Khả Như luôn sợ cái 'nghèo' vận vào người: 'Từ nhỏ tôi đã sân si, làm mọi việc để kiếm tiền'

Hậu trường 23/12/2021 10:47

"Tôi đi mua nhà mà trong người chỉ có 200 triệu nhưng vẫn tự tin mua, còn lại vay ngân hàng, sẽ trả góp trong 20 năm cũng được. Từ lúc đó, cứ sáng thức dậy là tôi thấy một cục nợ trên đầu nên phải càng cố gắng làm đủ mọi việc" - Khả Như tâm sự.

Vừa qua, tại chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, diễn viên Khả Như lần đầu tâm sự về cuộc đời mình. Cô cho biết bản thân rất sợ cái nghèo vận vào người nên luôn cố gắng làm mọi việc để kiếm tiền.
Nữ diễn viên tâm sự:

"Mỗi người đều có một xuất phát điểm riêng. Tôi sinh ra và lớn lên trong một sự hạnh phúc, không có gì đau khổ như nhiều nghệ sĩ khác. Cái này là tôi nói thật. Tuy nhiên, tôi dám nói thật một điều, không bao giờ xấu hổ hay giấu giếm là tôi rất sợ nghèo, sợ mình không đủ tiền mua một cái gì đó.

Hồi nhỏ đi học, tôi hay thấy bạn mình có cái cặp đẹp, đôi guốc đẹp mà tôi không có, từ đó tôi bắt đầu sân si. Từ nhỏ tôi đã sân si, đặt mục tiêu lớn lên phải mua được những thứ đó. Tôi nghĩ cách học mọi thứ, làm mọi việc để kiếm tiền.

Ngay từ năm lớp 7 tôi đã đi diễn, đi hát, có tiền tiêu riêng. Tôi học cả võ, múa rồi lớp 12 đã đi dạy võ. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, tôi đi học kế toán rồi chuyển sang y dược. Tôi học nhiều nghề và học rất tốt chỉ với mong muốn đi kiếm tiền. Bố tôi luôn dạy, học cái gì cũng được nhưng phải có bằng cấp, nên tôi lao vào học lấy cái bằng. Tôi học đến nơi đến chốn.

 

Học xong, tôi còn vào ủy ban làm việc, tính ra tôi cũng là một cựu cán bộ nhà nước. Nhưng làm một thời gian, tôi nhận ra mình không hợp với công việc đó. Tôi không thể ngồi một chỗ để nghe điện thoại, làm giấy tờ. Tôi không thể dừng lại ở đó được".

Khả Như luôn sợ cái 'nghèo' vận vào người: 'Từ nhỏ tôi đã sân si, làm mọi việc để kiếm tiền' - Ảnh 1
Khả Như gây ấn tượng qua nhiều vai diễn và mới đây còn thành công khi lấn sân sang con đường âm nhạc - Ảnh: Internet

Nói thêm về cơ duyên đến với nghệ thuật, Khả Như cũng chia sẻ: "Bạn tôi biết được mong muốn của tôi nên rủ tôi đi thi diễn viên ở trường sân khấu và tôi cũng thi rồi đỗ. Ngay từ khi vào năm nhất trường sân khấu, tôi đã đi lồng tiếng, làm đạo cụ, trợ lý đoàn phim, làm lễ tân, múa hát cho các đoàn diễn.

Rồi tôi tự nghĩ, mình không thể cứ ngồi một chỗ để chờ người ta book show khi mình không có tên tuổi. Tôi bắt đầu tập tành viết kịch bản, đi làm từng cái nhỏ nhất trong đoàn phim để lấy kinh nghiệm, tạo mối quan hệ.

Tôi đi mua nhà mà trong người chỉ có 200 triệu nhưng vẫn tự tin mua, còn lại vay ngân hàng. Tôi nghĩ sẽ không sao hết, mình sẽ trả góp trong 20 năm cũng được. Từ lúc đó, cứ sáng thức dậy là tôi thấy một cục nợ trên đầu nên phải càng cố gắng làm đủ mọi việc. Tôi không chê việc".

Khả Như luôn sợ cái 'nghèo' vận vào người: 'Từ nhỏ tôi đã sân si, làm mọi việc để kiếm tiền' - Ảnh 2
Sau thời gian nỗ lực không ngừng với nghề, Khả Như đã mang về vô vàn thành tích trong sự nghiệp của mình - Ảnh: Internet

Khả Như được biết đến là một nữ diễn viên trẻ tiềm năng, luôn biến hóa với nhiều vai diễn. Sau thời gian nỗ lực không ngừng với nghề, Khả Như đã mang về vô vàn thành tích trong sự nghiệp của mình. Cô đã 2 lần đoạt giải Mai Vàng (2017-2018) và hai lần vào Top 10 Nghệ sĩ của năm. Chưa kể đến giải Ngôi sao xanh năm 2020 với vai diễn xuất sắc trong phim "Xóm sân si" và Quán quân Cùng nhau tỏa sáng 2014 (cùng Nhóm Hahaha); Quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội 2016 (cùng Nhóm Buffalo); Huy chương Bạc Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2018. 

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