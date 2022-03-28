Xuất hiện trong "trang phục cưới" cùng tình cũ của Jack, Hồ Quang Hiếu bất ngờ tiết lộ "Tôi cảm giác thích thú khi được làm chú rể"

Ca sĩ Hồ Quang Hiếu vừa phát hành ca khúc "Nơi Em Mãi Mãi Là Bình Yên" với sự tham gia của gương mặt trẻ Thiên An. Cả hai vào vai một cặp yêu nhau, cùng trải qua nhiều kỷ niệm đẹp tuyệt vời trong tình yêu.
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Trước những hình ảnh thân mật của Hồ Quang Hiếu và tình cũ của Jack là Thiên An đã lan truyền trên mạng xã hội. Ngay lập tức, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã chính thức lên tiếng phản hồi về mối quan hệ của mình và Thiên An.
Nam ca sĩ cho biết, anh vừa phát hành MV "Nơi Em Mãi Mãi Là Bình Yên" với sự góp mặt của Thiên An, đánh dấu sự trở lại đường đua V-Pop, sau thời gian dài vắng bóng. Thông qua MV, Hồ Quang Hiếu muốn truyền tải những thông điệp tích cực về tình yêu đôi lứa. “Tình yêu là món quà vô giá, vô cùng thiêng liêng và cao quý. Những ai đang, đã và sắp yêu hãy trân trọng những ký ức đẹp, hãy yêu hết mình vì mất rồi có hối tiếc cũng đã quá muộn màng. Còn nếu ai chưa may mắn trong tình yêu thì cũng đừng nóng vội mà hãy lan tỏa những giá trị tích cực, bạn sẽ nhận quả ngọt”.
Những hình ảnh thân mật của cặp đôi xuất hiện dầy đặc trên các trang mạng xã hội, Giọng ca “Con bướm xuân” liên tục được fan gán ghép “đẩy thuyền” với Thiên An, nam sa sĩ đã có những chia sẻ khá thú vị: “Thiên An còn nhỏ lắm, kém tôi 12 tuổi. Mọi người nói đẹp đôi là kiểu như chú - cháu đó hả?"
Hồ Quang Hiếu cho biết, anh có cả một đội ngủ stylist hỗ trợ về trang phục. Đặc biệt, anh tỏ ra khá thích thú và ấn tượng khi diện trang phục cưới cùng Thiên An: "Tôi cảm giác thích và thú vị khi được làm chú rể. Cảm xúc thoáng qua lúc đó là: “À lâu rồi mình cũng chưa yêu ai nhỉ?”.
Từ khi bước chân vào showbiz, Hồ Quang Hiếu tích cực xây dựng hình ảnh nam tính, lịch lãm. Nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, nhưng nam ca sĩ thừa nhận là người không gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Đến thời điểm hiện tại, Hồ Quang Hiếu vẫn chọn cuộc sống độc thân vui vẻ.