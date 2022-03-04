Sở thông tin và Truyền thông mời Quách Ngọc Tuyên lên làm việc vì kêu gọi quyên góp sai sự thật

Hậu trường 04/03/2022 14:07

Đăng tải thông tin kêu gọi quyên góp từ thiện không đúng sự thật, nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên mới đây đã được Sở thông tin và Truyền thông TP.HCM mời lên làm việc.

Liên quan đến việc nhiều nghệ sĩ những ngày qua đã đăng tải thông tin kêu gọi quyên góp nhưng không đúng sự thật, dẫn tin từ Vietnam Net, ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã mời nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên đến làm việc tại Sở về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

"Trước mắt, chúng tôi mời anh Quách Ngọc Tuyên làm việc về việc đăng tải thông tin sai sự thật. Những vấn đề như yếu tố lừa đảo sẽ xác minh, làm rõ sau. Buổi làm việc dự kiến diễn ra vào tuần sau" - ông Thọ nói.

Sở thông tin và Truyền thông mời Quách Ngọc Tuyên lên làm việc vì kêu gọi quyên góp sai sự thật - Ảnh 1

Trước đó, trên trang cá nhân, Quách Ngọc Tuyên đã đăng tải một bài viết kêu gọi ủng hộ từ thiện cho một trường hợp bệnh nhi vô cùng đáng thương. Ngay sau đó, những nghệ sĩ khác là Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ lại thông tin này và kêu gọi quyên góp. Số tài khoản nhận quyên góp trong bài viết là một tài khoản khác, không phải tài khoản đứng tên các nghệ sĩ. 

Đọc được thông tin kêu gọi, một người tên K.T đã đặt niềm tin và chuyển số tiền lớn đến 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng trong bài viết trên trang cá nhân của Quách Ngọc Tuyên. Đến sáng 1/3, chị T. đã đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để thăm hỏi tình hình sức khỏe của bệnh nhi mình giúp đỡ thì phía bệnh viện cho biết không trường hợp khó khăn nào như mô tả.

Sở thông tin và Truyền thông mời Quách Ngọc Tuyên lên làm việc vì kêu gọi quyên góp sai sự thật - Ảnh 2

Chị K.T sau đó đã đăng toàn bộ vụ việc lên mạng xã hội. Sau khi gây xôn xao, Quách Ngọc Tuyên đã lên tiếng xin lỗi. Nam diễn viên cho biết sau khi đọc được câu chuyện thương tâm, vì thấy bệnh nhi cần phẫu thuật gấp, anh sốt ruột cứu bé nên vội vàng gọi xác minh qua số điện thoại rồi chia sẻ lên trang cá nhân thay vì đến tận nơi kiểm chứng. 

Nam diễn viên sau đó cho biết hiện đã trình báo và cung cấp đầy đủ thông tin vụ việc lên phía cơ quan chức năng. Về mạnh thường quân K.T bị mất 100 triệu đồng, Quách Ngọc Tuyên cũng gửi lời xin lỗi, đồng thời nhận trách nhiệm về vụ việc. Nam diễn viên cho biết đã trình báo sự việc của K.T lên công an, và nhờ luật sư vào cuộc. 

 

 

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