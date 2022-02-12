Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục có bài đăng dài gây chú ý trên MXH liên quan trực tiếp đến việc nhiều nghệ sĩ được Bộ Công an xác minh "không có hành vi ăn chặn từ thiện".

Suốt nhiều tháng nay, lùm xùm từ thiện của giới nghệ sĩ đang là chủ đề được mọi người bàn tán và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều nhất. Không chỉ hot trên mạng xã hội, cụm từ "sao kê" và loạt nghệ sĩ còn được các kênh truyền hình nhắc đến khiến cho ồn ào từ thiện chưa bao giờ nóng như lúc này. Đến mới đây, Bộ Công an đã chính thức xác nhận về quá trình làm thiện nguyện của giới nghệ sĩ. Cụ thể, chiều 23/1, theo nguồn tin trên Vnexpress, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với các tin báo, tố giác một số nghệ sĩ (Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành...) vì các cá nhân trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện.

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận thấy bà Trần Thị Thủy Tiên, ông Huỳnh Minh Hưng, ông Huỳnh Trấn Thành, ông Bùi Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, lũ lụt năm 2020; nội dung các tin báo, tố giác không có dấu hiệu tội phạm, không có sự việc phạm tội. Đến mới đây, liên quan đến việc "đồng nghiệp" đã được Bộ Công an chứng minh "không có hành vi ăn chặn", ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ có bài đăng khá dài trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm của mình.

Bài đăng gây xôn xao của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình Cụ thể, nam ca sĩ khẳng định: "Nếu như 1 người Nghệ Sĩ cống hiến cho nghệ thuật bao nhiêu năm mà bị vu khống. Với cái tôi của một người Nghệ Sĩ đầy kiêu hãnh và có lòng tự trọng thì không việc gì phải sợ ai tố cáo mình hết. Thậm chí còn cười nhạt... Nhưng khi các chú công an vào cuộc thì các anh hát, chị hát run cầm cập, rất lo lắng và căng thẳng. Không làm sai thì việc gì phải sợ hả? Rồi đến khi các chú công an có kết quả thì thở phào nhẹ nhõm". Duy Mạnh thường xuyên có những màn 'cà khịa' nghệ sĩ Việt gây sốc - Ảnh: Internet Giọng ca "Tôi không sao kê đâu" tuyên bố trên thực tế nhiều nghệ sĩ "thoát tội" chứ không phải được "minh oan" như từ ngữ mà CĐM đang dùng để nói về kết quả điều tra của Bộ Công an. Cuối bài đăng, Duy Mạnh còn khẳng định việc phải xin lỗi khi "vu khống" những nghệ sĩ này là hoàn toàn vô lý và không thực sự cần thiết. Nam ca sĩ nhắc đến chuyện xin lỗi giới nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Duy Mạnh nổi tiếng là cái tên có nhiều phát ngôn gây SỐC trong thời gian giới nghệ sĩ vướng ồn ào. Đây không phải là lần đầu tiên Duy Mạnh lên tiếng về vấn đề từ thiện. Mặc dù chưa lần nào anh nhắc trực tiếp đến tên của bất kỳ ai song những phát ngôn của Duy Mạnh vẫn luôn ám chỉ, bóng gió vụ việc này.

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