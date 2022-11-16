Vướng tin đồn khóc 7 ngày vì bị Cường Đô La chia tay, Hồ Ngọc Hà lên tiếng: “Có con rồi không rảnh để thất tình"

Mới đây trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã phải lên tiếng đính chính về tin đồn liên quan đến tình cũ. Người đẹp không khỏi bức xúc: "Trời đất quỷ thần ơi, không có chuyện đó đâu nha bớt bớt dùm. Mình kể là kể khi trẻ, chứ có con rồi thì không có rảnh để thất tình".

Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La luôn là 2 cái tên được showbiz và dư luận chú ý. Người được giọi là "nữ hoàng giải trí ", người mang mác "đại gia phố núi". Cuộc sống hào nhoáng với hàng hiệu, siêu xe, nhà biệt thự hay những scandal đi kèm khiến họ càng trở nên hấp dẫn. Sau khi chia tay cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nhau nuôi dạy quý tử Subeo. Cho đến thời điểm hiện tại hai người đều đã có "nửa kia" và tổ ấm riêng cho bản thân.

Mọi chuyện bất đầu khi Hồ kể về chuyện tình buồn trong quá khứ từng khóc suốt 7 ngày Tết vì tình yêu không như ý muốn. Hồ Ngọc Hà chia sẻ cứ đến Tết là chia tay và luôn là người bị lệ thuộc vào bạn trai. Một bạn trai cũ khiến cô khóc vật vã đến mất ăn mất ngủ 7 ngày Tết và chỉ nhận vỏn vẹn 3 chữ: "Anh nhớ em" hôm mùng 7 Tết. Hồ Ngọc Hà đáp trả: "Muộn rồi". Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà cho biết hiện tại người ấy vẫn hỗ trợ cô trong công việc.

Cụ thể, Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Hôm đó là 30 Tết và anh nói rằng: 'Thôi những năm trước anh ăn Tết với em rồi. Tết này anh về thăm mẹ đẻ'. Mồng 2, mồng 3… những ngày quan trọng đang dần trôi qua và Hà không nhận được được bất cứ một tin nhắn nào để chúc mừng năm mới, để hỏi thăm. Và sau 2 chữ quá trễ đó thì họ khóc bù lu bù loa, bởi vì Hà biết phải khó khăn lắm người ta mới nói nhớ em".

Chia sẻ của nữ hoàng giải trí showbiz Việt khiến nhiều người bất ngờ. Không ít khán giả nhắc đến những người từng hẹn hò cô như như Cường Đô La, nhạc sĩ Đức Trí, "đại gia kim cương"... Việc cô nhắc về tình cũ đã từng đón Tết nhiều năm khiến một bộ phận khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang nói đến Cường Đô La. Vì nam doanh nhân chính là người từng ở bên cạnh Hà Hồ lâu nhất, đặc biệt cả hai đã có con chung là quý tử Subeo.

Thời quá khứ Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La từng có 7 năm bên nhau. (Ảnh: Bí mật showbiz)

Dù không còn chung đường như Cường "Đô la" và Hà Hồ vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Với họ, ly hôn không có nghĩa là kết thúc mà nó chuyển từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác mà thôi. Trong một số hoạt động của Hồ Ngọc Hà, Cường Đô La vẫn tới dự và dành tặng cho cô những lời đẹp đẽ. Còn phía Hà Hồ, cô cũng giữ tình cảm chân thành dành cho chồng cũ của mình.

Sau khi chia tay Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà có hạnh phúc bên gia đình mới với Kim Lý. (Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà)

Cường Đô La cũng viên mãn bên Đàm Thu Trang. (Ảnh: FB Đàm Thu Trang)

Hà Hồ hiện tại đang tập trung chăm sóc cho cặp song sinh Lisa-Leon và tận hưởng cuộc sống hôn nhân với Kim Lý. Về phía Cường Đô La, kể từ khi kết hôn với Đàm Thu Trang, anh được nhiều người nhận xét ngày càng trở nên tích cực và vui vẻ hơn.