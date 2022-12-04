Hậu bị tố nợ tiền, bắt cá 3 tay, Thiên An chính thức lên tiếng đính chính toàn bộ sự thật: 'Xin đừng lan truyền những thông tin, sai lệch, tiêu cực'

Hậu trường 04/12/2022 17:12

Nhũng thông tin liên quan đến Thiên An - bạn gái cũ của nam ca sĩ Jack đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Tối qua (3/12), trên một số page và hội nhóm bất ngờ xuất hiện thông tin tố nữ diễn viên T.A 'bắt cá 3 tay', qua lại với 2 người đàn ông khác trước khi công khai đến với nam ca sĩ đình đám tại Việt Nam khi đó là có nickname J97. 

Hậu bị tố nợ tiền, bắt cá 3 tay, Thiên An chính thức lên tiếng đính chính toàn bộ sự thật: 'Xin đừng lan truyền những thông tin, sai lệch, tiêu cực' - Ảnh 1
Thiên An - Ảnh: Internet

Cụ thể câu chuyện bắt đầu từ đoạn hội thoại giữa T.A và một người phụ nữ lạ mặt. Trong tin nhắn, người vợ chất vấn vì sao T.A nói rằng mình và nam ca sĩ nổi tiếng tên J. quen nhau từ năm 2019, mà đến giữa năm 2020 mới lại chia tay Th.

Từ nội dung trong các đoạn tin nhắn, nhiều người cho rằng T.A được nhắc đến ở đây là diễn viên Thiên An. Ngoài ra, cô cũng bị đặt dấu chấm hỏi về mối quan hệ với một người đàn ông khác tên T. - một người làm thầu xây dựng tại Bình Dương.

Hậu bị tố nợ tiền, bắt cá 3 tay, Thiên An chính thức lên tiếng đính chính toàn bộ sự thật: 'Xin đừng lan truyền những thông tin, sai lệch, tiêu cực' - Ảnh 2
Đoạn chat được cho là giữa T.A và cô vợ - Ảnh: Internet

Những thông tin này ngay lập tức thu hút được một lượng lớn người quan tâm bởi lẽ trước đó mối tình tan vỡ giữa cô và J đã tốn không ít giấy mực từ phía truyền thông. Cụ thể, đa phần netizen đều cho rằng nam ca sĩ là người có lỗi khi chỉ chu cấp khoản tiền 5 triệu đồng một tháng cho 2 mẹ con cô. Tuy nhiên, với loạt tin đồn này khả năng hình ảnh của T.A sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều cũng như J cũng được minh oan.

Hậu bị tố nợ tiền, bắt cá 3 tay, Thiên An chính thức lên tiếng đính chính toàn bộ sự thật: 'Xin đừng lan truyền những thông tin, sai lệch, tiêu cực' - Ảnh 3

Hậu bị tố nợ tiền, bắt cá 3 tay, Thiên An chính thức lên tiếng đính chính toàn bộ sự thật: 'Xin đừng lan truyền những thông tin, sai lệch, tiêu cực' - Ảnh 4
 Bài đăng đính chính của Thiên An trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi để mọi chuyện diễn ra vượt ngoài tầm kiểm soát, mới đây nữ diễn viên cũng nói thêm, sau khi trao đổi với vợ của Th., cô mới biết chuyện mình bị mạo danh và thông tin để liên lạc, nhắn tin với Th. Một lần nữa, Thiên An khẳng định không có liên hệ gì với nhân vật Th. ngoài đời thật.

Hậu bị tố nợ tiền, bắt cá 3 tay, Thiên An chính thức lên tiếng đính chính toàn bộ sự thật: 'Xin đừng lan truyền những thông tin, sai lệch, tiêu cực' - Ảnh 5
Netizen ủng hộ sự trong sạch của cô nàng - Ảnh: Chụp màn hình

Về chuyện của một người đàn ông làm thầu xây dựng ở Bình Dương tên T., nữ diễn viên cho biết cô quen biết với T. khi người này nhận vẽ thiết kế nhà cho mình và không phủ nhận việc được T. ưu ái. Tuy nhiên, T. chỉ làm việc với mẹ Thiên An trong quá trình làm việc, cô không có liên quan.

Về tin đồn nợ 2 tỷ đồng và được gia đình Jack hỗ trợ trả giúp, Thiên An cho biết: 'Về thông tin anh mình nợ 2 tỷ đồng và nhờ gia đình 'bạn kia - J' trả nợ lại càng không có và không bao giờ có chuyện trả nợ giúp gia đình mình xảy ra đâu'.

Cô cũng cho hay bản thân đang thu thập thông tin liên quan đến một fanpage để cung cấp cho luật sư vì đã đã đăng tin trôi nổi trên mạng để công kích, vu oan, gây ảnh hưởng đến danh dự của cô. Đồng thời yêu cầu Fanpage này không gỡ bỏ bài đăng sai sự thật, xin lỗi mình công khai, nếu không, cô sẽ có các hành động pháp lý cần thiết.

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