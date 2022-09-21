Lọt vào ống kính camera thường, Hồ Ngọc Hà khẳng định khí chất và dung nhan đỉnh cao, xứng danh “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt

Dù là ảnh chụp lén của "team qua đường", nhưng Hồ Ngọc Hà đã khoe trọn "visual" đỉnh cao cũng như thần thái ngời ngời của mình.
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Mới đây nhất, trên mạng xã hội TikTok đã xuất hiện đoạn clip của team qua đường quay lén Hà Hồ khi cô xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Nữ ca sĩ diện diện cả outfit đen, tóc buộc cao trông cực sang chảnh. Ngay lập tức nhiều góc máy đã hoạt động “hết công suất” để có thể bắt trọn những khoảnh khắc “bằng xương bằng thịt” của bà xã Kim Lý.
Theo đó, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà nổi bật giữa dàn vệ sĩ nhờ sở hữu chiều cao 1m72 và nhan sắc cực rạng rỡ. Dù góc nghiêng hay chính diện và cả những bức ảnh chụp vội, không qua chỉnh sửa cũng không thể dìm nổi nhan sắc yêu kiều của bà xã Kim Lý. Không chỉ thế, vóc dáng mảnh mai nhưng cực săn chắc khỏe khoắn, không chút mỡ thừa của cô cũng khiến dân tình mê mệt.
Loạt ảnh chụp cận cảnh nhan sắc bên ngoài của Hồ Ngọc Hà ngay lập tức đã "gây bão" khắp các hội nhóm làm đẹp trên mạng xã hội. Nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi cho vóc dáng cùng nhan sắc tường thành bất bại của Hồ Ngọc Hà.
Ở tuổi 38 và đã trải qua 2 lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn thanh xuân phơi phới với sắc vóc vạn người mê. Dù là những hình ảnh đã qua chỉnh sửa hay những bức ảnh chụp lén có chất lượng thấp, thiếu ánh sáng, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được thần thái như một ngôi sao hạng A xứng danh là "Nữ hoàng giải trí" của Showbiz Việt