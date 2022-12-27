Vợ chồng Shark Bình bất ngờ cùng có mong muốn 'lấn sân' vào showbiz, vợ Shark Bình còn có ý định đóng 'Táo Quân'?

Hậu trường 27/12/2022 08:34

Không chỉ muốn lấn sân vào showbiz, vợ Shark Bình có ý định xuất hiện ở chương trình Táo Quân.

Thời gian qua, lùm xùm tình ái giữa Shark BìnhLan HươngPhương Oanh vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Được biết, cách đây không lâu, vợ chồng Shark Bình đều đã nhận được thư triệu tập từ tòa án để thực hiện hòa giải vào ngày 29/9. Tuy nhiên, sau khi tham gia buổi hòa giải tại tòa án, Shark Bình chia sẻ ông và vợ đã đề nghị tòa án cho thêm thời gian vì hai bên chưa đạt thỏa thuận về việc chia tài sản.

Vợ chồng Shark Bình bất ngờ cùng có mong muốn 'lấn sân' vào showbiz, vợ Shark Bình còn có ý định đóng 'Táo Quân'? - Ảnh 1
Lùm xùm tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Sau ồn ào kể trên, Shark Bình và Phương Oanh gần như kín kẽ trong việc công khai tình cảm và tập trung vào công việc kinh doanh riêng. Thậm chí có nhiều tin đồn chia tay nhưng cả hai vẫn chưa chính thức lên tiếng. Còn CEO Lan Hương cũng đang tập trung vào công việc kinh doanh. Thi thoảng có những trải lòng về cuộc sống và khoe các con ngoan ngoãn, hiểu chuyện và rất đáng yêu.

Gần đây, Shark Bình đã khiến nhiều người chú ý bởi chia sẻ dự định lấn sân nghệ thuật. Cụ thể, anh đăng hình ảnh ngồi trong phòng thu. Đi kèm là dòng chú thích: "Dân tình suy diễn nhiều quá, thế nếu Shark chuyển nghề làm ca sỹ thì mọi người có tin không?".

Vợ chồng Shark Bình bất ngờ cùng có mong muốn 'lấn sân' vào showbiz, vợ Shark Bình còn có ý định đóng 'Táo Quân'? - Ảnh 2

Vợ chồng Shark Bình bất ngờ cùng có mong muốn 'lấn sân' vào showbiz, vợ Shark Bình còn có ý định đóng 'Táo Quân'? - Ảnh 3
Shark Bình đã khiến nhiều người chú ý bởi chia sẻ dự định lấn sân nghệ thuật - Ảnh: Internet

‘Chồng cũ’ vừa chia sẻ muốn lấn sân nghệ thuật không lâu thì CEO Lan Hương đã đăng tải hình ảnh xinh đẹp của bản thân với vai trò KOLs cho 1 nhãn hàng. Cũng trong hình ảnh này, cô xuất hiện rạng rỡ, trẻ trung với nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Vợ chồng Shark Bình bất ngờ cùng có mong muốn 'lấn sân' vào showbiz, vợ Shark Bình còn có ý định đóng 'Táo Quân'? - Ảnh 4

Vợ chồng Shark Bình bất ngờ cùng có mong muốn 'lấn sân' vào showbiz, vợ Shark Bình còn có ý định đóng 'Táo Quân'? - Ảnh 5
CEO Lan Hương đã đăng tải hình ảnh xinh đẹp của bản thân với vai trò KOLs cho 1 nhãn hàng - Ảnh: Internet

Thế nhưng, phía dưới phần bình luận, có nhiều người khen ngợi bà Lan Hương rằng, giống diễn viên Hàn Quốc. Ngay lập tức, bà mẹ 2 con đã thổ lộ mong muốn trở thành ca sĩ. Cụ thể, cô trả lời 1 người bạn: "Chị định làm ca sĩ cơ". Thậm chí, người bạn này còn động viên thêm: "Hôm nào thử nhé". Ngay lập tức, cô hài hước đáp lại: "Chờ chị xin xuất hiện ở Táo Quân cuối năm".

Vợ chồng Shark Bình bất ngờ cùng có mong muốn 'lấn sân' vào showbiz, vợ Shark Bình còn có ý định đóng 'Táo Quân'? - Ảnh 6
CEO Lan Hương hài hước muốn xin xuất hiện ở Táo Quân - Ảnh: Internet

Hiện tại, cuộc chiến tình ái giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh vẫn đang chủ đề nóng của cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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Từ khóa:   Shark Bình Phương Oanh Lan Hương

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