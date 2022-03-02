MTQ mạnh tay chuyển khoản 100 triệu, thẳng thừng tiết lộ số tiền mà Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm bị 'LỪA' sau bài đăng kêu gọi từ thiện của Quách Ngọc Tuyên

Trong một bài đăng mới đây, vị MTQ chuyển 100 triệu để giúp đỡ trường hợp được Quách Ngọc Tuyên kêu gọi đã hé lộ số tiền mà Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm bị 'lừa'.

Mới đây, MXH bất ngờ xôn xao thông tin liên quan đến việc ba nghệ sĩ gồm Quách Ngọc Tuyên, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm bị một cư dân mạng đăng đàn liên quan đến việc kêu gọi quyên góp từ thiện cho một trường hợp "không đúng sự thật". Cụ thể, tài khoản L.K.T cho biết, sau khi đọc được bài đăng kêu gọi ủng hộ của Quách Ngọc Tuyên dành cho một trường hợp cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, người này đã lập tức chuyển tiền. Đáng chú ý hơn khi trước đó cả Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như cũng chuyển khoản quyên góp.

Nam diễn viên phim Chị 13 từng đăng bài kêu gọi - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, tài khoản này cho hay, sau khi chuyển 100 triệu đồng, cô đến bệnh viện nơi được cho là cháu bé đang nằm để thăm nom thì sững sờ khi nhận được thông tin: “Bệnh viện báo không có tên bé”. Liên quan đến vụ việc, trong một bài đăng trên trang cá nhân, người này tiết lộ, số tiền mà Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm quyên góp lần lượt là 3 triệu và 2 triệu.

Bài viết của tài khoản tên L.K.T - Ảnh chụp màn hình Theo đó, trong bài đăng, người này xác nhận Quách Ngọc Tuyên là người đứng ra kêu gọi, Khả Như và Lê Dương Bảo Lâm có quyên góp nên cô tin tưởng và chuyển khoản 100 triệu. Cũng trong tối hôm qua, 1/3, cả Quách Ngọc Tuyên và Khả Như đều đã có động thái trần tình về vụ việc. Theo đó, nam diễn viên gửi lời xin lỗi đến các MTQ đã quyên góp theo bài đăng của mình, đồng thời khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Về phía Khả Như, cô bức xúc vì hành vi lừa gạt của một số đối tượng và khuyên CĐM tỉnh táo, tránh để trở thành "nạn nhân" như mình. Hai diễn viên dính ồn ào đã lần lượt lên tiếng - Ảnh: Internet Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận.

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