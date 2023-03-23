'Người tình' bị gọi là 'tiểu tam' liền bị Shark Bình đáp trả bằng 3 quan điểm lập luận sắc bén nhưng lại bị dân tình bắt bẻ ở một điểm không ngờ?

Hậu trường 23/03/2023 20:01

Mới đây, Phương Oanh bị một cư dân mạng mỉa mai 'tiểu tam'. Chính chủ chưa kịp lên tiếng trước bình luận này thì Shark Bình đã lập tức đáp trả, nêu rõ 3 quan điểm với dẫn chứng lập luận vô cùng sắc bén. Tuy nhiên, lại bị dân tình bắt bẻ ở một điểm không ngờ.

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh chuyện tình "cá mập - búp bê" của Shark Bình - Phương Oanh và mâu thuẫn với doanh nhân Đào Lan Hương tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội.

'Người tình' bị gọi là 'tiểu tam' liền bị Shark Bình đáp trả bằng 3 quan điểm lập luận sắc bén nhưng lại bị dân tình bắt bẻ ở một điểm không ngờ? - Ảnh 1
Ồn ào xoay quanh chuyện tình "cá mập - búp bê" luôn là đề tài nóng hổi - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một bài đăng của Phương Oanh có một bình luận cap lại một bài báo có tiêu đề "Shark Bình và vợ: Cùng nhau khởi nghiệp và xây dựng tổ ấm hạnh phúc". Người này còn bình luận kèm nhiều từ ngữ tiêu cực, "mỉa mai" Shark Bình và Phương Oanh từ lúc yêu đến khi công khai "cũng nhanh ghê", đồng thời chỉ trích nữ diễn viên là "tiểu tam".

'Người tình' bị gọi là 'tiểu tam' liền bị Shark Bình đáp trả bằng 3 quan điểm lập luận sắc bén nhưng lại bị dân tình bắt bẻ ở một điểm không ngờ? - Ảnh 2
Phương Oanh bị mỉa mai là tiểu tam - Ảnh: Internet

Chính chủ Phương Oanh chưa kịp lên tiếng trước bình luận này thì ‘vị cá mập’ đã lập tức đáp trả, nêu rõ 3 quan điểm với dẫn chứng lập luận vô cùng đanh thép.

'Người tình' bị gọi là 'tiểu tam' liền bị Shark Bình đáp trả bằng 3 quan điểm lập luận sắc bén nhưng lại bị dân tình bắt bẻ ở một điểm không ngờ? - Ảnh 3
Shark Bình lên tiếng đáp trả với lập luận sắc bén - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý hơn là họ còn soi ra được Shark Bình đã sửa bình luận trên tới 11 lần khiến màn đối đáp giữa vị ‘cá mập’ và bình luận trên trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

'Người tình' bị gọi là 'tiểu tam' liền bị Shark Bình đáp trả bằng 3 quan điểm lập luận sắc bén nhưng lại bị dân tình bắt bẻ ở một điểm không ngờ? - Ảnh 4
Điều khiến dân tình chú ý hơn là họ còn soi ra được Shark Bình đã sửa bình luận trên tới 11 lần - Ảnh: Internet

Gần đây, Shark Bình từng gây chú ý khi đăng ảnh Phương Oanh bên hai con. Vị ‘cá mập’ khẳng định gia đình mình hạnh phúc, cũng như anh được hai con đồng ý khi đăng hình ảnh "Trước không muốn đăng ảnh để bảo vệ quyền riêng tư. Nhưng giờ không ngại đăng sự hạnh phúc của chúng, tất nhiên là được sự cho phép của các con”.

'Người tình' bị gọi là 'tiểu tam' liền bị Shark Bình đáp trả bằng 3 quan điểm lập luận sắc bén nhưng lại bị dân tình bắt bẻ ở một điểm không ngờ? - Ảnh 5
 Shark Bình từng gây chú ý khi đăng ảnh Phương Oanh bên hai con - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa giải quyết dứt điểm thủ tục ly hôn, thế nhưng nam doanh nhân đã thoải mái hơn trong việc khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái. Shark Bình còn tiết lộ rằng Phương Oanh đã về ra mắt gia đình mình.

'Người tình' bị gọi là 'tiểu tam' liền bị Shark Bình đáp trả bằng 3 quan điểm lập luận sắc bén nhưng lại bị dân tình bắt bẻ ở một điểm không ngờ? - Ảnh 6
Shark Bình còn tiết lộ rằng Phương Oanh đã về ra mắt gia đình mình - Ảnh: Internet

Theo đó, nam doanh nhân chia sẻ: "Tôi cũng giới thiệu Oanh với cha mẹ lâu rồi. Ông bà nội đều quý và thích Phương Oanh". Đây là lần hiếm hoi nam doanh nhân nhắc tới bố mẹ mình. Trước đó, theo lời Shark Bình, anh ít khi đề cập chuyện cá nhân vì muốn bảo vệ hình ảnh của người thân. Thế nhưng giờ đây, có vẻ nam doanh nhân đã thoải mái hơn.

 

Hết ra mắt gia đình, Phương Oanh và Shark Bình diện đồ đôi cùng nhau vi vu Hàn Quốc, netizen chỉ chú ý một điều?

Hết ra mắt gia đình, Phương Oanh và Shark Bình diện đồ đôi cùng nhau vi vu Hàn Quốc, netizen chỉ chú ý một điều?

Mới đây, trong loạt ảnh đăng tải, Shark Bình và Phương Oanh được cho là đã cùng nhau diện đồ đôi, ngắm tuyết rơi trong chuyến đi du lịch Hàn Quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang