Món quà ngày 8/3 gửi đến Đom Đóm và lời hứa hẹn trở lại của Jack sau nhiều tháng lao đao sự nghiệp vì 'làm bố'

Hậu trường 09/03/2022 11:25

Ngoài lời chúc nhân ngày 8/3, Jack còn hứa hẹn sẽ sớm trở lại khiến cộng đồng Đom Đóm vui như trẩy hội.

Sau hàng loạt ồn ào về tình ái với bạn diễn Thiên An, Jack đã gần như im hơi lặng tiếng khỏi showbiz Việt một thời gian dài. Thậm chí, scandal "làm bố" của nam ca sĩ còn khiến anh "bốc hơi" khỏi chưng trình giải trí "Chơi là chạy" dù trước đó được cho là cây "hút fan" của Ekip. Nhưng mới đây nhất, trong group kín Jack bất ngờ xuất hiện gửi lời chúc nhân ngày 8/3 kèm lời hứa hẹn trở lại khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên.

Món quà ngày 8/3 gửi đến Đom Đóm và lời hứa hẹn trở lại của Jack sau nhiều tháng lao đao sự nghiệp vì 'làm bố' - Ảnh 1
Món quà ngày 8/3 gửi đến Đom Đóm và lời hứa hẹn trở lại của Jack sau nhiều tháng lao đao sự nghiệp vì 'làm bố' - Ảnh 2

Nam ca sĩ gửi đến fan: "Những điều ngọt ngào dành cho các bạn, luôn mỉm cười và thật xinh đẹp". Bên cạnh đó anh chàng còn tiết lộ thêm "Chúng ta sẽ gặp lại sớm". Lời hứa hẹn trên đã khiến các Đom Đóm vui và hào hứng hơn bao giờ hết. Trong ảnh, Jack khoe khoảnh khắc say sưa với âm nhạc. Nhiều người dự đoán, có lẽ nam thần tượng đang chuẩn bị cho một sản phẩm mới trong thời gian sắp tới.

Món quà ngày 8/3 gửi đến Đom Đóm và lời hứa hẹn trở lại của Jack sau nhiều tháng lao đao sự nghiệp vì 'làm bố' - Ảnh 3

Ngay bên dưới bài đăng, giọng ca Hoa Hải Đường còn nói thêm "Tôi nhớ các bạn vô cùng". Câu nói ngắn gọn nhưng khiến các fan vô cùng ấm lòng và tin tưởng Jack sẽ sớm quay trở lại với đường đua VBiz sau thời gian im ắng tránh tai tiếng.

Món quà ngày 8/3 gửi đến Đom Đóm và lời hứa hẹn trở lại của Jack sau nhiều tháng lao đao sự nghiệp vì 'làm bố' - Ảnh 4

Vài hôm trước, trên các diễn đàn MXH còn xôn xao thông tin anh chàng sẽ cho ra mắt album đầu tay vào thời gian tới và sẽ trực tiếp tham gia sản xuất âm nhạc cùng Ekip. 

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