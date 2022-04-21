Sau 9 tháng 'ở ẩn' hậu bê bối tình ái với Thiên An, Jack rục rịch tái xuất trong vui vẻ, thái độ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra?

Hậu trường 21/04/2022 10:53

Sau 9 tháng ở ẩn vì scandal tình ái với Thiên An, mới đây CĐM phát hiện Jack có động thái rục rịch tái xuất.

Sau 9 tháng ở ẩn hậu scandal tình ái đáng quan tâm gần đây, Jack có động thái xuất hiện trở lại. Bắt đầu từ việc đăng tải các hoạt động nội bộ trong nhóm kín của fan club mang tên Đom đóm, cho đến dịp livestream sinh nhật thứ 25 của nam ca sĩ vừa qua. Anh đã chính thức xuất hiện rần rần trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, trong bữa tiệc sinh nhật do fan club tổ chức, Jack có trạng thái vui vẻ và dặn dò Đom đóm những lời có cánh, đầy ngọt ngào.

Tuy nhiên Jack tuyệt đối không hé một lời phát ngôn về scandal tình ái vừa qua, có thể nói anh chàng hoàn toàn "bơ" khán giả và giới truyền thông khiến dư luận thêm phần bức xúc cực điểm trong những ngày gần đây.

Sau 9 tháng 'ở ẩn' hậu bê bối tình ái với Thiên An, Jack rục rịch tái xuất trong vui vẻ, thái độ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra? - Ảnh 1
Jack xuất hiện mới nhất trên livestream sinh nhật, vui vẻ cười nói với người hâm mộ - Ảnh: Internet

Dưới bình luận trong bài post do chính anh chàng đăng tải nhân dịp sinh nhật, bên cạnh những bình luận lên án vì sự vô tâm của Jack với con gái là một bộ phận người hâm mộ vẫn nhiệt tình "tẩy trắng" cho thần tượng. 

Sau 9 tháng 'ở ẩn' hậu bê bối tình ái với Thiên An, Jack rục rịch tái xuất trong vui vẻ, thái độ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra? - Ảnh 2
Người hâm mộ bênh vực Jack bất chấp đúng sai khiến nhiều người ngao ngán - Ảnh: Internet

 

Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể về sự trở lại đường đua âm nhạc của Jack. Song việc nam ca sĩ xuất hiện vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, cộng thêm màn nói đạo lý với fan hâm mộ hôm sinh nhật mới đây khiến nhiều người "không lọt tai. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng: "Một người nghệ sĩ đến con trẻ còn không quan tâm sao có thể bất chấp xuất hiện trước công chúng?".

Sau 9 tháng 'ở ẩn' hậu bê bối tình ái với Thiên An, Jack rục rịch tái xuất trong vui vẻ, thái độ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra? - Ảnh 3

Hiện tại cộng đồng mạng đang được một phen nổi sóng trước màn tái xuất của Jack sau bê bối tình ái - Ảnh: Internet

Được biết đến với chất giọng lạ, khả năng âm nhạc thiên phú với những sáng tác mang đầy ý nghĩa, triết lý  sâu xa trong lời hát, nam ca sĩ sinh năm 1997 - Trịnh Trần Phương Tuấn - đã được công chúng gần xa biết đến, ủng hộ và yêu mến. Đồng thời, Jack còn được biết đến là ca sĩ triệu view, đúng top trending, hay “Hoàng tử các loài hoa”. 

Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Jack khiến cả cõi mạng rúng động khi trên các diễn đàn mạng xuất hiện bài đăng của một cô gái tố nam ca sĩ đang yêu cô vẫn "bắt cá nhiều tay", thậm chí đã có con chung với diễn viên Thiên An nhưng chỉ chu cấp cho con 5 triệu/tháng.

Sau 9 tháng 'ở ẩn' hậu bê bối tình ái với Thiên An, Jack rục rịch tái xuất trong vui vẻ, thái độ nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra? - Ảnh 4
Scandal lớn nhất từ lúc Jack nổi lên như cồn sau loạt hit đình đám có lẽ là việc 'làm cha' - Ảnh: Internet

Sự việc diễn ra đã khiến sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1997 chững lại suốt một thời gian dài. Mặc dù vẫn được một số gameshow ưu ái mời xuất hiện song Jack vẫn bị lượng lớn khán giả tẩy chay nhiệt tình.

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Từ khóa:   Jack Jack - Thiên An scandal

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