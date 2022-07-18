Động thái mới của Thiên An gây chú ý, CĐM đồng loạt réo tên Jack

Người đẹp 9X từng khiến fan sôi sục với vẻ đẹp mộc mạc khi xuất hiện trong các MV như Bạc phận, Sóng gió… Sau những ồn ào tình cảm với Jack, Thiên An lựa chọn cuộc sống mẹ đơn thân và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tươi tắn trên trang cá nhân.

Mới đây, Thiên An vừa đăng tải dòng trạng thái thu hút sự chú ý của dư luận xã hội. Nữ diễn viên chia sẻ một story ngắn về hình ảnh đáng yêu của bé Sol cùng dòng caption đầy ẩn ý. Cụ thể, cô viết: "Có những thứ cố sang cũng không sang lên được. Có những biểu cảm mà không cần diễn vẫn hài, là sao???".

Được biết, Jack và Thiên An nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia góp mặt trong các MV của nam ca sĩ. Sau khi xác nhận mang thai con đầu lòng của Jack, Thiên An thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu của bé Sol trên trang cá nhân và nhận được lượt tương tác khủng.

Nữ diễn viên chia sẻ một story ngắn về hình ảnh đáng yêu của bé Sol cùng dòng caption gây chú ý - Ảnh: Internet

Theo đó, nhiều netizen nhận xét là với dòng caption đầy ẩn ý trên, người ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến việc cô nàng đang nhắc về tình cũ. Bên cạnh đó, gương mặt của bé Sol được nhận xét là càng lớn càng giống cha "như đúc".

Dưới bài viết, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận:

- Nhìn lướt qua cũng thấy giống bố Jack quá

- Sao tui nghe có mùi cà khịa ở đây vậy cà

- Đọc là tui liên tưởng ngay đến "ai đó" luôn á trời

Nhìn lại những sóng gió mà người đẹp 9X đã trải qua, cô thừa nhận không ai muốn rắc rối đến với mình cả nhưng mọi thứ xảy ra đều do định mệnh. Vì suy nghĩ đó nên Thiên An luôn hoan hỉ chào đón và đối diện với những gì đến với mình trong tương lai: "Tôi thích một người giống ba của tôi. Ba là người yêu thương vợ con và sống có trách nhiệm, lúc nào cũng dạy tôi "thành nhân trước, thành danh sau". Tôi không cần đòi hỏi gì quá cao siêu mà chỉ cần một người biết đối nhân xử thế".

Cô thừa nhận không ai muốn rắc rối đến với mình cả nhưng mọi thứ xảy ra đều do định mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Thiên An mong mọi người luôn lạc quan, suy nghĩ tích cực dù gặp bất cứ khó khăn gì: “Cuộc sống mỗi người chỉ có một thôi, tại sao mình lại khắt khe với nhau làm gì? Mình cứ vui vẻ, sống trọn một ngày mình cảm thấy hạnh phúc là đủ. Sau những gì trải qua tôi mới cảm nhận giá trị niềm vui nằm ở đâu".

Về phần Jack, vào ngày 13/7, J97 đã tung ra teaser thông báo chuẩn bị comeback sau một thời gian dài vắng bóng. Mặc những lời chỉ trích bủa vây, Jack vẫn sẵn sàng quay trở lại đường đua Vpop cùng ca khúc mới đậm mùi kì bí.