Loạt thị phi của Elly Trần: Kể từ chuyện 'ké fame' Sơn Tùng M-TP đến ồn ào hôn nhân với chồng Tây

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh cuộc hôn nhân giữa Elly Trần và người chồng Tây tên D.F gây xôn xao dư luận. Cả hai liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội, dù không biết rõ đúng sai trong cậu chuyện này ra sau, tuy nhiên việc Elly Trần tố chồng trên mạng xã hội cũng ít nhiều tạo ra những tranh cãi trái chiều.

Không những thế Elly Trần tiếp tục được chú ý khi phát ngôn vấn đề ngoại tình trong chuyện tình lâu năm. Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải: "Không cần biết nội tình bên trong như thế nào nhưng chuyện tình 8-9-10 năm đổ lên, thì người nào ngoại tình trước, người đó sai hết".

Được biết trước khi vướng phải ồn ào lần này, Elly Trần cũng không ít lần vướng phải thị phi. Theo đó thời điểm "cõi mạng" rần rần trước câu chuyện của Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng M-TP và Hải Tú, Elly Trần đã có bài đăng gây chú ý khi chia sẻ góc nhìn thẳng thắn về cụm từ này. "Sự thật một lần nữa lại chứng minh mấy con 'trà xanh' không núp ở đâu xa xôi, mà chỉ lòng vòng ngay trong chỗ làm của người đàn ông", nữ diễn viên thẳng thắn.

Tuy nhiên ngay sau khi chia sẻ bài viết, cô bất ngờ bị fan của Sơn Tùng M-TP liên tục “tấn công”, thậm chí chửi bới nữ diễn viên khi cho rằng dòng trạng thái trên đang nhằm vào thần tượng của họ.

Trước đó vì quá bức xúc với những lời bình luận thiếu thiện chí, thậm chí có phần khiếm nhã trên Facebook của mình, Elly Trần đã lên tiếng "chửi" anti-fan ngay trên trang cá nhân. Trong bài viết, Elly Trần không tiếc lời sử dụng hàng loạt ngôn từ ngoa ngoắt và tục tĩu.

Theo Elly Trần, những lời góp ý của mọi người trên Facebook của cô là "giáo điều dạy dỗ người khác", còn những lời chê bai là do mọi người ghen ăn tức ở với cô. Bên cạnh đó, Elly Trần cho biết do chẳng ham hố gì với cái danh xưng "người nổi tiếng", thế nên cô chẳng ngại ngần phát ngôn thẳng tưng như thế.

Trong bài đăng mới, người mẫu chia sẻ suy nghĩ của mình về lớp trẻ khi hâm mộ thần tượng. Cụ thể, cô viết: "Con nít bây giờ coi thần tượng như cha như mẹ, lê lết phục vụ tận chân răng. Trong khi cha mẹ ốm đau bệnh tật chưa chắc mua được 1 tô hủ tiếu, chén chè bưng đến. Nẫu...!".

Với sự chia sẻ thẳng thắn, bài viết đã gây lên nhiều tranh cãi. Trước sự tranh cãi không hồi kết của cư dân mạng, Elly Trần đã xoá bài viết sau hơn 1 tiếng đăng tải và đính chính bằng một bài viết khác với nội dung chi tiết hơn.

Elly Trần và hai con - Ảnh: Internet

Bắt đầu nguyên do, cô kể về câu chuyện một bạn học sinh nhỏ tuổi nói dối mẹ xin tiền đóng tiền học nhưng lại đi mua đồ ăn thức uống đem đến cho thần tượng. Điều này, trước phương diện của một người mẹ đã có hai con cảm thấy khá chạnh lòng.