Phương Oanh gây 'nhức mắt' với ảnh khoe dáng cực nuột, nhưng khuôn mặt lại có gì đó 'sai sai'?

Hậu trường 12/03/2023 13:59

Dù đời tư có tai tiếng, không thể phủ nhận diễn viên Phương Oanh có nhan sắc và thân hình vô cùng "chuẩn chỉnh".

Một trong những sở thích của nữ diễn viên "Quỳnh búp bê" là nấu ăn. Cô thường chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh những bữa cơm ngon do chính tay mình nấu.

Lần này, Phương Oanh lại tiếp tục đăng tải khoảnh khắc đứng bếp nấu ăn của mình. Người đẹp còn kèm theo dòng trạng thái: "Ăn gì Oanh nấu?".

Phương Oanh gây 'nhức mắt' với ảnh khoe dáng cực nuột, nhưng khuôn mặt lại có gì đó 'sai sai'? - Ảnh 1

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý không phải là tài nữ công gia chánh của cô, mà là body của nữ diễn viên. Trong chiếc váy da màu đen bó sát cùng phần cut-out vô cùng hợp lý, Phương Oanh tạo dáng nếm thử đồ ăn, khoe trọn 3 vòng 90-60-90 chuẩn chỉ, đặc biệt là vòng 3 vô cùng hút mắt người nhìn.

Phương Oanh gây 'nhức mắt' với ảnh khoe dáng cực nuột, nhưng khuôn mặt lại có gì đó 'sai sai'? - Ảnh 2

Động thái này khiến cư dân mạng cho rằng đây dường như một lời đáp trả ngầm trước đó của Phương Oanh bởi những làn sóng chê bai xoay quanh chiếc áo hàng hiệu "đắt đỏ", dìm dáng được nữ diễn viên diện đến hỏi thăm NSND Công Lý trước đó. Các nghệ sĩ như Quang Thắng, Công Lý, Quách Thu Phương,… cũng vào xuýt xoa 3 vòng “căng đét” siêu hấp dẫn của cô nàng.

Phương Oanh gây 'nhức mắt' với ảnh khoe dáng cực nuột, nhưng khuôn mặt lại có gì đó 'sai sai'? - Ảnh 3

Ngoài ra, một điểm lạ trên gương mặt của Phương Oanh đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả chính là chiếc mũi có phần biến dạng của cô nàng. Sau đó nữ diễn viên cũng phải lên tiếng thừa nhận: “Mũi biến dạng luôn, mũi heo. Sợ thế, sợ thế”. Dù khán giả chưa rõ đây là kết quả của quá trình sửa ảnh quá đà hay do góc chụp ảnh. Tuy nhiên Phương Oanh lại khá vui vẻ và thoải mái trước sự việc này.

Phương Oanh gây 'nhức mắt' với ảnh khoe dáng cực nuột, nhưng khuôn mặt lại có gì đó 'sai sai'? - Ảnh 4

Phương Oanh gây 'nhức mắt' với ảnh khoe dáng cực nuột, nhưng khuôn mặt lại có gì đó 'sai sai'? - Ảnh 5

Tuy nhiên, bạn gái shark Bình cũng không ít lần gây tranh cãi bởi phong cách ăn mặc "khó hiểu". Bởi bên cạnh những chiếc váy body, Phương Oanh còn sở hữu bộ sưu tập quần áo hàng hiệu, nhưng mỗi lần cô lên đồ lại bị cộng đồng mạng chê kém sang.

NSND Công Lý được 'con gái' Phương Oanh cùng Shark Bình mang xôi tự nấu đến thăm

NSND Công Lý được 'con gái' Phương Oanh cùng Shark Bình mang xôi tự nấu đến thăm

Shark Bình và diễn viên Phương Oanh mới đây đã cùng nhau đến thăm NSND Công Lý tại nhà riêng của của anh.

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