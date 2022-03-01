Xuất hiện 'tam ca Vbiz' bị tố từ thiện 'ẢO', MTQ lên mạng 'bóc trần' sự thật liền nhận được câu 'xin lỗi' từ phía nữ CEO Đại Nam?

Hậu trường 01/03/2022 16:20

Sau hàng loạt ồn ào từ thiện của Thủy Tiên, Hoài Linh, Trấn Thành... mới đây MXH lại tiếp tục xôn xao thông tin bộ ba "Quách Ngọc Tuyên, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm kêu gọi quyên góp "ảo".

Chiều ngày 1/3, MXH bất ngờ xôn xao thông tin liên quan đến việc ba nghệ sĩ gồm Quách Ngọc Tuyên, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm bị một cư dân mạng tố kêu gọi quyên góp từ thiện "ảo". 

Cụ thể, một tài khoản có tên L.K.T, tự xưng là Thỏ cho biết, sau khi đọc được bài đăng kêu gọi ủng hộ của Quách Ngọc Tuyên dành cho một trường hợp cháu nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, người này đã lập tức chuyển tiền. Đáng chú ý hơn khi trước đó cả Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như cũng chuyển khoản quyên góp.

Xuất hiện 'tam ca Vbiz' bị tố từ thiện 'ẢO', MTQ lên mạng 'bóc trần' sự thật liền nhận được câu 'xin lỗi' từ phía nữ CEO Đại Nam? - Ảnh 1
Xuất hiện 'tam ca Vbiz' bị tố từ thiện 'ẢO', MTQ lên mạng 'bóc trần' sự thật liền nhận được câu 'xin lỗi' từ phía nữ CEO Đại Nam? - Ảnh 2
Tài khoản mạng này để lại nhiều bình luận mong muốn '3 mặt 1 lời' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tài khoản này cho hay, sau khi chuyển 100 triệu đồng, cô đến bệnh viện nơi được cho là cháu bé đang nằm để thăm nom thì sững sờ khi nhận được thông tin: “Bệnh viện báo không có tên bé”. 

Ngay sau đó, người này đã liên tục bình luận kêu gọi Quách Ngọc Tuyên, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như ra mặt nói rõ sự tình.

Xuất hiện 'tam ca Vbiz' bị tố từ thiện 'ẢO', MTQ lên mạng 'bóc trần' sự thật liền nhận được câu 'xin lỗi' từ phía nữ CEO Đại Nam? - Ảnh 3
Nam diễn viên từng đăng bài kêu gọi - Ảnh: FBNV

“Em mong 3 anh chị liên hệ bên em để cùng nhau tìm hiểu kỹ sự việc vì không phải 1 mình em đặt niềm tin sai chỗ mà còn rất nhiều người. Em thấy rất nhiều người chuyển khoản trong đó có anh Lâm, em Quý và chị Như, đặc biệt người đứng ra là anh Tuyên. Em tin anh Tuyên ở đây cũng là nạn nhân”, chủ tài khoản Facebook L.K.T viết.

Ngay lập tức, trên các trang MXH đã xuất hiện nhiều bình luận bày tỏ ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra mất niềm tin khi một lần nữa giới nghệ sĩ lại vướng vào lùm xùm liên quan đến chuyện từ thiện. Đáng chú ý hơn cả, bên dưới 1 bài đăng nói về vụ việc này, nhiều người nhận ra tài khoản của nữ thư ký thân cận với bà Phương Hằng đã để lại bình luận với nội dung: "Xin lỗi, được chưa" khiến CĐM chú ý.

Xuất hiện 'tam ca Vbiz' bị tố từ thiện 'ẢO', MTQ lên mạng 'bóc trần' sự thật liền nhận được câu 'xin lỗi' từ phía nữ CEO Đại Nam? - Ảnh 4
Bình luận của nữ thư ký phía bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Dòng bình luận của cô gái này được cho là đang trực tiếp mỉa mai, cà khịa ồn ào kể trên của 3 nghệ sĩ. Được biết, trong suốt thời gian nổ ra tranh cãi ăn chặn tiền thiện nguyện, nữ đại gia Đại Nam là nhân vật thường xuyên bóc mẽ và có nhiều cáo buộc gay gắt đối với không ít cái tên đình đám.

Trước lời bàn tán của dư luận, Quách Ngọc Tuyên đã nhanh chóng lên tiếng. Nam diễn viên gửi lời xin lỗi, đồng thời nhận trách nhiệm về mình. Cụ thể anh viết: “Tất cả mọi chuyện là lỗi do Tuyên. Vài ngày trước Tuyên vô tình thấy trường hợp của một bé cần phẫu thuật gấp, do vội vàng chỉ nghĩ đến việc cứu bé nên Tuyên chỉ gọi điện xác minh qua số điện thoại rồi xin được chia sẻ bài.

Xuất hiện 'tam ca Vbiz' bị tố từ thiện 'ẢO', MTQ lên mạng 'bóc trần' sự thật liền nhận được câu 'xin lỗi' từ phía nữ CEO Đại Nam? - Ảnh 5
Nam diễn viên lên tiếng xin lỗi - Ảnh chụp màn hình

Sau khi tìm hiểu kỹ Tuyên biết rõ mọi chuyện thì lời khẩn cầu này có vấn đề không hay, họ muốn trục lợi. Hôm nay Tuyên muốn thành thật xin lỗi và gửi lời cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Cảm ơn các anh chị, các bạn cũng như các em đã thương, yêu quý và tin tưởng Tuyên gửi tấm lòng của mình. Nếu có cơ hội Tuyên xin tạ ơn tất cả mọi người. Sẵn đây Tuyên cũng hi vọng các bạn trục lợi thấy được cái sai của mình, làm những điều tốt, những điều ý nghĩa để có cuộc sống tốt hơn”.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.

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Từ khóa:   Khả Như lê dương Bảo Lâm Quách Ngọc Tuyên bà Phương Hằng nghệ sĩ từ thiện

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