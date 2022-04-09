Thiên An tiết lộ được nhận 5 triệu đồng khi đóng MV đình đám của Jack, dân tình liền đồng loạt: 'Con số oan nghiệt quá!'

Hậu trường 09/04/2022 13:23

Tiếp tục là câu chuyện về con số 5 triệu đồng "nghiệt duyên" gắn liền với ồn ào tình ái giữa Jack và Thiên An.

Cách đây chưa lâu, dân tình không khỏi xôn xao trước chuyện tình ái của Jack bị phanh phui. Đây cũng có thể coi là scandal lớn nhất trong sự nghiệp âm nhạc ca sĩ. Sau ồn ào xảy ra, Jack dường như ẩn trên mọi mặt trận từ sân khấu đến mạng xã hội,...

Cụ thể, scandal bắt nguồn từ việc nữ diễn viên Thiên An tố Jack có con riêng với mình nhưng vẫn vướng vào những mối quan hệ tình cảm khác. Thiên An chính là nhân vật nữ chính trong loạt MV đình đám của Jack và K-ICM như: Bạc Phận, Sóng Gió, Sao Em Vô Tình,... và cũng từng được người hâm mộ "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Thiên An tiết lộ được nhận 5 triệu đồng khi đóng MV đình đám của Jack, dân tình liền đồng loạt: 'Con số oan nghiệt quá!' - Ảnh 1
Thiên An tham gia trong MV của Jack - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây nhất, trong vai trò khách mời tại chương trình "Lời Tự Sự" với sự dẫn dắt của MC Nguyên Khang, Thiên An cũng đã có trải lòng về quãng thời gian vừa qua, đặc biệt là thời điểm bắt đầu tham gia của Jack. 

Khi được hỏi về vai diễn đầu tiên cũng như mức cát-xê thời điểm bắt đầu nghiệp diễn xuất, Thiên An cho biết: "Vai diễn đầu tiên của tôi là nữ chính trong MV Bạc Phận, sau đó là những như Sóng Gió, Sao Em Vô Tình... Thời điểm đó tôi chỉ được khoảng 4-5 triệu/MV thôi vì khi đó tôi cũng chưa có gì hết, được tham gia nghệ thuật là vui rồi".

Thiên An tiết lộ được nhận 5 triệu đồng khi đóng MV đình đám của Jack, dân tình liền đồng loạt: 'Con số oan nghiệt quá!' - Ảnh 2
Thiên An nhận được 5 triệu đồng cho mỗi MV đóng chung với JAck - Ảnh: Cắt từ clip

Con số cat-xê này theo MC Nguyên Khang xác nhận là tương đối cao so với người mới vào nghề. Bởi vì trước đây, anh chỉ nhận được vài trăm nghìn 1 show lúc mới làm nghề mà thôi.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình xôn xao không khỏi là số tiền thấp mà là con số 5 triệu đồng đầy "nghiệt duyên" lại xuất hiện! Nhớ lại tâm bão Jack bị chỉ trích bội bạc, "bắt cá nhiều tay" trước đây thì bên cạnh đó, việc nam ca sĩ chỉ chu cấp cho mẹ con Thiên An 5 triệu đồng mỗi tháng cũng khiến không ít người phẫn nộ.

Thiên An tiết lộ được nhận 5 triệu đồng khi đóng MV đình đám của Jack, dân tình liền đồng loạt: 'Con số oan nghiệt quá!' - Ảnh 3
Trước đó, dân tình cũng không khỏi phẫn nộ khi Thiên An tiết lộ Jack chu cấp 5 triệu mỗi tháng cho 2 mẹ con - Ảnh: Internet

Rất nhiều người chỉ trích Jack rằng dù có mức thu nhập "khủng" trong showbiz thế nhưng mức chu cấp mỗi tháng cho 2 mẹ con Thiên An chỉ 5 triệu đồng là quá ít, thua cả những người bình thường. Giờ đây, khi Thiên An tiêt lộ luôn chuyện cat-xê nhận được 5 triệu cho mỗi MV với Jack thì khiến dân tình phì cười.

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