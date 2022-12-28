Vợ Shark Bình công khai đón sinh nhật cùng 'trai lạ', danh tính của 'người ấy' gây bất ngờ

Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Lan Hương – vợ Shark Bình vừa chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật sớm bên bạn bè. Đi kèm với đó là những chia sẻ hạnh phúc.

Đáng chú ý, trong hình ảnh đăng tải của nữ doanh nhân bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông lạ mặt. Họ ngồi kề cạnh, cùng nhau ghép hình trái tim vô cùng tình cảm. Ngoài ra, cô còn có thêm 1 bức ảnh chụp riêng với người đàn ông trên.

Đáng chú ý, trong hình ảnh đăng tải của nữ doanh nhân bất ngờ xuất hiện 1 người đàn ông lạ mặt - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc trên của nữ CEO nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến vợ cũ Shark Bình. Thậm chí, có người còn mong cô sớm tìm bến đỗ hạnh phúc mới. Và khen ngợi người đàn ông trong bức ảnh trên có gương mặt hiền lành, điển trai hơn hẳn Shark Bình.

Nhiều người mong cô sớm tìm bến đỗ hạnh phúc mới - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số ít cũng không khỏi tò mò danh tính người kề cạnh CEO Lan Hương trong ảnh là ai. Tuy nhiên, nữ CEO cũng đã lên tiếng đây chỉ là một người bạn thân thiết lâu năm trong nghề và 'hoa đã có chủ'. Người này chính là doanh nhân Hùng Đinh - 1 CEO trong lĩnh vực công nghệ, khởi nghiệp. Vị doanh nhân công nghệ này từng gây sốt trên MXH với màn cầu hôn BTC kiêm MC Phạm Ngọc Hà My trên máy bay. Hồi tháng 4 vừa qua, bà xã anh đã thông báo mang thai con đầu lòng. Hiện tại, nữ MC rất kín tiếng, thi thoảng mới chia sẻ cuộc sống cá nhân với công chúng.

Thực tế, đây chỉ là người bạn thân thiết của nữ CEO, nam doanh nhân công nghệ này từng gây sốt trên MXH với màn cầu hôn BTC kiêm MC Phạm Ngọc Hà My trên máy bay - Ảnh: Internet

Những ngày qua, câu chuyện ồn ào giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh gây sốt mạng xã hội khi Shark Bình và Phương Oanh công khai hẹn hò và hình ảnh tình tứ. Trước hành động trên vợ Shark Bình đã khởi kiện Phương Oanh vì vi phạm thuần phong mỹ tục và nữ CEO cũng muốn thực hiện các thủ tục pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi và các con.

Câu chuyện ồn ào giữa Shark Bình – Lan Hương – Phương Oanh gây sốt mạng xã hội - Ảnh: Internet

Sau khi hòa giải bất thành giữa vợ chồng Shark Bình vì không ổn thỏa việc phân chia tài sản, mọi việc gần như lắng xuống. Shark Bình và Phương Oanh gần như kín kẽ hơn trong chuyện công khai tình cảm và dành nhiều thời gian tập trung kinh doanh. Còn vợ Shark Bình cũng tập trung công việc kinh doanh và chia sẻ hoạt động thường ngày của mình và các con. Về phía các con của Shark Bình thì không hề đả động bất kì chuyện gì liên quan đến câu chuyện tình cảm của bố mẹ. Không những thế, con gái của Shark Bình còn thẳng thắng bày tỏ mong muốn vợ Shark Bình sớm tìm được người mới: "Mẹ xinh thì xứng đáng có 20 người yêu".