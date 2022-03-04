Giữa ồn ào kêu gọi 'từ thiện ảo', Quách Ngọc Tuyên xin được giải quyết mọi chuyện trong hòa nhã

Hậu trường 04/03/2022 08:34

Quách Ngọc Tuyên lên tiếng xin lỗi khán giả vì để xảy ra trường hợp không mong muốn khiến nhiều người bị lừa mất tiền.

Những ngày qua, vụ lùm xùm kêu gọi "từ thiện ảo" trên trang cá nhân của diễn viên Quách Ngọc Tuyên gây nhiều xôn xao dư luận. Liên quan đến diễn biến vụ việc, nam diễn viên đã nhận toàn bộ lỗi do mình. Đồng thời, anh cũng cho biết, khi đọc được thông tin có một bệnh nhi cần phẫu thuật gấp nên chỉ vội vàng gọi xác minh qua số điện thoại rồi chia sẻ lên trang cá nhân thay vì đến tận nơi kiểm chứng. 

Giữa ồn ào kêu gọi 'từ thiện ảo', Quách Ngọc Tuyên xin được giải quyết mọi chuyện trong hòa nhã - Ảnh 1
Quách Ngọc Tuyên chia sẻ hoàn cảnh bệnh nhi lên trang cá nhân để kêu gọi sự giúp đỡ cộng đồng - Ảnh: Chụp màn hình

Quách Ngọc Tuyên cho biết, anh đã trình báo vụ việc đến công an để tìm ra kẻ trục lợi tiền từ thiện. Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên tiếp tục lên tiếng: "Một lần nữa thật lòng Tuyên gửi lời xin lỗi đến tất cả các anh chị, các bạn và các em vì Tuyên mà đã bị ảnh hưởng trong mấy ngày qua. Mấy ngày nay Tuyên đã trình báo, cung cấp đầy đủ thông tin (số điện thoại, số tài khoản người trục lợi…), trình bày tất cả sự việc và vẫn đang làm việc cùng với Thanh Tra Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, phòng PA03 công an TP.HCM và công an điều tra nơi Tuyên đang ở. Tuyên luôn là một người có trách nhiệm với những gì mình làm ra. Vì vậy, Tuyên phải cùng các cơ quan chức năng giải quyết mọi chuyện rõ ràng, sáng tỏ. Tuyên muốn lấy lại công bằng, uy tín cho mọi người cũng như cho chính bản thân Tuyên".

Giữa ồn ào kêu gọi 'từ thiện ảo', Quách Ngọc Tuyên xin được giải quyết mọi chuyện trong hòa nhã - Ảnh 2
Tin nhắn của vị khán giả đã tin tưởng Quách Ngọc Tuyên chuyển 100 triệu cho kẻ lừa đảo - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh cung cấp diễn biến giải quyết vụ việc, nam diễn viên cũng nhắc đến vị khán giả đã "tố" anh kêu gọi "từ thiện ảo" khiến cô mất số tiền 100 triệu đồng: "Chuyện 100 triệu của em Thỏ (Fanpage Lê Kim Thoa) chuyển cho số tài khoản 1026494679, ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Nguyễn Văn Đắt (tự xưng là cha của bé), số điện thoại 0818200933. Anh Tuyên cũng đã trình báo công an, đã cho mời luật sư làm việc và làm sáng tỏ vụ việc. Đây là trách nhiệm của anh, anh biết số tiền này rất lớn, em có thể cứu được rất rất nhiều hoàn cảnh khác. Bản thân anh gửi lời cảm ơn và xin lỗi em nhiều lắm. Rất mong em hỗ trợ anh, đồng hành cùng anh đưa chuyện này ra ánh sáng, anh rất sợ em bị mất tiền oan và anh bị mang tiếng là đứa lừa đảo 100 triệu. (Thỏ cho anh Tuyên xin thông tin, giấy tờ liên quan về việc em đã chuyển tiền vào tài khoản nêu trên) để các anh bên công an củng cố hồ sơ điều tra".

Giữa ồn ào kêu gọi 'từ thiện ảo', Quách Ngọc Tuyên xin được giải quyết mọi chuyện trong hòa nhã - Ảnh 3
Kẻ lừa đảo nhắn tin xin lỗi nam diễn viên sau khi ồn ào nổ ra - Ảnh: FBNV

Đồng thời, nam diễn viên xin khán giả có thể giải quyết mọi việc trong hòa nhã: "Chuyện này ồn ào mấy ngày nay, Tuyên chắc chắn nếu bạn nào lỡ gặp khó khăn và dựng chuyện để trục lợi cá nhân thì với tinh thần cầu thị Tuyên tha thiết yêu cầu bạn hãy liên lạc Tuyên hoặc cơ quan công an để mọi việc có thể giải quyết trong hoà nhã bạn nha. Đừng để câu chuyện đi quá xa và nghiêm trọng hơn. Cuối cùng. Tuyên gửi lời cảm ơn gia đình mình, anh chị em đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả đã luôn Bên Cạnh, Tin Tưởng, Yêu Quý Tuyên, đã nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, động viên Tuyên mỗi ngày".

Hiện nay, trên mạng xã hội, rất nhiều đối tượng lợi dụng lòng thương cảm của mọi người để tạo hoàn cảnh khó khăn kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi cá nhân. Vì vậy, mọi người cần hết sức tỉnh táo trước những chiêu trò của kẻ xấu để tránh "tiền mất tật mang".

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