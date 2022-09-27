Lệ Quyên chuẩn "yêu nữ" hàng hiệu của Vbiz, chi gần một nửa thu nhập cho sở thích mua sắm "ném tiền qua cửa sổ"

Hậu trường 27/09/2022 10:18

Là một trong những ca sĩ có mức cát-xê cao nhất nhì Việt Nam, "nữ hoàng bolero" Lệ Quyên không ngại đầu tư tiền khủng vào việc mua hàng hiệu đắt giá.

Lệ Quyên được biết đến là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Cô nổi tiếng với các ca khúc: "Duyên phận", "Nếu em được lựa chọn", "Giấc mơ có thật"...Cô còn được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà". Là sao hạng A, với cát xê thuộc hàng khủng, bên cạnh việc sở hữu khối tài sản "khổng lồ", Lệ Quyên còn được biết đến là một trong những mỹ nhân cuồng độ hiệu của showbiz Việt.

Lệ Quyên chuẩn 'yêu nữ' hàng hiệu của Vbiz, chi gần một nửa thu nhập cho sở thích mua sắm 'ném tiền qua cửa sổ' - Ảnh 1

Lệ Quyên xuất hiện trong chiếc váy đen ôm sát, khoe thân hình nuột nà và đôi vai trần. (Ảnh: Vietnamnet)

Mới đây, trong một sự kiện có sự tham dự của Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang Idol Lệ Quyên đã chia sẻ với truyền thông: “Đam mê thời trang không hẳn chỉ phụ thuộc vào số tiền bạn có, quan trọng là bạn đam mê đến đâu? Cá nhân tôi chi đến 40% thu nhập của mình cho thời trang. Là phụ nữ, tôi không tiếc đầu tư để có phần nhìn chỉn chu, hoàn thiện. Tôi yêu thời trang, yêu hàng hiệu”.

Lệ Quyên chuẩn 'yêu nữ' hàng hiệu của Vbiz, chi gần một nửa thu nhập cho sở thích mua sắm 'ném tiền qua cửa sổ' - Ảnh 2

Đàm Vĩnh Hương và Hương Giang cũng "dát" hàng hiệu đến sự kiện cùng Lệ Quyên. (Ảnh: Vietnamnet)

Lệ Quyên chuẩn 'yêu nữ' hàng hiệu của Vbiz, chi gần một nửa thu nhập cho sở thích mua sắm 'ném tiền qua cửa sổ' - Ảnh 3
Tại sự kiện này, còn có sự xuất hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cô diện “cây” hàng hiệu Chanel. (Ảnh: Vietnamnet)

Cũng như nhiều sao nữ khác, Lệ Quyên nổi tiếng là một trong những ca sĩ giàu có và chơi hàng hiệu “số 1” tại showbiz Việt. Không chỉ sở hữu siêu xe sành điệu mà bên cạnh đó, người đẹp còn khiến mọi người phát sốt vì độ “chiu chơi” khi tậu rất nhiều mẫu túi xách đắt đỏ.

Lệ Quyên chuẩn 'yêu nữ' hàng hiệu của Vbiz, chi gần một nửa thu nhập cho sở thích mua sắm 'ném tiền qua cửa sổ' - Ảnh 4
Lệ Quyên được mệnh danh là “yêu nữ hàng hiệu” bởi cô sở hữu túi xách, quần áo, trang sức hàng hiệu không đếm xuể. (Ảnh: FB Lệ Quyên)
Lệ Quyên chuẩn 'yêu nữ' hàng hiệu của Vbiz, chi gần một nửa thu nhập cho sở thích mua sắm 'ném tiền qua cửa sổ' - Ảnh 5
Lệ Quyên chuẩn “yêu nữ” hàng hiệu của Vbiz, khét tiếng với bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ. (Ảnh: FB Lệ Quyên)

Theo đó, "nữ hoàng bolero" Lệ Quyên có sở thích sưu tầm các kiểu túi phiên bản giới hạn với da cá sấu, đà điểu…Bộ sưu tập túi xách của Lệ Quyên có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng. Có thể nói, ở tuổi 40 Lệ Quyên đã có đầy đủ từ hạnh phúc "viên mãn" đến tài sản "khổng lồ". Nữ ca sĩ xứng danh "đại gia ngầm" của showbiz Việt khi sở hữu bất động sản dát vàng, xế hộp hạng sang, BST kim cương loá mắt, tình và tiền đều có đủ. 

Lệ Quyên tiết lộ bí quyết giữ dáng, đẹp da chuẩn “đại gia Vbiz” ăn nho “sương sương” giá 3 triệu/chùm

Lệ Quyên tiết lộ bí quyết giữ dáng, đẹp da chuẩn “đại gia Vbiz” ăn nho “sương sương” giá 3 triệu/chùm

Với mức thu nhập cao, Lệ Quyên không ngại "xuống tay" chi số tiền khủng để thưởng thức những món ăn cao lương mỹ vị, bổ dưỡng và đắt đỏ để chăm da giữ dáng.

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