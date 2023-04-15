Không đứng chung khung hình, Shark Bình vẫn vô tình để lộ chi tiết hết mực cưng chiều bạn gái Phương Oanh?

Hậu trường 15/04/2023 19:13

Dù không hề nhắc đến Phương Oanh, tuy nhiên một số khán giả đã nhanh chóng nhận ra chi tiết nam doanh nhân chiều chuộng "nửa kia".

Sau khi gây ồn ào về chuyện tình cảm, thời gian gần đây, Phương Oanh và shark Bình hạn chế xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên trên trang cá nhân, cặp đôi thường chia sẻ hình ảnh đi du lịch một mình nhưng khung cảnh xung quanh lại giống nhau đến từng chi tiết nhỏ. Điều này khiến cư dân mạng chắc nịch việc Shark Bình và Phương Oanh vẫn đang tận hưởng tình cảm đầy mặn nồng.

Không đứng chung khung hình, Shark Bình vẫn vô tình để lộ chi tiết hết mực cưng chiều bạn gái Phương Oanh? - Ảnh 1
 
Không đứng chung khung hình, Shark Bình vẫn vô tình để lộ chi tiết hết mực cưng chiều bạn gái Phương Oanh? - Ảnh 2
Cặp đôi thường chia sẻ hình ảnh đi du lịch một mình nhưng khung cảnh xung quanh lại giống nhau đến từng chi tiết nhỏ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình tiếp tục đăng tải khoảnh khắc đi du lịch tại xứ sở mặt trời mọc. Dù không hề nhắc đến Phương Oanh, tuy nhiên một số khán giả đã nhanh chóng nhận ra chi tiết nam doanh nhân chiều chuộng "nửa kia".

Không đứng chung khung hình, Shark Bình vẫn vô tình để lộ chi tiết hết mực cưng chiều bạn gái Phương Oanh? - Ảnh 3
Trong loạt ảnh mới đăng tải, khán giả đã phát hiện nam doanh nhân đeo túi xách nữ và đặt nghi vấn đó chính là túi của Phương Oanh - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong loạt ảnh mới đăng tải, khán giả đã phát hiện nam doanh nhân đeo túi xách nữ và đặt ra nghi vẫn đó chính là túi của Phương Oanh. Bởi, cách đây không lâu, cặp đôi đều đồng loạt khoe ảnh tại cùng một địa điểm, ngầm khẳng định đi du lịch cùng nhau.

Ngay lập tức, bên dưới phần bình luận, Shark Bình đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến Phương Oanh. Không chỉ vậy, mỗi khi đối phương đăng tải hình ảnh hay bài viết mới thì "nửa kia" sẽ lập tức để lại bình luận "thả thính" đầy ngọt ngào. 

Không đứng chung khung hình, Shark Bình vẫn vô tình để lộ chi tiết hết mực cưng chiều bạn gái Phương Oanh? - Ảnh 4
Qua những chi tiết nhỏ, cư dân mạng chắc nịch việc Shark Bình và Phương Oanh vẫn đang tận hưởng tình cảm đầy mặn nồng - Ảnh: Internet

 

Shark Bình cũng không ít lần bảo vệ bạn gái trước những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Nam doanh nhân còn từng thẳng thắn "dằn mặt" antifan là "lũ chuột nhắt": "Những bình luận “chửi đổng” này hầu hết là lũ “chuột nhắt” quen sống trong bóng tối, dùng Facebook ảo vu khống bôi nhọ người nổi tiếng vì động cơ hèn hạ mà ai cũng biết. Nếu có chút tính “người” thì chúng đã dám công khai ra mặt đấu tay đôi với Shark, chứ không phải trốn chui lủi như vậy. Những loại như thế này thì không cần đếm xỉa mà chỉ chặn thẳng tay như quét rác ra khỏi nhà cho sạch không gian mạng". 

Mặc dân tình bàn tán xôn xao, Shark Bình và Phương Oanh lại tiếp tục 'dắt nhau' đi du lịch đầy lãng mạn?

Mặc dân tình bàn tán xôn xao, Shark Bình và Phương Oanh lại tiếp tục 'dắt nhau' đi du lịch đầy lãng mạn?

Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình và Phương Oanh đồng loạt xả kho ảnh đầy mộng mơ tại Nhật Bản thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

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