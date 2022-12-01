Nhân ngày trọng đại của 'nóc nhà', Cường Đô La tổ chức bữa tiệc sinh nhật tại gia vô cùng hoành tráng

Đàm Thu Trang xúc động trước những gì ông xã Cường Đô La làm cho mình nhân ngày sinh nhật.
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Cách đây nhiều năm về trước, Cường Đô La từng là một "tay chơi" nổi tiếng về sự "ăn chơi" và sở hữu những chiếc siêu xe đắt đỏ trong bộ sưu tập. Dẫu vậy kể từ khi quen Đàm Thu Trang, tay chơi phố núi một thời bỗng nhiên thay đổi đến chóng mặt khi không chỉ trở thành một người chồng chu đáo mà còn là một ông bố luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì con.
Mới đây trên trang cá nhân, Cường Đô La đã đăng tải loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc sinh nhật dành vợ được tổ chức tại nhà riêng. Tại đây, đã có rất nhiều bạn bè thân thiết đến chung vui cùng với vợ chồng doanh nhân này.
Đáng chú ý, trong bức hình khán giải tỏ ra bất ngờ trước những gì Cường Đô La chuẩn bị cho ngày trọng đại của ''nóc nhà'' của mình khi tự tay trang trí căn nhà trông cực kỳ lộng lẫy và đích thân cầm bánh gato sau đó hát chúc mừng sinh nhật bà xã.
Bên dưới phần bình luận của bài viết, không ít netizen tỏ ra ghen tị với những gì Đàm Thu Trang đang được nhận từ ông xã.
Đàm Thu Trang và Cường Đô La công khai mối quan hệ vào tháng 9.2017, khi cùng chia sẻ trạng thái đã đính hôn trên trang cá nhân. Thời gian quen nhau, doanh nhân phố núi nhiều lần về thăm gia đình nữ người mẫu. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn vào tháng 1.2019 với sự tham dự của bạn bè, người thân. Trước đó, cả hai không ngại đăng ảnh tình tứ và xưng hô “chồng - vợ” khiến nhiều người ''ghen tị''