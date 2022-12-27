Vợ chồng Shark Bình bất ngờ cùng có mong muốn 'lấn sân' vào showbiz, vợ Shark Bình còn có ý định đóng 'Táo Quân'?

Thời gian qua, lùm xùm tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Được biết, cách đây không lâu, vợ chồng Shark Bình đều đã nhận được thư triệu tập từ tòa án để thực hiện hòa giải vào ngày 29/9. Tuy nhiên, sau khi tham gia buổi hòa giải tại tòa án, Shark Bình chia sẻ ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì hai bên chưa đạt thỏa thuận về việc chia tài sản.

Lùm xùm tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Sau ồn ào kể trên, Shark Bình và Phương Oanh gần như kín kẽ trong việc công khai tình cảm và tập trung vào công việc kinh doanh riêng. Thậm chí có nhiều tin đồn chia tay nhưng cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng. Còn CEO Lan Hương cũng đang tập trung vào công việc kinh doanh. Thi thoảng có những trải lòng về cuộc sống và khoe các con ngoan ngoãn, hiểu chuyện và rất đáng yêu.