Lệ Quyên lấp lửng đếm ngược ngày cùng 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu, phải chăng ngày cưới đã đến gần?

Hậu trường 24/09/2022 13:59

Lệ Quyên đăng ảnh tình tứ, lãng mạn bên bạn trai kém tuổi kèm sự "nửa úp nửa mở" của cả hai về lời hẹn ngày đặc biệt được đông đảo cộng đồng mạng chú ý.

Mới đây, sáng ngày 24/9, Lệ Quyên đã đăng loạt khoảnh khắc ngọt ngào với Lâm Bảo Châu. Đây là những hình ảnh cặp đôi lưu lại trong những chuyến du lịch. Thêm vào đó "nữ hoàng phòng trà" còn để lại dòng chú thích đầy ẩn ý: "Cùng nhìn về một hướng, rồi cùng nhau đếm. 24/9". 

Lệ Quyên lấp lửng đếm ngược ngày cùng 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu, phải chăng ngày cưới đã đến gần? - Ảnh 1
Cả hai đều không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho đối phương ở chốn đông người.

Dưới bình luận, Lâm Bảo Châu cũng nhắn nhủ bạn gái: "Đếm thôi gà ơi". Lệ Quyên vui vẻ đáp lại: "Dù không giỏi toán nhưng phép tính này tớ giỏi". 

Lệ Quyên lấp lửng đếm ngược ngày cùng 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu, phải chăng ngày cưới đã đến gần? - Ảnh 2
Có vẻ như cả hai đang chờ đợi ngày gì đó.

Đồng thời trên trang cá nhân, nam diễn viên đã khoe một số khoảnh khắc ngọt ngào của cả hai tại thành phố Đà Lạt mộng mơ. "Sau này ta luôn kể lại cho nhau nghe những hành trình, những câu chuyện ta cười, khóc, vui, buồn bước cùng nhau, gà nhỉ?", người mẫu 9X ngọt ngào nhắn nhủ nửa kia.

Lệ Quyên lấp lửng đếm ngược ngày cùng 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu, phải chăng ngày cưới đã đến gần? - Ảnh 3
Lâm Bảo Châu khoe loạt ảnh tình tứ tại Đà Lạt với Lệ Quyên.

Trước động thái rủ tình trẻ "đếm ngược" của nữ ca sĩ, nhiều người cho rằng cô đang ẩn ý về ngày nên duyên vợ chồng với Lâm Bảo Châu: "Đẹp đôi quá chúc đôi bạn đi cùng chí hướng", "Đếm đến ngày xe hoa à?", "Đẹp xuất sắc chị ạ, hạnh phúc là được đi trên một con đường , được nhìn về một hướng và được tựa vào bờ vai vững chắc"...

Lệ Quyên lấp lửng đếm ngược ngày cùng 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu, phải chăng ngày cưới đã đến gần? - Ảnh 4
Khoảnh khắc "tình bể bình" của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu.

Trước đó, Lệ Quyên từng bị "chê bai" rằng nữ ca sĩ và Lâm Bảo Châu có sự lệch lạc khi đi chung với nhau. Ngay lập tức, Lệ Quyên đã nhanh chóng đáp trả lại một cách vô cùng gay gắt: "Lệch hay không, chị có mắt nhìn… Chị nói em nghe nè, chị đẹp cho mình chứ không vì ai em ơi, đàn bà đủ tự tin mới là điều đẹp đẽ nhất, đàn bà không được đẹp, lại xấu tính mở miệng ra là châm chọc, có ăn vàng cũng chả đẹp và vui nổi. Lo cho bản thân đi em, đàn ông người ta sợ nhất loại đàn bà vô duyên giống em".

Đầu tháng 2/2021, Lệ Quyên công khai tình cảm với mẫu nam kém 11 tuổi. Khi quyết định hẹn hò với Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đã nhận về không ít ý kiến trái chiều. Tuy nhiên cô đã lựa chọn gạt tất cả sang một bên và âm thầm ở bên cạnh tình trẻ. 

Lệ Quyên lấp lửng đếm ngược ngày cùng 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu, phải chăng ngày cưới đã đến gần? - Ảnh 5
Dù vấp phải nhiều bình luận thiếu tích cực liên quan tới sự nghiệp chênh lệch tuổi tác song cặp đôi vẫn vượt qua tất cả để bên nhau.
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