Sau Quách Ngọc Tuyên, đến lượt Khả Như cũng đã lên tiếng trần tình về ồn ào kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên thái độ lại khác hoàn toàn.

Chiều ngày 1/3, MXH bất ngờ xôn xao thông tin liên quan đến việc ba nghệ sĩ gồm Quách Ngọc Tuyên, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm bị một cư dân mạng tố kêu gọi quyên góp từ thiện "ảo".

Nam diễn viên lên tiếng xin lỗi - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, một tài khoản có tên L.K.T, tự xưng là Thỏ cho biết, sau khi đọc được bài đăng kêu gọi ủng hộ của Quách Ngọc Tuyên dành cho một trường hợp cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, người này đã lập tức chuyển tiền. Đáng chú ý hơn khi trước đó cả Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như cũng chuyển khoản quyên góp.

Tuy nhiên, tài khoản này cho hay, sau khi chuyển 100 triệu đồng, cô đến bệnh viện nơi được cho là cháu bé đang nằm để thăm nom thì sững sờ khi nhận được thông tin: “Bệnh viện báo không có tên bé”.

Ngay sau khi vụ việc gây rùm beng cõi mạng, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Sau bài đăng xin lỗi của Quách Ngọc Tuyên, nữ diễn viên Khả Như cũng có dòng trạng thái liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Dòng trạng thái của Khả Như - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, cô đã chia sẻ lại bài viết của người nam đồng nghiệp, kèm dòng trạng thái: "Rồi đến 1 ngày, mình cũng là nạn nhân! Thương người nhưng phải luôn cẩn trọng! Em cũng mất tiền và buồn lắm! Giúp người mà thành phiền phức vậy cũng là bài học cho Mèo! Mong chúng ta luôn bình an!".

Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ bản thân cũng là nận nhân của chiêu trò lừa gạt tiền từ thiện, vì cả tin nên cũng đã chuyển tiền ủng hộ. sau sự việc lần này, Khả Như cho hay đã rút ra được bài học lớn cho mình và khuyên CĐM cẩn trọng, tránh phiền phức.

Hiện vụ việc đang hút nhiều sự quan tâm và gây ra nhiều luồng tranh luận trái chiều từ netizen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-vuong-on-ao-tu-thien-ao-quach-ngoc-tuyen-len-tieng-xin-loi-kha-nhu-dang-dan-nhan-minh-la-nan-nhan-452979.html