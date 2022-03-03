Vụ Quách Ngọc Tuyên bị tố kêu gọi từ thiện 'ảo': Cô gái mất 100 triệu quyết làm ra lẽ, vạch mặt kẻ trục lợi trên MXH

Cô gái từng lên tiếng tố Quách Ngọc Tuyên kêu gọi 'từ thiện ảo' tiếp tục có động thái đáng chú ý.

Những ngày qua, vụ việc nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên bị 'tố' kêu gọi 'từ thiện ảo' khiến người hâm mộ thiệt hại số tiền 100 triệu triệu đồng. Cụ thể, trước đó, trên trang cá nhân, Quách Ngọc Tuyên từng đăng bài kêu gọi cộng đồng ủng hộ tiền cho một bé trai cần phẫu thuật gấp. Sau khi đọc thông tin của nam diễn viên chia sẻ, vị khán giả này đã tin tưởng chuyển cả trăm triệu đến tài khoản được anh đăng tải. Đáng chú ý, khi rất nhiều khán giả đã chuyển tiền ủng hộ thì nam diễn viên lại xóa bài kêu gọi ủng hộ một cách khó hiểu. Lúc này, thấy nghi ngờ về lòng tin nên người này đã đến bệnh viện để kiểm tra nhưng được báo không có trường hợp nào như thông tin anh đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi bị khán giả lên tiếng 'tố' và yêu cầu anh lên tiếng rõ ràng, Quách Ngọc Tuyên cũng đã đăng đàn xin lỗi đến khán giả vì chưa xác thực câu chuyện rõ ràng khiến nhiều người bị lừa. Anh cũng cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp đến cùng. Quách Ngọc Tuyên xin lỗi khán giả vì đã không xác thực thông tin đã đăng tải kêu gọi khiến nhiều người bị lừa - Ảnh: Chụp màn hình Liên quan đến vụ việc này, mới đây trên trang cá nhân, cô gái chuyển 100 triệu tiếp tục có phản hồi về việc sẽ gặp nam diễn viên để nói chuyện. Cụ thể, người này quyết định sẽ tìm ra kẻ xấu dùng hoàn cảnh đáng thương để trục lợi: "Tin nhắn này là ai? Ngày mai mình sẽ cố gắng khỏe để gặp anh Quách Ngọc Tuyên về vấn đề mạnh thường quân 100 triệu. Mấy nay anh gọi liên tục và bày tỏ thành ý với mình, nhưng ông xã mình nói vợ chưa khỏe, do yếu, bị hạ canxi nên sáng qua mới xỉu. Mai cố gắng mình sẽ gặp anh Tuyên để anh có câu trả lời cho mình ấy. Hi vọng sẽ tìm được sự manh mối kẻ xấu.

Nhưng hiện tại chiều mình thấy tin này, mình cũng quá phân vân không biết sao, vừa sợ tổn thương người nhà, vừa sợ sự việc có đúng như chị ấy nói! Tuy nhiên mình xin lỗi, hiện mình không nhận làm việc hay nghe bất kỳ điều gì qua tin nhắn. Trong khi anh Tuyên có nói với mình là gia đình cháu bé đó ở tận Nghệ An!". Cô gái bị lừa 100 triệu quyết sẽ gặp Quách Ngọc Tuyên để giải quyết vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình Tin nhắn mà kẻ lừa đảo đã gửi xin lỗi Quách Ngọc Tuyên - Ảnh: FBNV Hiện, vụ việc vẫn đang khiến nhiều người vô cùng bức xúc và đặc biệt quan tâm. Không chỉ cô gái này mà nhiều khán giả mong muốn cùng Quách Ngọc Tuyên sớm tìm ra kẻ lừa đảo trên mạng xã hội.

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