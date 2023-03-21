Vừa trở lại MXH, Phương Oanh nhận ngay loạt bình luận mỉa mai là 'tiểu tam', Shark Bình liền có động thái đáng chú ý

Sau khi thấy Phương Oanh nhận về bình luận tiêu cực, ngay lập tức Shark Bình đã có động thái gây chú ý.

Kể từ khi diễn viên Phương Oanh xác nhận đang hẹn hò với Shark Bình, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi đều được dân tình hết sức chú ý. Sau một thời gian ở ẩn trên mạng xã hội về ồn ào bị tố "tiểu tam", hiện tại Phương Oanh đã quay trở lại "sống ảo" như trước đây. Không chỉ vậy, nữ diễn viên cũng thoải mái trong việc chia sẻ hình ảnh tình tứ bên người yêu. Cô cũng không ngần ngại đáp trả bất kỳ ai có ý kiến tiêu cực về mình. Sau khi xác nhận hẹn hò, mọi nhất cử nhất động của Phương Oanh và shark Bình đều được dân tình hết sức chú ý - Ảnh: Internet Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phương Oanh đã chia sẻ lại hình ảnh kỉ niệm của bản thân vào hai năm trước cùng lời cảm thán rằng: "Chưa bao giờ ngừng nỗ lực, cố gắng. Yêu thương em!". Tuy nhiên, đáng nói bên dưới phần bình luận, một khán giả đã bất ngờ thẳng thắn 'mỉa mai' nữ diễn viên là "tiểu tam" khi để lại hình ảnh một bài viết kèm dòng bình luận rằng: "Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, tôi đã luôn cẩn trọng, kín đáo. Chỉ đến khi cả hai phía đều cảm thấy đủ tin tưởng, chúng tôi mới cùng nhau xuất hiện ở bên ngoài”.

Một khán giả đã bất ngờ thẳng thắn 'mỉa mai' nữ diễn viên là "tiểu tam" dưới bài đăng mới của Phương Oanh - Ảnh: Chụp màn hình Tháng 6 năm 2022 báo vẫn lên bài ca ngợi gia đình Shark Bình (đừng nói báo lên bài không thông qua chính chủ nhé), tháng 7 năm 2022 thấy sóng đôi phố đi bộ, tháng 8 năm 2022 bị lộ ảnh nhạy cảm phải vội vàng “công khai”. Thời gian từ khi bắt đầu mối quan hệ đến khi đủ tin tưởng để công khai của anh chị cũng nhanh ghê ta, bảo là tiểu tam cũng đâu có sai". Shark Bình lập tức có động thái bênh vực bạn gái - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi thấy Phương Oanh nhận về bình luận tiêu cực, ngay lập tức Shark Bình đã có động thái bệnh vực và đáp trả người kia một cách rõ ràng: "Loại tài khoản ẩn danh đáng lẽ phải chặn thẳng tay và không cần phải trả lời, nhưng nhân từ lần cuối nói cho sáng mắt ra nhé: 1. Bài PR kiểu này thì ai cũng mua được, nhưng chắc chắn không là Shark Bình; 2. Hãy đọc lại câu chuyện từ đầu đến cuối: ký đơn ly hôn và chia tài sản từ 2019, ly thân từ 2020. Khuyến khích nhau “cứ yêu thoải mái đi”, rồi cuối cùng à úp sọt đòi thêm tài sản; 3. Con người tiến hoá hơn ở chỗ biết đọc và chắt lọc thông tin, và không dùng tài khoản ảo để tạo nghiệp nhé". Động thái này của shark Bình đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Thời gian qua, mặc dù đối diện với dư luận bàn tán, cặp đôi vẫn không ngại khẳng định chủ quyền của nhau khi tham gia cùng các sự kiện công ty hay tiệc gia đình - Ảnh: Internet Đây cũng không phải lần đầu tiên Phương Oanh nhận phải lời mỉa mai như thế này. Trước đó không lâu, khi cô đăng tải bài viết đã có khán giả cũng bình luận "mắng" tương tự: "Tiểu tam, trơ trẽn, đi giật chồng người khác lúc nào cũng nghĩ mình là thiên nga, mãi mãi cũng chỉ là loại đàn bà giật chồng thiên hạ, thất đức không bao giờ có nhân cách xứng sao được với chị Hương vừa tài giỏi vừa xinh đẹp. Nick thật nè Shark block hộ cái". Tưởng rằng Phương Oanh sẽ ngó lơ, nào ngờ nữ diễn viên đã nhanh chóng phản pháo cực gắt: "Ok, mình block ngay đây ạ! Yêu". Không những thế, Shark Bình cũng vào thay lời bạn gái, gay gắt: "Nhìn là biết vừa ảo vừa man trá rồi, quét ngay ra khỏi nhà". Thời gian qua, mặc dù đối diện với dư luận bàn tán, cặp đôi vẫn không ngại khẳng định chủ quyền của nhau khi tham gia cùng các sự kiện công ty hay tiệc gia đình. Anh liên tục có hành động quan tâm bạn gái giữa chốn đông người. Hiện tại, Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-tro-lai-mxh-phuong-oanh-nhan-ngay-loat-binh-luan-mia-mai-la-tieu-tam-shark-binh-lien-co-ong-thai-ang-chu-y-565616.html