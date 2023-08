Giữa ồn ào kêu gọi 'từ thiện ảo', Quách Ngọc Tuyên xin được giải quyết mọi chuyện trong hòa nhã

Những ngày qua, vụ lùm xùm kêu gọi "từ thiện ảo" trên trang cá nhân của diễn viên Quách Ngọc Tuyên gây nhiều xôn xao dư luận. Liên quan đến diễn biến vụ việc, nam diễn viên đã nhận toàn bộ lỗi do mình. Đồng thời, anh cũng cho biết, khi đọc được thông tin có một bệnh nhi cần phẫu thuật gấp nên chỉ vội vàng gọi xác minh qua số điện thoại rồi chia sẻ lên trang cá nhân thay vì đến tận nơi kiểm chứng.

Quách Ngọc Tuyên chia sẻ hoàn cảnh bệnh nhi lên trang cá nhân để kêu gọi sự giúp đỡ cộng đồng - Ảnh: Chụp màn hình

Quách Ngọc Tuyên cho biết, anh đã trình báo vụ việc đến công an để tìm ra kẻ trục lợi tiền từ thiện. Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên tiếp tục lên tiếng: "Một lần nữa thật lòng Tuyên gửi lời xin lỗi đến tất cả các anh chị, các bạn và các em vì Tuyên mà đã bị ảnh hưởng trong mấy ngày qua. Mấy ngày nay Tuyên đã trình báo, cung cấp đầy đủ thông tin (số điện thoại, số tài khoản người trục lợi…), trình bày tất cả sự việc và vẫn đang làm việc cùng với Thanh Tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, phòng PA03 công an TP.HCM và công an điều tra nơi Tuyên đang ở. Tuyên luôn là một người có trách nhiệm với những gì mình làm ra. Vì vậy, Tuyên phải cùng các cơ quan chức năng giải quyết mọi chuyện rõ ràng, sáng tỏ. Tuyên muốn lấy lại công bằng, uy tín cho mọi người cũng như cho chính bản thân Tuyên".