Thiên An khiến netizen ngỡ ngàng trước nhan sắc 'ngút trời' trong trang phục váy cưới, CĐM liền đá xéo Jack: 'Chắc giờ đang thấy tiếc lắm'

Hình ảnh Thiên An trong trang phục váy cưới đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.
- Sau 9 tháng 'ở ẩn' hậu bê bối tình ái với Thiên An, Jack rục rịch tái xuất trong vui vẻ, thái độ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra?
- Netizen 'cảnh báo' coi chừng bị K-ICM 'cướp hit', một nam ca sĩ lên tiếng giải thích, Jack cũng bị lôi vào cuộc
Đã từng là nam ca sĩ được nhiều người yêu mến với lượng fan đông đảo nhất nhì Việt Nam. Tuy nhiên, mọi chuyện đã rẻ sang chiều hướng khác khi vào tháng 8/2021, showbiz Việt được phen chấn động khi Thiên An công khai có con với Jack.
Sự việc khi đó lớn tới mức khiến giọng ca 'Sóng Gió' phải lui về ở ẩn một thời gian và mãi chưa hẹn ngày quay trở lại với làng giải trí. Về phía Thiên An, sau khi sinh con cô nàng dành phần lớn thời gian của mình để tập trung vào công việc và thường xuyên được mời tham gia ca chường trình gameshow trên đài truyền hình.
Mới đây trên trang cá nhân, Thiên An bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc váy cô dâu, cùng với dònng thái gây chú ý: "Anh ơi lẹ lẹ chứ con em nó phá quá".
Cô nàng được nhận xét là xinh đẹp tựa như ''tiên nữ giáng trần'' - Ảnh: chụp màn hình
Trước hình ảnh mặc váy cưới của nàng hotgirl xinh đẹp, một số bộ phận netizen nhận định có phải cô nàng đã tìm ra được một nửa cuộc đời mình. Tuy nhiên, tạm gác lại chuyện đó sáng mộ bên nhan sắc của bạn gái cũ Jack trong trang phục váy cưới khiến nhiều người xuýt xoa trước vẻ đẹp tựa như ''tiên nữ giáng trần''.
CĐM sau khi nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của mẹ bé Sol cũng không quên đá xéo sang Jack:
- ''Đẹp như thế này mà bỏ phí nhỉ''
- ''Xinh như này, Jack nhìn chắc tiếc lắm''
Sau những ồn ào không có trong chuyện tình với giọng ca sinh năm 1997, giờ đây Thiên An đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh bé Sol.