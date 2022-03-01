Trang Trần 'khẳng định' từ nay 'kêu gọi từ thiện ra quốc tế', 'rủ rê' CĐM 'kết nạp vào đội ăn chặn' của mình

Hậu trường 01/03/2022 07:15

Màn đáp trả không kiêng nể, đậm mùi mỉa mai của Trang Trần đã gây chú ý trên MXH.

Là một trong những nghệ sĩ vướng nhiều thị phi do các phát ngôn gay gắt trên MXH, Trang Trần từng nhiều lần bị CĐM mỉa mai, chỉ trích nặng nề, thậm chí cựu mẫu còn từng phải nộp phạt hành chính vì những lần "vạ miệng".

Trang Tran 1
Trang Trần cũng là 1 trong những nghệ sĩ vướng nhiều thị phi trong năm 2021 - Ảnh: Internet

Đến mới đây, trong một livestream, Trang Trần đã có những chia sẻ cực gắt về vấn đề từ thiện.

Theo đó khi nhận được câu hỏi: "Nghe nói mấy hôm nay Trang Khàn lại rục rịch chuẩn bị quay lại nghề cũ - kêu gọi từ thiện tiếp phải không?", "bà chủ bún đậu" đã ngay lập tức đáp trả đanh thép. Chân dài cho hay: "Chị đã bao giờ nghỉ kêu gọi từ thiện để ăn chặn đâu em mà em lại bảo mấy hôm nay quay lại rục rịch kêu gọi từ thiện. Làm nghề từ thiện rất là nhàn em ạ, đăng vài bức hình diễn một chút là tiền nó đổ về tài khoản ầm ầm ấy, việc gì phải đi học đi làm. Em chỉ cần ngồi nhà sắm một chiếc điện thoại, diễn sâu một tý là có tiền nó nhảy vào tài khoản rồi.

Trang Tran 2
Chân dài có nhiều hoạt động từ thiện gây chú ý - Ảnh: Internet

Chị chưa bao giờ có ý định bỏ nghề từ thiện em, sao em có thể bảo chị bỏ đi một nồi cơm to như vậy em. Bây giờ chị kêu gọi từ thiện ra quốc tế rồi em nhá. Nếu em muốn kết nạp vào đội ăn chặn từ thiện của chị thì liên hệ chị nha". 

Trang Tran 3
Cựu mẫu chia sẻ về việc ăn chặn từ thiện - Ảnh cắt từ clip

Màn đáp trả không kiêng nể, đậm mùi mỉa mai của Trang Trần đã gây chú ý trên MXH. Nhiều khán giả nhận định, cách trả lời của chân dài có vẻ như không hề ái ngại khi nhắc đến cụm từ "ăn chặn từ thiện" và còn dùng chính cáo buộc này để đáp lại những bình luận mang tính công kích.

Trang Tran 4
Bài đăng của Trang Trần về việc từ thiện từng gây chú ý cõi mạng - Ảnh chụp màn hình

 

Trong năm 2021, có thể nói ồn ào từ thiện của các nghệ sĩ là một trong những "điểm nhấn" đáng quan tâm. Mặc dù hiện tại, Bộ Công an đã công bố kết quả điều tra, chứng minh một số nghệ sĩ không có hành vi ăn chặn, song niềm tin nơi một bộ phận khán giả có lẽ vẫn cần thời gian để xây dựng lại. 

Trang Trần có phát ngôn gây sốc về ồn ào từ thiện, nói gì mà CĐM đột ngột 'quay xe' bênh chằm chặp?

Trang Trần có phát ngôn gây sốc về ồn ào từ thiện, nói gì mà CĐM đột ngột 'quay xe' bênh chằm chặp?

Mới đây, Trang Trần khiến CĐM bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái liên quan đến việc từ thiện gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Trang Trần Trang Khàn từ thiện Nghệ sĩ từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 6 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 7 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 8 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?