Netizen 'cảnh báo' coi chừng bị K-ICM 'cướp hit', một nam ca sĩ lên tiếng giải thích, Jack cũng bị lôi vào cuộc

Hậu trường 21/04/2022 08:46

K-ICM vừa ra mắt sản phẩm kết hợp cùng Trung Quân idol liền bị Netizen phản ứng cực gắt.

Gần đây, K-ICM đã tiết lộ về sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng ca sĩ Trung Quân mang tên "Chơi vơi". Bên cạnh sự trông chờ từ người hâm mộ thì một số anti-fan đã có nhận xét không hay về màn hợp tác này khiến Trung Quân lên tiếng.

Netizen 'cảnh báo' coi chừng bị K-ICM 'cướp hit', một nam ca sĩ lên tiếng giải thích, Jack cũng bị lôi vào cuộc - Ảnh 1
K-ICM ra sản phẩm âm nhạc kết hợp với Trung Quân idol - Ảnh: Internet

Cụ thể, dưới bài đăng trên trang cá nhân của Trung Quân, một tài khoản đã bình luận yêu cầu Trung Quân nên đăng ký bản quyền bài hát khi hợp tác cùng K-ICM, tránh để tình trạng tranh chấp xảy ra như Jack và Đạt G trước đây

Ngay lập tức, Trung Quân cho biết đây không phải là album của mình mà chỉ là khách mời feat với K-ICM trong một track. Về việc bị cảnh báo K-ICM "cướp" ca khúc, Trung Quân nhấn mạnh: "Theo như Quân biết, khi ai đó hoạt động trong công ty thì mọi bản quyền tác phẩm đều thuộc về công ty. Đó là chuyện rất là rõ ràng nên đọc kỹ trước khi đặt bút ký. Công ty bỏ tiền ra đầu tư sản phẩm cho bạn, đánh bóng tên tuổi cho bạn thì đương nhiên họ phải kiếm được lợi nhuận từ bạn. Đó là chuyện dễ hiểu mà. Chúng tôi làm việc trên giấy tờ hợp đồng chứ không phải trẻ con chơi bắn bi nên yên tâm nhá".

Netizen 'cảnh báo' coi chừng bị K-ICM 'cướp hit', một nam ca sĩ lên tiếng giải thích, Jack cũng bị lôi vào cuộc - Ảnh 2
Tạo hình cổ trang của Trung Quân Idol trong sản phẩm mới - Ảnh: YTNV

Theo đó, trước khi tách ra hoạt động solo thì Jack và K-ICM đã từng có khoảng thời gian hợp tác gây bão với nhiều bản hit đình đám, đặc biệt là bài Sóng Gió lên sóng năm 2019. Tuy nhiên, sau dram "đường ai nấy đi", bản quyền những ca khúc này thuộc sở hữu của phía công ty K-ICM. Cũng chính điều này đã khiến cho K-ICM bị anti-fan cho rằng là kẻ "cướp hit" của Jack suốt một thời gian dài.

Netizen 'cảnh báo' coi chừng bị K-ICM 'cướp hit', một nam ca sĩ lên tiếng giải thích, Jack cũng bị lôi vào cuộc - Ảnh 3
Từng có drama lớn nổ ra giữa Jack và K-ICM - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau chia sẻ của Trung Quân, có lẽ nhiều người cũng đã hiểu hơn về vấn đề bản quyền khi nghệ sĩ chịu hoạt động dưới trướng một công ty quản lý.

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Từ khóa:   K-ICM Jack và K-ICM vbiz

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