Xuất hiện trong "trang phục cưới" cùng tình cũ của Jack, Hồ Quang Hiếu bất ngờ tiết lộ "Tôi cảm giác thích thú khi được làm chú rể"

Trước những hình ảnh thân mật của Hồ Quang Hiếu và tình cũ của Jack là Thiên An đã lan truyền trên mạng xã hội. Ngay lập tức, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã chính thức lên tiếng phản hồi về mối quan hệ của mình và Thiên An.

Hồ Quang Hiếu mời Thiên An tham gia làm nữ chính cho MV mới phát hành - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ cho biết, anh vừa phát hành MV "Nơi Em Mãi Mãi Là Bình Yên" với sự góp mặt của Thiên An, đánh dấu sự trở lại đường đua V-Pop, sau thời gian dài vắng bóng. Thông qua MV, Hồ Quang Hiếu muốn truyền tải những thông điệp tích cực về tình yêu đôi lứa. “Tình yêu là món quà vô giá, vô cùng thiêng liêng và cao quý. Những ai đang, đã và sắp yêu hãy trân trọng những ký ức đẹp, hãy yêu hết mình vì mất rồi có hối tiếc cũng đã quá muộn màng. Còn nếu ai chưa may mắn trong tình yêu thì cũng đừng nóng vội mà hãy lan tỏa những giá trị tích cực, bạn sẽ nhận quả ngọt”.