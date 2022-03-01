Trang Trần 'khẳng định' từ nay 'kêu gọi từ thiện ra quốc tế', 'rủ rê' CĐM 'kết nạp vào đội ăn chặn' của mình

Màn đáp trả không kiêng nể, đậm mùi mỉa mai của Trang Trần đã gây chú ý trên MXH.
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Là một trong những nghệ sĩ vướng nhiều thị phi do các phát ngôn gay gắt trên MXH, Trang Trần từng nhiều lần bị CĐM mỉa mai, chỉ trích nặng nề, thậm chí cựu mẫu còn từng phải nộp phạt hành chính vì những lần "vạ miệng".
Đến mới đây, trong một livestream, Trang Trần đã có những chia sẻ cực gắt về vấn đề từ thiện.
Theo đó khi nhận được câu hỏi: "Nghe nói mấy hôm nay Trang Khàn lại rục rịch chuẩn bị quay lại nghề cũ - kêu gọi từ thiện tiếp phải không?", "bà chủ bún đậu" đã ngay lập tức đáp trả đanh thép. Chân dài cho hay: "Chị đã bao giờ nghỉ kêu gọi từ thiện để ăn chặn đâu em mà em lại bảo mấy hôm nay quay lại rục rịch kêu gọi từ thiện. Làm nghề từ thiện rất là nhàn em ạ, đăng vài bức hình diễn một chút là tiền nó đổ về tài khoản ầm ầm ấy, việc gì phải đi học đi làm. Em chỉ cần ngồi nhà sắm một chiếc điện thoại, diễn sâu một tý là có tiền nó nhảy vào tài khoản rồi.
Chị chưa bao giờ có ý định bỏ nghề từ thiện em, sao em có thể bảo chị bỏ đi một nồi cơm to như vậy em. Bây giờ chị kêu gọi từ thiện ra quốc tế rồi em nhá. Nếu em muốn kết nạp vào đội ăn chặn từ thiện của chị thì liên hệ chị nha".
Màn đáp trả không kiêng nể, đậm mùi mỉa mai của Trang Trần đã gây chú ý trên MXH. Nhiều khán giả nhận định, cách trả lời của chân dài có vẻ như không hề ái ngại khi nhắc đến cụm từ "ăn chặn từ thiện" và còn dùng chính cáo buộc này để đáp lại những bình luận mang tính công kích.
Trong năm 2021, có thể nói ồn ào từ thiện của các nghệ sĩ là một trong những "điểm nhấn" đáng quan tâm. Mặc dù hiện tại, Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra, chứng minh một số nghệ sĩ không có hành vi ăn chặn, song niềm tin nơi một bộ phận khán giả có lẽ vẫn cần thời gian để xây dựng lại.