CĐM "quay xe" bênh vực Quách Ngọc Tuyên vụ kêu gọi từ thiện sai, so sánh với Hoài Linh vì không bị phạt

Bên cạnh một số nghệ sĩ đã ủng hộ cho trường hợp này, có thể kể đến như Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như, thì cũng có một mạnh thường quân là fan của Quách Ngọc Tuyên đã chuyển khoản 100 triệu vào tài khoản trong bài đăng. Tuy nhiên, khi mạnh thường quân này trực tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để tìm hiểu tình hình thì phát hiện ra không có trường hợp nào là em bé mà nam diễn viên chia sẻ.

Mới đây, Quách Ngọc Tuyên gây xôn xao khi bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM xử phạt 7,5 triệu đồng vì cung cấp, chia sẻ thông tin không đúng sự thật về trường hợp từ thiện . Trước đó, trên trang cá nhân, nam diễn viên đã đăng tải bài viết về một bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn và mong mọi người chung tay giúp đỡ.

Vụ việc khiến nhiều cư dân mạng phải tranh cãi nảy lửa, trong đó, có nhiều người "quay xe" bênh vực Quách Ngọc Tuyên vì cũng là nạn nhân nhưng bị phạt 7,5 triệu đồng, trong khi danh hài Hoài Linh "ngâm" tiền từ thiện đến 6 tháng thì không bị bất cứ trách nhiệm nào.

Trước sự việc, Quách Ngọc Tuyên thừa nhận lỗi sai của bản thân và cho biết đang làm việc với cơ quan công an để làm rõ mọi việc và trả lại tiền cho mạnh thường quân đã ủng hộ: “Hôm nay, tôi tiếp tục làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và PA03, công an TP.HCM. Sau nhiều ngày điều tra, làm rõ vụ việc thì đã có quyết định tôi không liên quan gì đến vụ việc lừa đảo. Tuy nhiên, tôi vẫn còn trách nhiệm cung cấp mọi thông tin, cùng cơ quan chức năng điều tra vụ trục lợi cá nhân” - Quách Ngọc Tuyên viết trên trang cá nhân.

Trái ngược với các ý kiến này, nhiều người cũng cho rằng Quách Ngọc Tuyên cần nghiêm túc tự kiểm điểm và mức phạt này còn thấp so với những thiệt hại của các mạnh thường quân. Nhiều người cho rằng nam diễn viên chỉ lên tiếng xin lỗi là chưa thích đáng và nên tự bỏ tiền túi ra để chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

"Tuyên kêu goi nhưng lại quên xác thực xem có đúng hay không, cuối cùng Tuyên bị phạt. Anh cả cây đa cây đề trong giới của Tuyên ngâm tiền suốt 6 tháng đến khi bị bóc mẽ thì không bị phạt gì cả. Tuyên xui quá!”.

“Ngâm 6 tháng trời như ai kia có bị phạt đâu”.

“Thế bây giờ ai sẽ trả lại 100 triệu cho mạnh thường quân? Biết là chuyện xui xẻo không ai mong muốn nhưng nghĩ mà tức thay bạn kia”.

“Kêu gọi từ thiện không có thật, bị phạt rồi mà vẫn nói như kiểu oan ức lắm. Không ưa nổi. Đáng lẽ phải phạt nặng hơn cho chừa”.

“Bài học lớn cho nghệ sĩ, biết tầm ảnh hưởng của mình như thế nào thì khi kêu gọi từ thiện hay làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng”.

Về phía Quách Ngọc Tuyên, nam diễn viên cho biết hiện anh đang liên lạc với mạnh thường quân đã ủng hộ 100 triệu và chờ người này cung cấp bằng chứng xác minh đã chuyển đi số tiền này. Tuy nhiên, đến nay anh vẫn chưa nhận được câu trả lời của mạnh thường quân này, khiến vấn đề làm việc với cơ quan công an trở nên khó giải quyết hơn vì không có bằng chứng.

Hiện, Quách Ngọc Tuyên khuyên mạnh thường quân đã chuyển 100 triệu đồng nên cùng mình làm việc với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Vụ việc hiện vẫn đang gây tranh cãi dữ dội.