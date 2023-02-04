Con gái Thiên An không còn được trợ cấp 5 triệu/ tháng từ bố ruột, vẫn được mẹ chăm sóc đầy đủ cho vi vu khắp nơi

Trên trang cá nhân, Thiên An vừa đăng tải loạt khoảnh khắc vi vu cùng ái nữ. Trong khung cảnh dân dã, nét tươi tắn và phấn khích của hai mẹ con càng nổi bật. Nếu như nữ người mẫu diện trang phục đơn giản với chân váy ngắn và áo đơn khoe chân dài nuột nà thì con gái cũng chẳng kém cạnh với items thời thượng.

Còn nhớ vào tháng 08/2021, Thiên An phải đối mặt với làn sóng dư luận dữ đội khi công khai có con với nam ca sĩ đình đám. Gác lại nhiều tai tiếng, cô mạnh mẽ trở lại Vbiz làm việc kiếm tiền nuôi ái nữ. Hiện tại, cuộc sống của nữ diễn viên cùng bé Sol đã dần ổn định. Dù không có trợ cấp từ bố ruột, bé Sol vẫn được mẹ chăm sóc đủ đầy.

Dù mới 2 tuổi nhưng thiên thần nhí nhà mỹ nhân sinh năm 1998 đã thừa hưởng tài năng tạo dáng của phụ huynh. Chỉ cần đứng trước ống kính là cô bé liên tục thả dáng khiến mẹ cũng phải khen ngợi. Hơn thế nữa, bé Sol học hỏi biểu cảm khá nhanh khi chỉ cần đấng sinh thành có hành động nào nhí nhố thì nhóc tỳ sẽ bắt chước y đúc.

Có được cuộc sống thư thái và vui vẻ hiện tại là một điều không hề dễ dàng với mẹ đơn thân Thiên An, đặc biệt khi ấy cô còn khá trẻ. Trải lòng trong Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa, người đẹp khiến khán giả thương xót khi một mình sinh con và chịu đựng những lời bàn tán không hay. Khi bé Sol mới chào đời, bố ruột chu cấp 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sao nữ Sóng gió cho biết cô đã không còn nhận khoảng tiền này.

Thiên An tiết lộ bố đứa bé còn "cắt" chu cấp. (Ảnh: FB Thiên An)

Thiên An bộc bạch: "Về phần tiền chu cấp mình xin nhắc lại 1 lần cuối cùng về việc này là phía gia đình bạn kia đã ngưng chu cấp hơn nửa năm nay rồi ạ. Lần cuối cùng, mình nhận được chu cấp nuôi con là vào tháng 3/2022. Trong phần tin nhắn chuyển khoản đính kèm, mọi người thấy có tháng mình nhận được 8 triệu là vì tháng trước không gửi nên dồn lại chuyển 1 lần 8 triệu.

Phần 7 triệu cũng tương tự như thế, tháng 10 không gửi nên tháng 11 gửi 7 triệu. Và thông tin mẹ bạn ấy chu cấp 5 triệu, bạn ấy chu cấp 10 - 15 triệu là hoàn toàn không có. Xin đừng thêu dệt thêm những vấn đề xung quanh chuyện này nữa. Mình và gia đình 'bạn ấy' đã không còn liên quan bất cứ điều gì nữa".

Có thể nói, Thiên An làm mẹ đơn thân ở tuổi đời còn khá trẻ. Tuy nhiên với bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại, cô đã bươn chải nhiều nghề để mang lại cuộc sống sung túc cho thiên thần nhí. Nhờ vậy mà hai mẹ con có quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Từ đó thấy được, dù gặp phải chuyện gì chỉ cần vững vàng và cố gắng vượt qua thì tất cả đều ổn thôi.