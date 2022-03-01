Một sao nam điển trai của Vbiz thông báo dương tính COVID-19, người hâm mộ lại bất ngờ lo lắng và réo gọi tên của mỹ nhân này

Hậu trường 01/03/2022 08:53

Mới đây sau khi nam diễn viên này thông báo nhiễm COVID-19, người hâm mộ đã vô cùng lo lắng và đồng loạt réo gọi tên của nhân vật nữ này.

Mới đây, nam diễn viên điển trai Anh Tú bất ngờ thông báo nhiễm COVID-19 khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. 

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Nam diễn viên Anh Tú - Ảnh: Internet

Cụ thể, Anh Tú vừa đăng tải hình ảnh kit test hiển thị 2 vạch kèm chia sẻ: "Trải qua nhiều mùa dịch tôi cứ nghĩ mình bất tử. Kì ta".

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Story của Anh Tú - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, bên cạnh việc lo lắng cho "Kẽm Gai", nhiều khán giả bất ngờ dành sự quan tâm tới Diệu Nhi và em bé "tin đồn".

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CĐM lo lắng cho sức khỏe của Diệu Nhi - Ảnh: Internet

Được biết, thời gian vừa qua, có không ít tin đồn cho rằng Diệu Nhi và Anh Tú đã bí mật sinh con và cả hai đã dọn về sống cùng nhau. Cặp đôi bị bắt gặp xuất hiện tại bệnh viện, dù đã che chắn cẩn thận và ngồi cách xa nhau nhưng nhiều dân mạng vẫn quả quyết đây chính là Diệu Nhi - Anh Tú. Có lẽ vì lý do này mà nhiều cư dân mạng đã vô cùng lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên Bẫy Ngọt Ngào.

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Cặp đôi vướng tin đồn đã bí mật sinh con nhưng đến nay vẫn chưa lên tiếng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên. trên thực tế, tin đồn có em bé chỉ là suy đoán từ phía netizen, thực hư thế nào phải chờ người trong cuộc lên tiếng. 

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Từ khóa:   Anh Tú Diệu Nhi COVID-19 Anh Tú nhiễm COVID-19

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