Khả Như có động thái đáng chú ý sau khi bị soi hất túi đồng nghiệp ở sự kiện, mặt còn lộ rõ khó chịu!

Hậu trường 10/02/2022 11:14

Khả Như bị soi là có thái độ lạ, hất túi của đồng nghiệp nữ ra khỏi người ngay trong họp báo phim.

Mới đầy, trong buổi ra mắt phim, netizen vô tình soi được thái độ lạ của Khả Như đối với đồng nghiệp Kim Nhã. Cụ thể, trong đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Khả Như đẩy túi của Kim Nhã ra khỏi người mình, sau đó gương mặt còn lộ rõ khó chịu, nhăn nhó. Hành động nhỏ này của Khả Như đã nhận nhiều bình luận trái chiều.

Khả Như có động thái đáng chú ý sau khi bị soi hất túi đồng nghiệp ở sự kiện, mặt còn lộ rõ khó chịu! - Ảnh 1
Khả Như nhận nhiều ý kiến trái chiều khi hất túi đồng nghiệp ở sự kiện - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, ngay sau đó, 2 người đẹp đã có màn tương tác "chị chị em em" qua lại trên Facebook. Chính việc này là đánh tan tin đồn bất hòa. Cụ thể, Kim Nhã đăng tải loạt ảnh đẹp xuất thần chụp tại sự kiện. Lập tức sau đó, Khả Như vào bình luận góp vui rồi khen Kim Nhã hết lời. Thậm chí, Khả Như còn gọi Kim Nhã là "minh tinh" để cổ vũ tinh thần đàn em.

Khả Như có động thái đáng chú ý sau khi bị soi hất túi đồng nghiệp ở sự kiện, mặt còn lộ rõ khó chịu! - Ảnh 2
Khả Như có động thái đáng chú ý sau khi bị soi hất túi đồng nghiệp ở sự kiện, mặt còn lộ rõ khó chịu! - Ảnh 3
Khả Như và Kim Nhã tương tác vui vẻ qua lại sau khi bị netizen soi cảnh dùng tay hất túi - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, ngoài đời thực, Kim Nhã - Khả Như có mối quan hệ khá tốt. Trên mạng xã hội, Khả Như cũng thường xuyên khen ngợi, tương tác qua lại với đàn em đồng nghiệp.

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Nhiều khán giả thắc mắc về mối quan hệ đặc biệt giữa Khả Như và sao nam Vbiz này.

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