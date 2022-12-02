Hết chặn xe vợ giữa đường, chồng cũ Diệp Lâm Anh còn không chịu đóng học phí cho con, hóa ra là vì điều này

Hậu trường 02/12/2022 10:56

Mới đây Diệp Lâm Anh đã có đôi lời chia sẻ về việc chồng cũ không chịu đóng học phí cho con là vì muốn tạo cho cô áp lực và khó khăn.

Doanh nhân Đức Phạm và Diệp Lâm Anh được xem là một trong những cặp đôi có chuyện tình đẹp nhất nhì showbiz Việt. Thậm chí, tại thời điểm đó màn cầu hôn của cả 2 còn trở thành một trong những đoạn clip được đông đảo fan hâm mộ Việt quan tâm và xem nhiều nhất. 

Hết chặn xe vợ giữa đường, chồng cũ Diệp Lâm Anh còn không chịu đóng học phí cho con, hóa ra là vì điều này - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh và Đức Phạm thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tưởng chừng như cả 2 sẽ có thể duy trì được câu chuyện tình tuyệt đẹp của mình mãi hạnh phúc viên mãn thì cặp đôi bất ngờ thông báo đã đường ai nấy đi khiến fan tiếc nuối. Dẫu vậy, chuyện tình đẹp như truyện cổ tích ngày nào giờ đây lại đang trở thành câu chuyện ác mộng đối với Diệp Lâm Anh khi vào ngày 27/11, doanh nhân Đức Phạm đã chặn xe ô tô của Diệp Lâm Anh trên đường cô đi đón con khiến người đẹp vô cùng hoảng sợ.

Hết chặn xe vợ giữa đường, chồng cũ Diệp Lâm Anh còn không chịu đóng học phí cho con, hóa ra là vì điều này - Ảnh 2
Đức Phạm được cho còn thuê giang hồ tới để chặn đường xe Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Sau vài ngày xảy ra sự việc, tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ ly hôn, Diệp Lâm Anh đã có những chia sẻ về câu chuyện "trợ cấp" của chồng cũ sau ly hôn.

Người đẹp cho biết, vì muốn tạo áp lực và khó khăn cho cô, chồng cũ của cô - thiếu gia Đức Phạm đã ngưng toàn bộ sự trợ giúp về kinh tế, tất cả là nhằm mục đích chứng minh cho việc cô không có đủ kinh tế để lo cho các con một cuộc sống đầy đủ về vật chất. Thậm chí, người đẹp còn tiết lộ để đạt được mục đích của mình chồng cũ còn sẵn sàng không chịu bỏ tiền đóng học phí cho con. 

Hết chặn xe vợ giữa đường, chồng cũ Diệp Lâm Anh còn không chịu đóng học phí cho con, hóa ra là vì điều này - Ảnh 3
Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

"Tôi đã nhiều lần chủ động vì nhà trường sẽ gửi email đóng học phí cho bố và mẹ. Thế nhưng bố các bé lại không đóng, tôi đã chủ động nhắc nhở và anh cứ ậm ừ. Sau 1-2 tuần thì nhà trường tiếp tục nhắc, lúc đó tôi giật mình bảo anh "Nếu chưa đóng thì hãy đóng đi nhé". Tuy nhiên, mấy ngày sau đó thì anh vẫn chưa đóng, tôi thấy ngại với nhà trường nên tự đi đóng cho các con, nữ MC chia sẻ với kênh 14.

Người đẹp khẳng định dù trong hoàn cảnh nào, cô sẽ không bao giờ từ bỏ quyền nuôi dạy hai con: "Tôi nghĩ anh bận nên có chụp màn hình đã chuyển khoản học phí của các con gửi cho anh để mong anh hỗ trợ vì tôi đã lo cuộc sống cho các bé rồi nhưng không nhận được hồi âm. Tôi nghĩ có lẽ anh muốn ngưng toàn bộ sự trợ giúp kinh tế nhằm gây khó khăn để tôi bỏ cuộc. Thế nhưng dù có trong hoàn cảnh nào thì tôi sẽ không bao giờ bỏ con."

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Trên trang cá nhân của mình mới đây, Diệp Lâm Anh đã đăng tải 2 đoạn clip kêu thương nhớ con và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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