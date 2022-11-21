Sau khi quyết định tố chồng ngoại tình, Elly Trần đã có những lần đáp trả dân mạng 'cực gắt'

Hậu trường 21/11/2022 10:39

Elly Trần có màn đáp trả thâm thúy đầy sâu cay khi bị anti fan cố tình 'cà khịa'.

Elly Trần được khán giả biết đến là hot girl 8X. Người đẹp từng tham gia diễn xuất trong các phim như: Bóng ma học đường, Khát vọng thượng lưu, Tiểu thư vào bếp,...Tuy nhiên, ở lĩnh vực phim ảnh tên tuổi của Elly Trần chưa được tỏa sáng. Cô liên tục gây chú ý với những bộ ảnh sexy, táo bạo hút mắt người nhìn. Thời gian qua, câu chuyện Elly Trần tố chồng hợp pháp ngoại tình đã trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội. Không chỉ thế, nữ diễn viên còn liên tục đưa ra bằng chứng cho thấy bị đối xử tệ bạc và góc khuất kinh hoàng của cuộc hôn nhân suốt 10 năm qua.

Sau khi quyết định tố chồng ngoại tình, Elly Trần đã có những lần đáp trả dân mạng 'cực gắt' - Ảnh 1
Elly Trần được khán giả biết đến là hot girl 8X - Ảnh: Internet

Tại thời điểm khi quyết định công khai chuyện chồng có "người thứ ba", người đẹp đã nhận về luồng ý kiến trái chiều từ công chúng. Một số người cho rằng cô không nên làm như vậy vì có thể sẽ ảnh hưởng đến các con, tuy nhiên đa số khán giả đều ủng hộ sự thẳng thắn của nữ diễn viên sau khi chịu đựng hơn 10 năm vì các con.

Sau khi quyết định tố chồng ngoại tình, Elly Trần đã có những lần đáp trả dân mạng 'cực gắt' - Ảnh 2
Thời điểm công khai chuyện chồng có "người thứ ba", người đẹp đã nhận về luồng ý kiến trái chiều từ công chúng - Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội Elly Trần không ngần ngại đáp trả những anti-fan cố tình mỉa mai, chê bai cô. Khi nhận về ý kiến tiêu cực về việc lên tiếng trên mạng xã hội, nữ diễn viên cho biết: "Một số thành phần cứ nói mạng là ảo thế này thế kia, nhưng xin thưa mạng ảo nhưng cảm xúc con người là thật. Tôi tin có rất nhiều người đã, đang trong hoàn cảnh giống tôi, muốn chia sẻ sát cánh cùng tôi. Xin cám ơn và trân quý họ. Tôi sẽ làm tất cả có thể, đừng đùa với phụ nữ Việt!".

Người đẹp từng "nổi đóa" vì chuyện xin tài trợ trường quốc tế cho các con bị xì xào bàn tán: "Sao kêu gọi tài trợ là xấu ta? Nuôi con là cả chặng đường dài chứ không phải một ngày một bữa. Tiết kiệm được gì thì ráng, phần tiết kiệm được cũng là để phòng thân, để lo cho con sau này chứ bộ đổ ra sông hay sao mà nhiều người lạ ghê. Hơn nữa đây là mối quan hệ cộng hưởng. Bạn trồng được củ cà rốt, bên kia củ cải hai bên trao đổi cho nhau. Mẹ làm môi trường này bao nhiêu năm để được tí hình ảnh thì trả lại cho bên tài trợ hình quảng cáo chứ có ai lợi dụng chi ai. Nói vậy không biết hiểu chưa luôn".

Sau khi quyết định tố chồng ngoại tình, Elly Trần đã có những lần đáp trả dân mạng 'cực gắt' - Ảnh 3

 

Tại thời điểm sau khi gặp gỡ báo chí, phát ngôn của Elly Trần về việc chồng nhờ bạn bè đứng tên tài sản đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Đồng thời một số anti-fan không ngừng mỉa mai người đẹp vì không được đứng tên tài sản của chồng. Nữ diễn viên bình thản cho biết: "Chồng chu cấp thì có quyền ngoại tình? Chồng chu cấp cho vợ con hợp pháp là cao siêu thần thánh? Chồng chu cấp thì có quyền ép vợ phải cho con tới lui gặp nhân tình? Chồng ngoại tình là do vợ? Bonus: "thông minh" khác với thông minh. Trong tiếng việt có 1 phép nói gọi là trào phúng".

Sau khi quyết định tố chồng ngoại tình, Elly Trần đã có những lần đáp trả dân mạng 'cực gắt' - Ảnh 4

Elly Trần chia sẻ việc từng bị bạn của chồng sàm sỡ cùng loạt bí mật ‘gây bão’ cộng đồng mạng

Elly Trần chia sẻ việc từng bị bạn của chồng sàm sỡ cùng loạt bí mật ‘gây bão’ cộng đồng mạng

Những góc khuất trong cuộc hôn nhân của Elly Trần tiếp tục khiến dân mạng dậy sóng.

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