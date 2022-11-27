Cường Đô La cùng Subeo tham gia giải chạy từ thiện, vóc dáng cao lớn 'chuẩn con trai Hồ Ngọc Hà'

Ở tuổi 12, Subeo đã có vóc dáng cao lớn vượt trội, có thể dễ dàng nhận thấy cậu bé đã thừa hưởng gen quý này từ mẹ là ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Dù đã chia tay nhưng Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà vẫn chung tay chăm sóc cho con trai chung là Subeo rất tốt. Cậu bé luôn nhận được sự quan tâm và cưng chiều của phụ huynh. Subeo còn được chia ngày để ở nhà bố và nhà mẹ thuận tiện gần gũi chơi cùng các em của mình.

Subeo thường xuyên xuất hiện bên cạnh gia đình riêng của mẹ và bố - Ảnh: Internet

Mới đây, Cường Đô La chia sẻ loạt ảnh quá khứ - hiện tại bên con trai Subeo, khi nhiều năm đồng hành cùng một giải marathon từ thiện. Khiến cư dân mạng quan tâm đặc biệt là ngoại hình Subeo ở thời điểm hiện tại. Nhóc tỳ được nhận xét lớn nhanh, đang bước vào giai đoạn "trổ mã".

Có thể thấy, Cường Đô La và Subeo có mặt từ rất sớm, cả 2 diện đồ đỏ “tone sur tone”. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi Subeo đã gần cao hơn Cường Đô La dù chỉ mới 12 tuổi. Nhiều người dự đoán Subeo sẽ trở thành "soái ca chân dài" trong tương lai.

“Trời ơi, Subeo nay cao hơn ba Cường rồi, đẹp trai hơn luôn”

“To cao hơn bố đến nơi rồi”

"Subeo nay cao hơn ba Cường luôn rồi, đẹp trai hơn ba Cường luôn"

“Subeo đẹp trai quá, luôn yêu thích bạn này”...

"Beo giống mẹ Hà cao và đẹp trai quá đi"

Là cậu bé được “ngậm thìa vàng” từ nhỏ khi có bố là doanh nhân thành đạt và mẹ là sao hạng A, Subeo hiện tại đang theo học tại một ngôi trường quốc tế, với mức học phí 300 đến hơn 700 triệu đồng/năm. Chương trình học bằng tiếng Anh, chú trọng phát triển nhiều kỹ năng mềm... Do đó, Subeo giao tiếp tiếng Anh trôi chảy, năng nổ trong nhiều hoạt động.

Cuộc sống của Hồ Ngọc Hà ở tuổi 38: Hạnh phúc vì có tất cả những gì mong muốn Bước qua nhiều thăng trầm, Hồ Ngọc Hà đang sống trong những ngày hạnh phúc của cuộc đời khi có sự nghiệp ổn định và tổ ấm viên mãn bên Kim Lý cùng các con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-do-la-cung-subeo-tham-gia-giai-chay-tu-thien-voc-dang-cao-lon-chuan-con-trai-ho-ngoc-ha-529046.html