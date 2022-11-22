'Công chúa bong bóng' Bảo Thy trở lại con đường ca hát với những nguyên tắc 'bất di bất dịch'

Hậu trường 22/11/2022 19:34

Sau khoảng thời gian vắng bóng khỏi showbiz, công chúa V-pop một thời Bảo Thy đã quay trở lại với những nguyên tắc riêng trong công việc sau khi kết hôn.

Thế hệ 8x, 9x có lẽ không ai là không biết đến "nữ hoàng nhạc Audition" Bảo Thy. Nổi tiếng với nhiều bản hit như Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Khóc… Bảo Thy là một trong những giọng ca triển vọng nhất thời bấy giờ. Sau khi lập gia đình, Bảo Thy cũng dần im hơi lặng tiếng, tập trung chăm sóc cho mái ấm nhỏ. Khi cô thông báo đã sinh con đầu lòng vào cuối năm 2021, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ tuy nhiên cũng có không ít bình luận thắc mắc về ngày cô trở lại showbiz.

'Công chúa bong bóng' Bảo Thy trở lại con đường ca hát với những nguyên tắc 'bất di bất dịch' - Ảnh 1
Sau khoảng thời gian vắng bóng khỏi showbiz, Bảo Thy đã quay trở lại - Ảnh: Internet

Vắng bóng một thời gian dài trong làng nhạc, nhiều tin đồn dấy lên về việc Bảo Thy giải nghệ. Tuy nhiên, gần đây, Bảo Thy đã trở lại con đường ca hát sau những tháng ngày tạm gác công việc để dành thời gian chăm sóc quý tử đầu lòng. Bảo Thy cho hay bản thân chưa bao giờ khẳng định sẽ giải nghệ, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng sẽ có kế hoạch làm việc phù hợp với cuộc sống hiện tại.  

'Công chúa bong bóng' Bảo Thy trở lại con đường ca hát với những nguyên tắc 'bất di bất dịch' - Ảnh 2
ảo Thy cho hay bản thân chưa bao giờ khẳng định sẽ giải nghệ - Ảnh: Internet
'Công chúa bong bóng' Bảo Thy trở lại con đường ca hát với những nguyên tắc 'bất di bất dịch' - Ảnh 3
Ca sĩ Bảo Thy luôn biết cách tận hưởng cuộc sống, chăm sóc gia đình nhỏ của mình - Ảnh minh họa: Internet

 

Là một trong những sao Việt có cuộc sống hôn nhân hiện tại khá hạnh phúc, ca sĩ Bảo Thy luôn biết cách tận hưởng cuộc sống, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Sau kết hôn, Bảo Thy đặt ra cho bản thân nguyên tắc như: "Bây giờ Thy đã lập gia đình và có em bé nữa nên Thy sẽ chỉ xuất hiện và nhận lời biểu diễn của những show phù hợp với mình thôi. Ví dụ như ở những địa điểm vui chơi về đêm thì Thy sẽ không góp mặt nữa vì thứ nhất, Thy nhận thấy hình ảnh mình không còn phù hợp, thứ hai là thời gian trình diễn ở những nơi đó rất trễ". 

'Công chúa bong bóng' Bảo Thy trở lại con đường ca hát với những nguyên tắc 'bất di bất dịch' - Ảnh 4

Với Bảo Thy, cô từng chia sẻ phụ nữ sinh ra là để được nâng niu: "Và dù có là Thủ Tướng, Tổng Thống - nếu họ đã yêu thì vẫn có thể sắp xếp thời gian để mang đến hạnh phúc cho người họ yêu! Đừng vì bất cứ 1 lý do gì mà làm khổ và mất thời gian của bản thân. Vì ai trong chúng ta đều có những giá trị đẹp đẽ của riêng mình".

'Công chúa bong bóng' Bảo Thy trở lại con đường ca hát với những nguyên tắc 'bất di bất dịch' - Ảnh 5
Cuối năm 2019, Bảo Thy kết hôn cùng doanh nhân Phan Lĩnh - Ảnh: Internet
'Công chúa bong bóng' Bảo Thy trở lại con đường ca hát với những nguyên tắc 'bất di bất dịch' - Ảnh 6
 Sau 2 năm kết hôn, cô có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ - Ảnh: Internet

 

Cuối năm 2019, Bảo Thy kết hôn cùng doanh nhân Phan Lĩnh. Sau 2 năm kết hôn, cô có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Đặc biệt, nữ ca sĩ thường xuyên khiến khán giả ngưỡng mộ vì được ông xã chiều chuộng cũng như luôn đồng hành cùng cô trong những chuyến nghỉ dưỡng. Cô thường check-in ở những địa điểm du lịch, resort sang chảnh. Trong vlog du lịch Bảo Thy từng đăng tải, cô tiết lộ chi phí cho một đêm lưu trú để nghỉ dưỡng ở resort 5 sao giáp biển không dưới 20 triệu đồng.

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