Cùng vướng ồn ào từ thiện 'ẢO', Quách Ngọc Tuyên lên tiếng xin lỗi, Khả Như đăng đàn nhận mình là 'nạn nhân'

Hậu trường 02/03/2022 08:36

Sau Quách Ngọc Tuyên, đến lượt Khả Như cũng đã lên tiếng trần tình về ồn ào kêu gọi từ thiện. Tuy nhiên thái độ lại khác hoàn toàn.

Chiều ngày 1/3, MXH bất ngờ xôn xao thông tin liên quan đến việc ba nghệ sĩ gồm Quách Ngọc Tuyên, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm bị một cư dân mạng tố kêu gọi quyên góp từ thiện "ảo". 

Kha Nhu 4
Nam diễn viên lên tiếng xin lỗi - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, một tài khoản có tên L.K.T, tự xưng là Thỏ cho biết, sau khi đọc được bài đăng kêu gọi ủng hộ của Quách Ngọc Tuyên dành cho một trường hợp cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, người này đã lập tức chuyển tiền. Đáng chú ý hơn khi trước đó cả Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như cũng chuyển khoản quyên góp.

Tuy nhiên, tài khoản này cho hay, sau khi chuyển 100 triệu đồng, cô đến bệnh viện nơi được cho là cháu bé đang nằm để thăm nom thì sững sờ khi nhận được thông tin: “Bệnh viện báo không có tên bé”. 

Kha Nhu 3
Kha Nhu 2

Ngay sau khi vụ việc gây rùm beng cõi mạng, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng. Sau bài đăng xin lỗi của Quách Ngọc Tuyên, nữ diễn viên Khả Như cũng có dòng trạng thái liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Kha Nhu 1
Dòng trạng thái của Khả Như - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, cô đã chia sẻ lại bài viết của người nam đồng nghiệp, kèm dòng trạng thái: "Rồi đến 1 ngày, mình cũng là nạn nhân! Thương người nhưng phải luôn cẩn trọng! Em cũng mất tiền và buồn lắm! Giúp người mà thành phiền phức vậy cũng là bài học cho Mèo! Mong chúng ta luôn bình an!".

Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ bản thân cũng là nận nhân của chiêu trò lừa gạt tiền từ thiện, vì cả tin nên cũng đã chuyển tiền ủng hộ. sau sự việc lần này, Khả Như cho hay đã rút ra được bài học lớn cho mình và khuyên CĐM cẩn trọng, tránh phiền phức.

Hiện vụ việc đang hút nhiều sự quan tâm và gây ra nhiều luồng tranh luận trái chiều từ netizen.

Khả Như có động thái đáng chú ý sau khi bị soi hất túi đồng nghiệp ở sự kiện, mặt còn lộ rõ khó chịu!

Khả Như có động thái đáng chú ý sau khi bị soi hất túi đồng nghiệp ở sự kiện, mặt còn lộ rõ khó chịu!

Khả Như bị soi là có thái độ lạ, hất túi của đồng nghiệp nữ ra khỏi người ngay trong họp báo phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Khả Như Quách Ngọc Tuyên từ thiện Quách Ngọc Tuyên bị tố từ thiện ảo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?