'Người tình' bị gọi là 'tiểu tam' liền bị Shark Bình đáp trả bằng 3 quan điểm lập luận sắc bén nhưng lại bị dân tình bắt bẻ ở một điểm không ngờ?

Mới đây, Phương Oanh bị một cư dân mạng mỉa mai 'tiểu tam'. Chính chủ chưa kịp lên tiếng trước bình luận này thì Shark Bình đã lập tức đáp trả, nêu rõ 3 quan điểm với dẫn chứng lập luận vô cùng sắc bén. Tuy nhiên, lại bị dân tình bắt bẻ ở một điểm không ngờ.

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh chuyện tình "cá mập - búp bê" của Shark Bình - Phương Oanh và mâu thuẫn với doanh nhân Đào Lan Hương tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán khắp các diễn đàn mạng xã hội. Ồn ào xoay quanh chuyện tình "cá mập - búp bê" luôn là đề tài nóng hổi - Ảnh: Internet Mới đây, trong một bài đăng của Phương Oanh có một bình luận cap lại một bài báo có tiêu đề "Shark Bình và vợ: Cùng nhau khởi nghiệp và xây dựng tổ ấm hạnh phúc". Người này còn bình luận kèm nhiều từ ngữ tiêu cực, "mỉa mai" Shark Bình và Phương Oanh từ lúc yêu đến khi công khai "cũng nhanh ghê", đồng thời chỉ trích nữ diễn viên là "tiểu tam".

Phương Oanh bị mỉa mai là tiểu tam - Ảnh: Internet Chính chủ Phương Oanh chưa kịp lên tiếng trước bình luận này thì ‘vị cá mập’ đã lập tức đáp trả, nêu rõ 3 quan điểm với dẫn chứng lập luận vô cùng đanh thép. Shark Bình lên tiếng đáp trả với lập luận sắc bén - Ảnh: Internet Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý hơn là họ còn soi ra được Shark Bình đã sửa bình luận trên tới 11 lần khiến màn đối đáp giữa vị ‘cá mập’ và bình luận trên trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Điều khiến dân tình chú ý hơn là họ còn soi ra được Shark Bình đã sửa bình luận trên tới 11 lần - Ảnh: Internet Gần đây, Shark Bình từng gây chú ý khi đăng ảnh Phương Oanh bên hai con. Vị ‘cá mập’ khẳng định gia đình mình hạnh phúc, cũng như anh được hai con đồng ý khi đăng hình ảnh "Trước không muốn đăng ảnh để bảo vệ quyền riêng tư. Nhưng giờ không ngại đăng sự hạnh phúc của chúng, tất nhiên là được sự cho phép của các con”. Shark Bình từng gây chú ý khi đăng ảnh Phương Oanh bên hai con - Ảnh: Internet Mặc dù chưa giải quyết dứt điểm thủ tục ly hôn, thế nhưng nam doanh nhân đã thoải mái hơn trong việc khoe những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái. Shark Bình còn tiết lộ rằng Phương Oanh đã về ra mắt gia đình mình. Shark Bình còn tiết lộ rằng Phương Oanh đã về ra mắt gia đình mình - Ảnh: Internet Theo đó, nam doanh nhân chia sẻ: "Tôi cũng giới thiệu Oanh với cha mẹ lâu rồi. Ông bà nội đều quý và thích Phương Oanh". Đây là lần hiếm hoi nam doanh nhân nhắc tới bố mẹ mình. Trước đó, theo lời Shark Bình, anh ít khi đề cập chuyện cá nhân vì muốn bảo vệ hình ảnh của người thân. Thế nhưng giờ đây, có vẻ nam doanh nhân đã thoải mái hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-tinh-bi-goi-la-tieu-tam-lien-bi-shark-binh-ap-tra-bang-3-quan-iem-lap-luan-sac-ben-nhung-lai-bi-dan-tinh-bat-be-o-mot-iem-khong-ngo-566138.html