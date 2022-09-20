Lệ Quyên tiết lộ bí quyết giữ dáng, đẹp da chuẩn “đại gia Vbiz” ăn nho “sương sương” giá 3 triệu/chùm

Hậu trường 20/09/2022 10:20

Với mức thu nhập cao, Lệ Quyên không ngại "xuống tay" chi số tiền khủng để thưởng thức những món ăn cao lương mỹ vị, bổ dưỡng và đắt đỏ để chăm da giữ dáng.

Mới đây, nữ ca sĩ Lệ Quyên khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chia sẻ hình ảnh cầm trên tay một chùm nho "siêu to khổng lồ". Đây là loại nho mẫu đơn nổi tiếng đắt đỏ, có giá dao động từ 1 đến 3 triệu đồng/chùm.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng bật mí đây cũng chính là một trong những bí quyết giữ dáng, đẹp da của mình: "Bánh gato là món ăn khó nuốt, toàn chất béo có hại cho sức khoẻ, làm xấu vóc dáng, cớ sao nhiều người lại ăn thay cơm mỗi ngày... Không nên, không nên. Tớ thì đói cũng nhất quyết không ăn! Tớ thích trái cây thôi.", Lệ Quyên chia sẻ.

Lệ Quyên tiết lộ bí quyết giữ dáng, đẹp da chuẩn “đại gia Vbiz” ăn nho “sương sương” giá 3 triệu/chùm - Ảnh 1

Lệ Quyên tiết lộ bí quyết giữ dáng, đẹp da chuẩn “đại gia Vbiz ” ăn nho “sương sương” giá 3 triệu một chùm. (Ảnh: FB Lệ Quyên)

Lệ Quyên tiết lộ bí quyết giữ dáng, đẹp da chuẩn “đại gia Vbiz” ăn nho “sương sương” giá 3 triệu/chùm - Ảnh 2
Dù đã tuổi U40 nhưng Lệ Quyên vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ vì vóc dáng chuẩn chỉnh như gái 18. (Ảnh: FB Lệ Quyên)

Có thể mói, với mức thu nhập cao, các sao Việt đình đám như Lệ Quyên sẽ không ngại "xuống tay" chi số tiền khủng để thưởng thức những món ăn cao lương mỹ vị, bổ dưỡng và đắt đỏ. Vì vậy, với loại nho size lớn như Lệ Quyên chọn lựa thì giá khoảng hơn 3 triệu đồng/ chùm là hết sức bình thường.

Có thể thấy, thay vì nạp vào cơ thể quá nhiều đường, tinh bột, chất béo,... Lệ Quyên thích nạp vào cơ thể các loại rau củ, trái cây giúp vóc dáng thon thả và da dẻ cũng đẹp lên. Để giữ dáng Lệ Quyên chọn loại nho cao cấp, đắt đỏ để thưởng thức. 

Lệ Quyên tiết lộ bí quyết giữ dáng, đẹp da chuẩn “đại gia Vbiz” ăn nho “sương sương” giá 3 triệu/chùm - Ảnh 3
Lệ Quyên khiến khán giả trầm trồ vì có cuộc sống không khác gì bà hoàng khi toàn ăn ngon và mặc đẹp. (Ảnh: FB Lệ Quyên)
Lệ Quyên tiết lộ bí quyết giữ dáng, đẹp da chuẩn “đại gia Vbiz” ăn nho “sương sương” giá 3 triệu/chùm - Ảnh 4
Lệ Quyên thường xuyên thưởng thức cao lương mỹ vị giá đắt đỏ nhưng tốt cho cơ thể. (Ảnh: FB Lệ Quyên)

Thực tế, đây không phải lần đầu Lệ Quyên khiến người hâm mộ phải trầm trồ về sở thích ăn uống của mình. Với điều kiện kinh tế được xếp vào hàng "đại gia của Vbiz" thì việc Lệ Quyên  thưởng thức cao lương mỹ vị là điều hoàn toàn dễ hiểu. 

Nói về sở thích đắt đỏ này, tương tự Lệ Quyên, Trấn Thành cũng là một trong những sao Việt thưởng thức qua loại nho mẫu đơn nức tiếng trên. Chưa kể, nam MC còn chi 11 triệu đồng để nếm thử loại nho Ruby Roman của Nhật.

Lệ Quyên tiết lộ bí quyết giữ dáng, đẹp da chuẩn “đại gia Vbiz” ăn nho “sương sương” giá 3 triệu/chùm - Ảnh 5
Trấn Thành được biết là đã từng thưởng thức loại nho giống của Lệ Quyên. (Ảnh: FB Trấn Thành)
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