Elly Trần chia sẻ việc từng bị bạn của chồng sàm sỡ cùng loạt bí mật ‘gây bão’ cộng đồng mạng

Cô kể: "Khi tôi đề nghị ly hôn chồng tôi nói hãy cho nhau thêm 6 tháng để suy nghĩ và chỉnh đốn lại những sai sót. Nếu sau đó không thể nữa thì hãy ly hôn vì các con vẫn còn quá nhỏ. Anh ấy đã rất chân thành và kiên nhẫn thuyết phục tôi. Tôi suy đi tính lại thì đúng là thật tội 2 đứa nhỏ vì Cadie thì chỉ mới bập bẹ nói còn Alfie thì mới sinh chưa được bao lâu. Nhưng sau tất cả những gì chồng tôi đã làm với tôi thì tình yêu từng tròn đầy mà tôi dành hết cho anh ấy nay đã xước sẹo quá nhiều. Giá như chỉ là những vết cứa tứa máu trên da thịt thì cũng đến lúc liền da. Trái tim tôi giờ đây chắp vá tan tành. Tôi phải làm sao đây?

Mỗi chủ nhật là family day của nhà tôi. Chúng tôi đưa Cadie đi chơi, đi ăn và cùng nhau đi bộ ở công viên rồi về nhà cùng chơi với Alfie. Khoảng thời gian này tâm lý của tôi có thanh thản, nhẹ nhàng hơn ít nhiều. Mỗi ngày nhìn 2 đứa nhỏ lớn lên khiến tôi hạnh phúc vô bờ bến. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới ngày nào chuẩn bị sinh Alfie. Cadie nhõng nhẽo quấy khóc với mẹ nhưng vì bụng bầu nên tôi ko ẵm con được. Tôi cõng con bé trên lưng đi vòng vòng trong nhà dỗ con. Trong bụng là con trai, trên lưng là con gái, dù có nặng hay đau lưng thế nào tôi không quan tâm nữa. Có tinh thần thì có thể làm được tất cả và đó cũng chính là lý do to bự mà giúp tôi chịu "đau" giỏi hơn mà mọi người hay hỏi".

Cuối cùng, tôi đã quyết định đồng ý với đề nghị của chồng tôi. Thời điểm đó tôi đã tin có lẽ lần này chồng tôi đã thực sự biết nghĩ cho gia đình nên anh ấy vẫn muốn giữ lấy hôn nhân. Nhưng mãi sau này tôi phát hiện ra rằng lúc đó anh ấy đang thực hiện 1 thuyết âm mưu trong công việc và anh ấy không thể ly hôn thời điểm này. Anh ấy cần background 1 gia đình hoàn mỹ để tung hỏa mù đối thủ.

Người đẹp tiết lộ cô từng bị đồng nghiệp của chồng sàm sỡ. Khi chồng biết chuyện, anh chỉ cười trừ và ậm ừ cho qua. Elly Trần kể lại: "Để cùng nắm tay chồng chữa lành những vết cứa trong hôn nhân. Tôi đi cùng chồng nhiều hơn, tham gia sự kiện của công ty anh ấy, đi cùng anh đến những buổi tiệc dù tôi không phải kiểu người thích party hay nơi đông đúc. Một lần chúng tôi có event tại Hanoi và ở lại tại 1 khách sạn lớn. Bây giờ khi câu chuyện này bung bét ra tôi mới biết từ lâu mỗi lần anh ấy đi Hà Nội cũng đều ở khách sạn này với bồ từ 2014, đây là chi tiết mà bây giờ tôi mới biết. Sau event vợ chồng tôi và các đồng nghiệp của anh ấy về lại khách sạn và mọi người đề nghị qua 1 phòng lớn của của R uống tiếp. Tôi buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn muốn chiều theo chồng. Tôi quấn chăn nằm ở sofa. Đang thiêm thiếp thì có 1 bàn chân cọ vào chân tôi ve vuốt. Tôi giật mình thức dậy nhìn thì thấy đó là R - đồng nghiệp của chồng tôi. Ông ấy nằm đối chân lại với tôi trên sofa dài. Tôi túm lấy chăn quấn chặt mình như 1 con tằm trong kén. Tôi sốc tỉnh ngủ. Nhưng chưa dừng ở đó, khi chồng tôi đang trong toilet. Tôi cảm thấy không ổn nên tôi đứng dậy đi đến gần toilet đợi anh ấy ra thì H - 1 đồng nghiệp khác của chồng tôi kéo tôi vào sau cánh cửa và bắt đầu sờ soạng người tôi. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Chồng tôi thậm chí còn đang ở đây mà. Tôi hốt hoảng đập cửa toilet và kêu chồng tôi đưa tôi về phòng (anh ấy giữ thẻ khóa phòng). Khi về phòng tôi kể với anh ấy sự đã xảy ra ban nãy. Tôi hỏi tại sao đồng nghiệp của anh ấy không tôn trọng vợ của anh? Tại sao lại có những hành vi như vậy? Chồng tôi chỉ ậm ừ cười cười cho qua coi như không có gì. Trời ơi, chẳng lẽ điều này là bình thường với họ hay sao? Từ lần đó tôi quyết định không xuất hiện cùng họ nữa.

Một đêm nọ chồng tôi đi nightclub cùng team anh ấy. Trong vũ trường hôm đó vô tình có bạn tôi. Cô ấy nhắn cho tôi là chồng tôi vừa ôm hôn ngấu nghiến 1 cô gái rất lạ và họ vừa rời đi mất không kịp chụp lại. Khi chồng tôi trở về nhà tôi trực tiếp hỏi anh ấy, chồng tôi chối và nói rằng bạn tôi đã nhìn nhầm. Đó là vũ trường yêu thích của chồng tôi, mỗi lần team anh ấy đến chơi bill không bao giờ dưới 40 triệu một đêm. Có đêm lên cả 70-80 triệu đồng là bình thường nên họ khá thân thiết với chủ quán và luôn lấy bàn đẹp nhất. Tôi đề nghị check camera. Chồng tôi nói ok rồi vào toilet đi vệ sinh. Sau khi anh ấy trở ra để nhắn tin cho chủ quán nhờ check camera thì bên kia phản hồi camera bị lỗi nên không ghi được gì và họ đang sửa.

Một ngày tháng 5/2016 khi tôi đi bàn công việc ở cafe piano trong 1 khách sạn 5 sao ở quận 1. Hôm nay trợ lý tôi về quê nên tôi lái xe đi 1 mình. Trong lúc nói chuyện vô tình tôi thấy có 2 người phụ nữ ngồi phía trái piano cứ nhìn tôi, ánh nhìn không thiện cảm cho lắm. Tôi không biết họ. Sau khi xong việc tôi đi bộ qua chỗ đậu xe. Bỗng nhiên 2 người phụ nữ ban nãy tiến đến rồi tôi tát tôi 1 cái như trời giáng, tai tôi ong ong, mạnh đến mức tôi choáng váng phải tựa vào cây. Khi tôi chưa kịp định thần họ chỉ thẳng vào mặt tôi nói: Mày đừng làm phiền Dane nữa. Con thần kinh!".

Elly Trần quyết định công khai chuyện chồng hợp pháp ngoại tình đặc biệt nhận được sự quan tâm từ phía giới truyền thông lẫn đông đảo khán giả - Ảnh: Internet

Trong những ngày gần đây, việc Elly Trần quyết định công khai chuyện chồng hợp pháp ngoại tình đặc biệt nhận được sự quan tâm từ phía giới truyền thông lẫn đông đảo khán giả. Tuy nhiên, hiện tại những chia sẻ của Elly Trần chỉ là lời tố một chiều từ cựu hotgirl. Phía chồng Elly Trần vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Hiện, sự việc này vẫn đang được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt.