - Ảnh 3
Shark Bình đã nhanh chóng để lại bình luận: "Xinh xinh hẳn, ngon ngon hẳn" - Ảnh: Chụp màn hình

Dòng bình luận ngay lập tức nhận nhiều sự chú ý của dân mạng. Không ít ý kiến tỏ ra ganh tị với tình yêu của cặp đôi, số khác vẫn còn nhắc về ồn ào "tiểu tam" để mỉa mai Phương Oanh.

Diễn viên Phương Oanh thả đường cong trong bộ ảnh mới, Shark Bình liền có bình luận khiến dân mạng đỏ mặt - Ảnh 4
Diễn viên Phương Oanh thả đường cong trong bộ ảnh mới, Shark Bình liền có bình luận khiến dân mạng đỏ mặt - Ảnh 5
Diễn viên Phương Oanh thả đường cong trong bộ ảnh mới, Shark Bình liền có bình luận khiến dân mạng đỏ mặt - Ảnh 6
rước đó Shark Bình cũng chia sẻ hình ảnh check-in tương tự với diễn viên Phương Oanh - Ảnh: FBNV

Cách đây chưa lâu, Shark Bình còn chia sẻ khoảnh khắc các con của mình cùng đi ăn uống vui vẻ với diễn viên Phương Oanh. Được biết, sau khi ly hôn cùng vợ cũ, các con của vị "cá mập" hiện đang sống cùng mẹ - doanh nhân Đào Lan Hương.

Diễn viên Phương Oanh thả đường cong trong bộ ảnh mới, Shark Bình liền có bình luận khiến dân mạng đỏ mặt - Ảnh 7
Cách đây chưa lâu, Shark Bình còn chia sẻ khoảnh khắc các con của mình cùng đi ăn uống vui vẻ với diễn viên Phương Oanh - Ảnh: FBNV

Kể từ ngày công khai chuyện hẹn hò với Phương Oanh, nhất cử nhất động của cả hai đều nhận được sự quan tâm từ netizen.

Vừa trở lại MXH, Phương Oanh nhận ngay loạt bình luận mỉa mai là 'tiểu tam', Shark Bình liền có động thái đáng chú ý

Vừa trở lại MXH, Phương Oanh nhận ngay loạt bình luận mỉa mai là 'tiểu tam', Shark Bình liền có động thái đáng chú ý

Sau khi thấy Phương Oanh nhận về bình luận tiêu cực, ngay lập tức Shark Bình đã có động thái gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Phương Oanh - Shark Bình Phương Oanh - Shark Bình hẹn hò

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 1 giờ 56 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang