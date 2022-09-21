Lọt vào ống kính camera thường, Hồ Ngọc Hà khẳng định khí chất và dung nhan đỉnh cao, xứng danh “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt

Hậu trường 21/09/2022 15:33

Dù là ảnh chụp lén của "team qua đường", nhưng Hồ Ngọc Hà đã khoe trọn "visual" đỉnh cao cũng như thần thái ngời ngời của mình.

Mới đây nhất, trên mạng xã hội TikTok đã xuất hiện đoạn clip của team qua đường quay lén Hà Hồ khi cô xuất hiện tại một trung tâm thương mại. Nữ ca sĩ diện diện cả outfit đen, tóc buộc cao trông cực sang chảnh. Ngay lập tức nhiều góc máy đã hoạt động “hết công suất” để có thể bắt trọn những khoảnh khắc “bằng xương bằng thịt” của bà xã Kim Lý.

Lọt vào ống kính camera thường, Hồ Ngọc Hà khẳng định khí chất và dung nhan đỉnh cao, xứng danh “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt - Ảnh 1
Qua những hình ảnh chụp lén, Hồ Ngọc Hà đã khoe trọn "visual" đỉnh cao cũng như thần thái ngời ngời của mình. (Ảnh: 2sao)
Lọt vào ống kính camera thường, Hồ Ngọc Hà khẳng định khí chất và dung nhan đỉnh cao, xứng danh “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt - Ảnh 2
Hồ Ngọc Hà xuất hiện nổi bật giữa đám đông. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo đó, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà nổi bật giữa dàn vệ sĩ nhờ sở hữu chiều cao 1m72 và nhan sắc cực rạng rỡ. Dù góc nghiêng hay chính diện và cả những bức ảnh chụp vội, không qua chỉnh sửa cũng không thể dìm nổi nhan sắc yêu kiều của bà xã Kim Lý. Không chỉ thế, vóc dáng mảnh mai nhưng cực săn chắc khỏe khoắn, không chút mỡ thừa của cô cũng khiến dân tình mê mệt.

Lọt vào ống kính camera thường, Hồ Ngọc Hà khẳng định khí chất và dung nhan đỉnh cao, xứng danh “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt - Ảnh 3
Nhan sắc qua camera thường của Hồ Ngọc Hà gây bão mạng. (Ảnh: 2sao)
Lọt vào ống kính camera thường, Hồ Ngọc Hà khẳng định khí chất và dung nhan đỉnh cao, xứng danh “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt - Ảnh 4
Chiều cao 1m72 giúp Hồ Ngọc Hà càng thêm nổi bật. Ảnh: Cắt từ clip)

 Lọt vào ống kính camera thường, Hồ Ngọc Hà khẳng định khí chất và dung nhan đỉnh cao, xứng danh “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt - Ảnh 5

Loạt ảnh chụp cận cảnh nhan sắc bên ngoài của Hồ Ngọc Hà ngay lập tức đã "gây bão" khắp các hội nhóm làm đẹp trên mạng xã hội. Nhiều người đã để lại bình luận khen ngợi cho vóc dáng cùng nhan sắc tường thành bất bại của Hồ Ngọc Hà.

Lọt vào ống kính camera thường, Hồ Ngọc Hà khẳng định khí chất và dung nhan đỉnh cao, xứng danh “nữ hoàng giải trí” của showbiz Việt - Ảnh 6

Ở tuổi 38 và đã trải qua 2 lần sinh nở, Hồ Ngọc Hà vẫn thanh xuân phơi phới với sắc vóc vạn người mê. Dù là những hình ảnh đã qua chỉnh sửa hay những bức ảnh chụp lén có chất lượng thấp, thiếu ánh sáng, Hồ Ngọc Hà vẫn giữ được thần thái như một ngôi sao hạng A xứng danh là "Nữ hoàng giải trí" của Showbiz Việt

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