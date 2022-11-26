Kim Lý nói lời ngọt ngào chúc mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà: Em là người vợ, người mẹ tuyệt vời

Hậu trường 26/11/2022 08:24

Kim Lý dành tặng lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào đến bà xã đồng thời tiết lộ toàn bộ tiền của anh đều nằm trong tài khoản của Hồ Ngọc Hà.

Mới đây, tên trang Facebook cá nhân, Kim Lý đăng tải hình ảnh tình tứ bên Hồ Ngọc Hà kèm theo dòng trạng thái yêu thương dành tặng ngày sinh nhật bà xã, anh viết: “Chúc mừng sinh nhật cô vợ xinh đẹp, thông minh, vui tính, chăm chỉ và bướng bỉnh nhất Hồ Thị Ngọc Hà.  

Kim Lý nói lời ngọt ngào chúc mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà: Em là người vợ, người mẹ tuyệt vời - Ảnh 1
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là một trong những cặp vợ chồng sao Việt được công chúng khen ngợi đẹp đôi nhất nhì showbiz - Ảnh: FBNV
Kim Lý nói lời ngọt ngào chúc mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà: Em là người vợ, người mẹ tuyệt vời - Ảnh 2
Kim Lý đăng tải khoảnh khắc tình bể bình bên bà xã Hà Hồ kèm lời chúc sinh nhật ngọt ngào - Ảnh: FBNV

 

Bức ảnh này là từ chuyến đi đầu tiên của chúng tôi cách đây 5 năm rưỡi. Kể từ đó chúng tôi đã đi khắp thế giới, trải nghiệm rất nhiều thứ cùng nhau và quan trọng nhất là xây dựng một gia đình. Em là một người vợ tuyệt vời và một người mẹ tuyệt vời. Chúc bạn một năm tuyệt vời phía trước tràn ngập tình yêu và niềm vui. Yêu em hàng tấn”.

Đáp lại tình cảm của ông xã, Hà Hồ viết: “Cảm ơn anh yêu”. Khoảnh khắc trên khiến dân tình không khỏi ghen tỵ. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều lời khen có cánh dành tặng cặp đôi.

Kim Lý nói lời ngọt ngào chúc mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà: Em là người vợ, người mẹ tuyệt vời - Ảnh 3
Hồ Ngọc Hà mang thai với Kim Lý đầu năm 2020 sau 3 năm hẹn hò - Ảnh: FBNV

 

 

Hồ Ngọc Hà mang thai với Kim Lý đầu năm 2020 sau 3 năm hẹn hò. Tuy nhiên, cô không chia sẻ về chuyện mang bầu dù vẫn xuất hiện đều đặn trong các dự án cho tới gần cuối thai kỳ. Sáng 4/11, Hồ Ngọc Hà đã sinh đôi một trai, một gái cùng Kim Lý. Cả hai nhận được nhiều lời chúc mừng và ngưỡng mộ vì một tình yêu có hậu.

Kim Lý nói lời ngọt ngào chúc mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà: Em là người vợ, người mẹ tuyệt vời - Ảnh 4

Kim Lý nói lời ngọt ngào chúc mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà: Em là người vợ, người mẹ tuyệt vời - Ảnh 5

Sau khi Hồ Ngọc Hà hạ sinh hai con, Kim Lý cũng gửi tâm thư dành cho cô và hai thiên thần nhỏ: "Gửi hai thiên thần nhỏ của ba và gửi vợ của anh! Hai thiên thần nhỏ đáng yêu của ba, ba không giỏi ăn nói và cũng không giỏi diễn tả cảm xúc bên trong của mình, ba chỉ muốn nói rằng ba rất hạnh phúc. Và ba thật sự cám ơn mẹ - người đã vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày, đưa hai con khỏe mạnh, đáng yêu đến bên cạnh ba. Đó thật sự là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ba".

Kim Lý nói lời ngọt ngào chúc mừng sinh nhật Hồ Ngọc Hà: Em là người vợ, người mẹ tuyệt vời - Ảnh 6
Kim Lý cầu hôn Hồ Ngọc Hà sáng 12/11 - Ảnh: FBNV

Sáng 12/11, Kim Lý gây bất ngờ khi đăng tải bức ảnh quỳ gối trao nhẫn cầu hôn Hồ Ngọc Hà khiến người yêu rơi nước mắt vì cảm động. Kèm theo hình ảnh ngọt ngào này, anh viết: "Lần duy nhất tôi cảm thấy đúng đắn khi khiến cô ấy khóc. Mãi yêu em". Thông tin này khiến không ít người hâm mộ bất ngờ và gửi lời chúc phúc tới cặp đôi.

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà và Kim Lý Hồ Ngọc Hà Kim Lý

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