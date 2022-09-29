Khi được hỏi về tin đồn "cạch mặt" với đàn em Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên không né tránh mà trả lời khéo léo.

Cách đây không lâu, trong một sự kiện vào chiều ngày 25/9 được tổ chức tại Hà Nội, cư dân mạng đang xôn xao trước sự việc Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà "ngó lơ nhau”, thể hiện rõ thái độ khi được xếp ngồi chung bàn tại một buổi tiệc nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Thậm chí người xem còn thấy một sự sượng trân không hề nhẹ trên khuôn mặt của người trong cuộc. Từ đó, nhiều khán giả tò mò chuyện về mâu thuẫn khiến 2 người đẹp không còn thân thiết. Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà được xếp ngồi chung một bàn tiệc nhưng cả hai dường như không có một chút tương tác nào. (Ảnh: FB Đàm Vĩnh Hưng)

Về tin đồn mâu thuẫn với Hồ Ngọc Hà, Lệ Quyên từng úp mở trong một chương trình vào năm 2019, cô nói rằng: “Hết tình bạn, tôi và Hà vẫn là đồng nghiệp. Cãi nhau không, lỗi lầm cũng không, chỉ là không thể ở bên cạnh người đó được nữa, không thể chia sẻ được nữa thì như thế. Có thể tự dưng hết duyên. Thế thôi. Bọn tôi vẫn văn minh, việc ai nấy làm. Nhiều chương trình trong và ngoài nước, chúng tôi vẫn hát với nhau thường xuyên. Tôi nghĩ Hà cũng chẳng có gì với mình cả, chỉ là bất đồng quan điểm và khác về hành xử. Tất nhiên còn có những điều riêng tư, tôi không tiện chia sẻ. Nhưng đến đây là đủ rồi. Mọi người đừng bận tâm đến những điều đó nữa. Chuyện gì xảy ra trước mắt thì cũng đã là câu trả lời an bài rồi. Hãy để cho chúng tôi sống thật tự nhiên và bình thường".

Hồ Ngọc Hà - Lệ Quyên từng là cặp “chị chị em em” thân thiết trong showbiz Việt. (Ảnh: FC Lệ Quyên) Được biết, trước khi dính tin đồn “cạnh mặt” nhau đã có thời điểm, Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà thân nhau như chị em ruột, vào năm 2015, cư dân mạng đã đồn đoán rằng giữa hai người đã xảy ra mẫu thuẫn và từ đó chấm dứt mối quan hệ bạn bè thân thiết này. Hồ Ngọc Hà tham gia đám cưới Lệ Quyên. (Ảnh: FC Lệ Quyên) Về phía Hồ Ngọc Hà, khi được hỏi về chuyện bất đồng với đàn chị Lệ Quyên, cô cũng cho hay cả hai không "cạch mặt" nhau như lời đồn mà chỉ đơn giản là có sự lệch tông trong quan điểm sống. "Chẳng có chuyện bất hòa nào sau bao biến cố xảy ra. Trong mọi mối quan hệ công việc và cuộc sống, sẽ có những lúc mình ưng ý nhưng cũng có nhiều lúc chẳng thể hài lòng về những người bạn bên cạnh mình", nữ ca sĩ nói. Bị hỏi chuyện mâu thuẫn Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên cho hay họ không có bất đồng hay "cạch mặt" như tin đồn. (Ảnh: FC Hồ Ngọc Hà) Dù Lệ Quyên hay Hồ Ngọc Hà lên tiếng về việc cả hai không có mâu thuẫn như lời đồn, tuy nhiên trong nhiều sự kiện dù đứng chung sân khấu nhưng ai nấy đều “tránh mặt” nhau, ca sĩ Lệ Quyên từng trải lòng về cô và Hồ Ngọc Hà từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nguyên nhân khiến cả hai im lặng đến tận bây giờ là vì “quá giống nhau”: “Sự im lặng không phải xuất phát từ cả hai. Đôi khi trong một sự việc, người lên tiếng trước rất quan trọng, nhưng tôi nghĩ cả hai rất khó nói lên được”.

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