Hậu lùm xùm tình ái, Jack rục rịch tái xuất trở lại Vbiz, tự tin thông báo chắc nịch: 'Sẽ sớm thôi'

Hậu trường 25/05/2022 09:51

Thời gian gần đây, Jack có động thái rục rịch quay lại showbiz. Việc này đã nhận về rất nhiều sự phản đối, mỉa mai từ anti-fan.

Thời gian gần đây, Jack đã rục rịch chuẩn bị tái xuất trở lại hoạt động nghệ thuật hậu "ở ẩn" vì những lùm xùm tình ái. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ rất chăm chỉ chia sẻ trạng thái mới và nhiệt tình tương tác trong group fan. 

Hậu lùm xùm tình ái, Jack rục rịch tái xuất trở lại Vbiz, tự tin thông báo chắc nịch: 'Sẽ sớm thôi' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Hậu lùm xùm tình ái, Jack rục rịch tái xuất trở lại Vbiz, tự tin thông báo chắc nịch: 'Sẽ sớm thôi' - Ảnh 2
Thời gian gần đây, Jack hoạt động chăm chỉ trở lại trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, nam ca sĩ tiếp tục đăng tải loạt ảnh selfie cực ngầu trong phòng tập, dường như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Đáng chú ý nhất, Jack còn mạnh dạn nhắn nhủ đến người hâm mộ rằng: "Sẽ tốt thôi, sẽ sớm thôi mà" như một lời tuyên bố chắc nịnh về việc tái xuất trong thời gian tới.

Hậu lùm xùm tình ái, Jack rục rịch tái xuất trở lại Vbiz, tự tin thông báo chắc nịch: 'Sẽ sớm thôi' - Ảnh 3
Jack còn tự tin khẳng định sẽ sớm trở lại Vbiz - Ảnh: Chụp màn hình

 

Ngay lập tức, thông tin về việc Jack tái xuất đã nhận về rất nhiều sự phản đối, mỉa mai từ anti-fan. Có thể thấy, mặc dù vụ ồn ào tình ái với Thiên An đã trôi qua khá lâu song đến hiện tại khi nhắc đến Jack người ta vẫn nhớ đến những câu chuyện không tốt. Hình ảnh của giọng ca Hồng nhan bị ảnh hưởng nặng nề và rất khó để lấy lại cảm tình trong mắt công chúng.

Hậu lùm xùm tình ái, Jack rục rịch tái xuất trở lại Vbiz, tự tin thông báo chắc nịch: 'Sẽ sớm thôi' - Ảnh 4
Ồn ào tình ái của Jack từng làm bùng nổ showbiz Việt - Ảnh: Internet

 

Trước đó, vào tháng 8/2021, Jack đã tạo nên một cơn "chấn động" showbiz Việt khi vướng scandal có con với hotgirl Thiên An và còn bị tố "bắt cá 2 tay". Giữa ồn ào dư luận, nam ca sĩ đã đăng bài viết gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, các đối tác bị ảnh hưởng rồi lui về "ở ẩn".

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Hình ảnh Thiên An trong trang phục váy cưới đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

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