Trang Trần có phát ngôn gây sốc về ồn ào từ thiện, nói gì mà CĐM đột ngột 'quay xe' bênh chằm chặp?

Hậu trường 22/01/2022 11:25

Mới đây, Trang Trần khiến CĐM bất ngờ khi đăng tải dòng trạng thái liên quan đến việc từ thiện gây chú ý.

Nhiều tháng nay, vụ việc ồn ào liên quan đến từ vấn đề nghệ sĩ làm từ thiện vẫn đang khiến dư luận xôn xao không ngừng.

Tại thời điểm nổ ra tranh cãi, CEO Đại Nam là nhân vật gây ra nhiều tranh cãi khi khui loạt bí mật động trời về những lùm xùm từ thiện, liên quan trực tiếp đến loạt tên tuổi đình đám. Trong đó phải kể đến cựu mẫu Trang Trần - Người bị nữ doanh nhân réo tên mỗi buổi livestream.

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Chân dài Trang Khàn thường xuyên khẩu chiến với nữ đại gia Đại Nam - Ảnh: Internet

Đến mới đây, Trang Khàn bất ngờ có dòng trạng thái gây chú ý trên MXH. Chân dài viết: "Từ bao giờ làm ăn chân chính nghèo và chỉ có ăn chặn từ thiện giàu".

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Bài đăng của Trang Trần - Ảnh chụp màn hình

Nhiều người cho rằng phát ngôn của chân dài liên quan đến những ồn ào trước đó với nữ CEO Đại Nam, song ở phần bình luận nhiều cư dân mạng đã thay chính chủ nói hộ lý do. Theo đó, một số người đã chỉ ra, nguyên do chính đến từ một nữ TikToker đã quay các clip nói về vấn đề từ thiện của giới nghệ sĩ, trong đó "réo" thẳng tên Trang Khàn.

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Nữ TikToker có nhiều clip nhắc thẳng tên Trang Khàn - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, người phụ nữ này cho rằng Trang Khàn kiếm tiền trăm, tiền triệu chưa hẳn nhờ vào việc kinh doanh, bóng gió chuyện àm từ thiện.

Bên dưới bài đăng, không ít cư dân mạng cho rằng một bộ phận người sử dụng MXH TikTok đang muốn câu like, câu view từ việc chỉ trích nghệ sĩ nên tạo ra những video có phát ngôn gây tranh cãi nhằm thu hút CĐM.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Được biết, thời gian vừa qua bà chủ bún đậu vướng phải vô số lùm xùm, từ việc gây chiến với nữ CEO Đại Nam đến cuộc ghé thăm giữa đêm như tra khảo đối với Hồ Văn Cường. Sau hàng loạt "phốt", Trang Khàn mới đây đã phải chịu nộp phạt hành chính vì những phát ngôn của mình.

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Từ khóa:   Trang Trần Trang Khàn từ thiện

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