Hết ra mắt gia đình, Phương Oanh và Shark Bình diện đồ đôi cùng nhau vi vu Hàn Quốc, netizen chỉ chú ý một điều?

Hậu trường 02/02/2023 08:20

Mới đây, trong loạt ảnh đăng tải, Shark Bình và Phương Oanh được cho là đã cùng nhau diện đồ đôi, ngắm tuyết rơi trong chuyến đi du lịch Hàn Quốc.

Sau khi công khai hẹn hò, mối quan hệ Shark BìnhPhương Oanh thu hút sự quan tâm của khán giả và từng tốn không ít giấy mực của báo chí. Sau những tranh cãi không hay xảy ra trên mạng xã hội, cả hai dường như kín tiếng hơn và hiếm khi cùng nhau xuất hiện. Tuy nhiên, nhiều netizens vẫn khẳng định chắc chắn Shark Bình và Phương Oanh vẫn đang hạnh phúc bên nhau.

Hết ra mắt gia đình, Phương Oanh và Shark Bình diện đồ đôi cùng nhau vi vu Hàn Quốc, netizen chỉ chú ý một điều? - Ảnh 1
 Mối quan hệ Shark Bình và Phương Oanh thu hút sự quan tâm của khán giả và từng tốn không ít giấy mực của báo chí - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Shark Bình và Phương Oanh đã cho đăng tải những khoảnh khắc ngắm tuyết rơi trong chuyến đi du lịch Hàn Quốc. Dù không xuất hiện cùng nhau trong một khung hình, nhưng cộng đồng mạng suy đoán rằng cặp đôi đã đồng hành cùng nhau trong chuyến đi này.

Hết ra mắt gia đình, Phương Oanh và Shark Bình diện đồ đôi cùng nhau vi vu Hàn Quốc, netizen chỉ chú ý một điều? - Ảnh 2
Shark Bình và Phương Oanh được cho là diện đồ đôi vi vu Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Thông qua những hình ảnh được chia sẻ, có lẽ vì thời tiết lạnh nên cặp đôi đã khoác lên mình những item mùa đông rất ăn ý. Phương Oanh diện chiếc áo màu tím phối cùng với khăn len có thiết kế sọc caro cùng tone. Shark Bình cũng ăn ý không kém khi khoác lên mình chiếc áo vest sọc kẻ phối cùng quần kaki sáng màu.

Bên cạnh những ý kiến khen ngợi cho sự đẹp đôi, hạnh phúc của cặp đôi. Không ít netizens đã đưa ra bình luận sôi nổi về style "ngắm tuyết rơi" của Shark Bình và Phương Oanh. Khác hẳn với những lần trước đó, Shark Bình và Phương Oanh được khen ngợi về phong cách trẻ trung, tươi trẻ từ ngày ở bên nhau. Ở lần này, cặp đôi nhận về "cơn mưa lời chê" từ netizens bởi style như quay về những năm 2000. Nhiều ý kiến nhận xét rằng, dù khoác lên mình cả cây hàng hiệu nhưng Shark Bình và Phương Oanh cũng không thể "sang" nổi, thậm chí là quê mùa và có phần "phèn".

Hết ra mắt gia đình, Phương Oanh và Shark Bình diện đồ đôi cùng nhau vi vu Hàn Quốc, netizen chỉ chú ý một điều? - Ảnh 3
Shark Bình về ra mắt gia đình Phương Oanh vào dịp Tết - Ảnh: Internet

Dịp tết vừa qua, loạt ảnh Shark Bình về ra mắt gia đình Phương Oanh được một người thân chia sẻ. Đây được xem là bước tiến mới trong quan hệ của cả hai. Trong ảnh, vị chủ tịch thể hiện sự vui vẻ, gần gũi với người thân của Phương Oanh. Cặp đôi luôn dính nhau như sam, thân mật trong mọi khung hình.

Hết ra mắt gia đình, Phương Oanh và Shark Bình diện đồ đôi cùng nhau vi vu Hàn Quốc, netizen chỉ chú ý một điều? - Ảnh 4
Cả hai cùng đăng ảnh sống ảo tại đảo Nami - Ảnh: Internet

Trước đó, khi Phương Oanh đăng tải hình ảnh sống ảo tại đảo Nami, Shark Bình cũng chia sẻ hình ảnh với bối cảnh tương tự. Điều này dấy lên nghi vấn cả hai đồng hành cùng nhau tại xứ sở kim chi sau hành trình vi vu trời Tây.

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