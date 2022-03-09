Khép lại 'đoạn tình dang dở' với Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh lột xác táo bạo, CĐM tá hỏa vì ngày càng 'giống đàn ông'

Hậu trường 09/03/2022 10:38

Thời gian gần đây, Angela Phương Trinh ngày càng chăm chỉ khoe body trong phòng tập gym với cơ/múi cuồn cuộn chẳng thua gì các đấng mày râu. Tuy nhiên phản ứng của CĐM lại khiến chính chủ 'rớt nước mắt'.

Thời gian gần đây, sau khi gây ồn ào cõi mạng với loạt drama tình ái với nam ca sĩ Cao Thái Sơn, Angela Phương Trinh đang trở thành nhân vật gây chú ý nhất nhìn MXH.

Mặc dù từng buông hết lời đường mật để thể hiện tình cảm với "người tình" suýt nên duyên, tuy nhiên sau đó, cặp đôi thị phi Angela Phương Trinh và Cao Thái Sơn vẫn "tan đàn xẻ nghé" và khẳng định mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

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Cặp đôi mới nhú của showbiz Việt đã toang - Ảnh: Internet

Ngay sau khi chính thức ngưng tìm hiểu, nữ diễn viên Mùi Ngò Gai gây choáng khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác biệt. Cư dân mạng không còn thấy một Angela Phương Trinh hở bạo thuở thị phi, cũng không thấy một nữ diễn viên dịu dàng trong những bộ đồ lam thời ăn chay thanh tịnh. Hiện tại, "bà mẹ nhí" rất chăm trưng trổ body theo hướng khoe cơ, khoe múi triệt để. 

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Body gây sốc của Angela Phương Trinh - Ảnh: FBNV

Được biết, để có được thân hình "rất gì và này nọ" như hiện tại, Angela Phương Trinh đã phải nỗ lực luyện tập chăm chỉ với cường độ mạnh cùng với HLV thể hình Phạm Văn Mách. 

Nhìn thấy cơ thể săn chắc của Angela Phương Trinh ở hiện tại, rất nhiều người đã bày tỏ sự thán phục, ngưỡng mộ sự cố gắng và kiên trì của cô.

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Không ít người khen 'bà mẹ nhí' có thân hình săn chắc, khỏe mạnh - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều về vóc dáng hiện tại của nữ diễn viên. Không ít người cho rằng nữ diễn viên đã bị mất đi đường cong mềm mại và nữ tính của cơ thể bởi thân hình "vạm vỡ" và có phần "quá khổ" này.

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Tuy nhiên, cũng có không ít người 'chê bai' body này - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới các bài đăng khoe body, nhiều netizen đã không ngại để lại bình luận cho rằng nữ diễn viên đang mất dần vẻ ngoài thanh thoát, quyến rũ. Thân hình hiện tại săn chắc nhưng kém nữ tính và có phần hơi thô.

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Vẻ ngoài yểu điệu, thục nữ nhưng cũng không kém phần sexy trước đó của 'bà mẹ nhí' - Ảnh: FBNV

Được biết ngoài việc luyện tập thể hình, nhiều năm nay Angela Phương Trinh còn duy trì chế độ ăn uống chay trường để tăng cường sức khỏe và gìn giữ vóc dáng.

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Sau khi công khai yêu đương, thậm chí là cầu hôn Angela Phương Trinh, Cao Thái Sơn nhận về vô số thị phi. Đáng chú ý nhất phải kể đến màn "nhắc khéo" từ Nathan Lee. Tuy nhiên có lẽ cặp đôi "mới nhú" của Showbiz Việt chẳng mấy bận tâm.

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Từ khóa:   Angela Phương Trinh Cao Thái Sơn Angela Phương Trinh chia tay

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