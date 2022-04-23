Câu trả lời bất ngờ của Thiên An khi được hỏi về phản ứng khi chạm mặt Jack

Khi được hỏi về phản ứng nếu có chạm mặt tình cũ - Jack - trong tương lai, câu trả lời của Thiên An đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Scandal tình ái giữa Jack và Thiên An từng gây chấn động mạng xã hội vào năm 2021, cũng từ thời điểm, nam ca sĩ bị công chúng tẩy chay mạnh mẽ và bị gán cho nhiều biệt danh kém hay, sự việc cao trào tới mức anh phải "ở ẩn" một thời gian. Tuy vậy, mới đây Jack đã có màn tái xuất với người hâm mộ của mình vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 35 của anh.

Jack vừa tái xuất với fan nhân dịp sinh nhật của mình - Ảnh: Internet

Về phía Thiên An, một thời gian sau scandal, người đẹp đã quay trở lại con đường nghệ thuật và bận rộn với nhiều dự án mới. Song song với đó, cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh con gái nhỏ của mình lên mạng xã hội.

Thiên An thường xuyên chia sẻ hình ảnh của cô con gái đáng yêu lên MXH - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như sau nhiều việc xảy ra, Thiên An sẽ có thái độ không mấy hòa hảo với Jack, nhưng trong một sự kiện mới đây, người đẹp đã cho thấy một cách hành xử hoàn toàn khác. Theo đó, Thiên An đã được hỏi rằng, cô sẽ phản ứng thế nào nếu như có gặp lại tình cũ, cô cũng vô cùng bình tĩnh trả lời rằng mình sẽ bình thường và vui vẻ.

"Chuyện đã qua rồi thì cho qua, mình sống ở hiện tại và tương lai thôi." - Thiên An không ngần ngại trả lời. Tuy vậy, cô lại từ chối đáp khi được hỏi có trao đổi với Jack chuyện nuôi dạy con gái hay không.

Kể từ sau khi Thiên An trở lại showbiz, nhan sắc của cô được đánh giá là ngày càng lên hương và đằm thắm thấy rõ. Hiện tại, người đẹp theo đuổi phong cách hiện đại, từ quyến rũ đến dịu dàng cô đều thử qua với mong muốn thoát khỏi hình ảnh "mẹ bỉm sữa" bấy lâu nay mà mọi người nghĩ về mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-tra-loi-bat-ngo-cua-thien-an-khi-duoc-hoi-ve-phan-ung-khi-cham-mat-jack-464104.html