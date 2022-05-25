Hậu lùm xùm tình ái, Jack rục rịch tái xuất trở lại Vbiz, tự tin thông báo chắc nịch: 'Sẽ sớm thôi'

Mới đây, nam ca sĩ tiếp tục đăng tải loạt ảnh selfie cực ngầu trong phòng tập, dường như đang chuẩn bị cho điều gì đó. Đáng chú ý nhất, Jack còn mạnh dạn nhắn nhủ đến người hâm mộ rằng: "Sẽ tốt thôi, sẽ sớm thôi mà" như một lời tuyên bố chắc nịnh về việc tái xuất trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, Jack đã rục rịch chuẩn bị tái xuất trở lại hoạt động nghệ thuật hậu "ở ẩn" vì những lùm xùm tình ái. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ rất chăm chỉ chia sẻ trạng thái mới và nhiệt tình tương tác trong group fan.

Ngay lập tức, thông tin về việc Jack tái xuất đã nhận về rất nhiều sự phản đối, mỉa mai từ anti-fan. Có thể thấy, mặc dù vụ ồn ào tình ái với Thiên An đã trôi qua khá lâu song đến hiện tại khi nhắc đến Jack người ta vẫn nhớ đến những câu chuyện không tốt. Hình ảnh của giọng ca Hồng nhan bị ảnh hưởng nặng nề và rất khó để lấy lại cảm tình trong mắt công chúng.

Ồn ào tình ái của Jack từng làm bùng nổ showbiz Việt - Ảnh: Internet

Trước đó, vào tháng 8/2021, Jack đã tạo nên một cơn "chấn động" showbiz Việt khi vướng scandal có con với hotgirl Thiên An và còn bị tố "bắt cá 2 tay". Giữa ồn ào dư luận, nam ca sĩ đã đăng bài viết gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, các đối tác bị ảnh hưởng rồi lui về "ở ẩn".