Khả Như nhờ Trường Giang "tìm chồng" khi hay tin đàn anh sang Hàn quay hình

Hậu trường 20/08/2021 15:41

Khả Như đăng tin nhắn với Trường Giang, hé lộ hông tin bà xã Nhã Phương sang Hàn để "kiếm chồng" cho đàn em.

Tối ngày 19/8, cộng đồng mạng lan truyền hình ảnh Trường Giang cùng với dàn cast của Running Man Việt Nam có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị sang Hàn thực hiện ghi hình chương trình.

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Hình ảnh được cho là của các thành viên Running Man Việt Nam sang Hàn ghi hình - Ảnh: Internet 

 

Mới đây, diễn viên Khả Như đã gián tiếp khẳng định thông tin trên. Trên trang cá nhân, cô nàng diễn viên đăng tải đoạn tin nhắn riêng với Trường Giang. Theo đó, Khả Như nhắn gửi đàn anh giữ sức khỏe, chơi thật hay và vui. Đáp lại lời chúc từ cô em thân thiết, nam danh hài trêu chọc, anh không đi quay phim mà đi kiếm chồng cho cô. Đây cũng không phải lần đầu tiên, Trường Giang thể hiện mong muốn "mãnh liệt" Khả Như sớm yên bề gia thất.

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Khả Như đăng tải tin nhắn với Trường Giang hé lộ việc sang Hàn ghi hình - Ảnh: FBNV 
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Khả Như chúc đàn anh lên đường thuận lợi - Ảnh: FBNV 
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Khả Như - Trường Giang là hai anh em đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết - Ảnh: Internet 

Trước đó, nam danh hài từng nhiều lần hối đàn em sớm lập gia thất. Thậm chí, ông xã Nhã Phương thậm chí còn nhắn tin: “Lấy chồng, sinh con cho ba mẹ vui em ơi. Anh đi 100 triệu”. Chưa dừng lại đó, Trường Giang còn ưu ái tới mức sẵn sàng làm MC đám cưới, bưng quả, tài trợ xe đưa dâu, tặng vest cho chú rể. Sau khi nhận được sự ủng hộ từ người anh, Khả Như mạnh dạn gửi tấm hình của Lee Min Ho, mong đàn anh tìm nam tài tử này. Được biết, nữ diễn viên 33 tuổi cũng từng nhiều lần thể hiện tình cảm với nam diễn viên đình đám xứ Hàn trên trang cá nhân. 

Mặc dù trong đoạn tin nhắn, Trường Giang không xác nhận sang nước ngoài ghi hình nhưng dân tình cũng hiểu được anh qua Hàn theo lịch trình của Running Man Việt Nam mùa 2. 

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Từ khóa:   Khả Như Running Man Nhã Phương

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