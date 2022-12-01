Nhân ngày trọng đại của 'nóc nhà', Cường Đô La tổ chức bữa tiệc sinh nhật tại gia vô cùng hoành tráng

Cách đây nhiều năm về trước, Cường Đô La từng là một "tay chơi" nổi tiếng về sự "ăn chơi" và sở hữu những chiếc siêu xe đắt đỏ trong bộ sưu tập. Dẫu vậy kể từ khi quen Đàm Thu Trang, tay chơi phố núi một thời bỗng nhiên thay đổi đến chóng mặt khi không chỉ trở thành một người chồng chu đáo mà còn là một ông bố luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì con.

Gia đình hạnh phúc của Cường Đô La và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, Cường Đô La đã đăng tải loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc sinh nhật dành vợ được tổ chức tại nhà riêng. Tại đây, đã có rất nhiều bạn bè thân thiết đến chung vui cùng với vợ chồng doanh nhân này.